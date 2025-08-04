«Посмотрите, какие «заряженные» фермеры у нас сегодня! Фанаты своего дела»

Истории успеха татарстанских фермеров, обсуждение их проблем и поиск решений

Фото: Реальное время

Вторая часть публичной дискуссии «Село ≠ колхоз», которую провели в Новошешминске «Реальное время» и исполком Новошешминского района, была посвящена условиям ведения бизнеса на селе, перспективным нишам и технологиям в агросекторе. Фермеры из Татарстана рассказали о своих кейсах, которые удивляют. Иван Брюханов разводит салат и ягодные культуры. Рамиль Галимзянов держит улиточную ферму и продает свой продукт по всей России. Николай Скоков в татарстанской глубинке устроил конезавод, куда приезжают за элитными орловскими рысаками аж из Северной Кореи. Все это фанатично влюбленные в свое дело люди. Но как помочь им сбывать свою продукцию? Как облегчить условия ведения бизнеса? Как привести им кадры и убрать бюрократические препоны? Руководитель исполкома Новошешминского района Егор Тарнавский завел беседу об инновациях в сельском хозяйстве — и фермеры посетовали, что научных разработок для узких ниш практически нет. О том, как вести бизнес на селе и почему село все-таки не равняется колхозу, — во второй части репортажа с дискуссии.

«Отправляют фотографию поля в научный институт, а там по ней говорят, что нужно добавить в почву»

Руководитель исполкома Новошешминского района Егор Тарнавский озвучил, что количество ИП и ООО на селе растет. Во вверенном ему районе ежегодно их прибавляется по несколько десятков. Возможно, темпы не так высоки, как хотелось бы, но рост уверенный. Руководитель исполкома рассуждал о недостаточном количестве обрабатывающих производств:

— Не люблю словосочетание «сырьевой придаток», но мы сейчас стараемся подтолкнуть наших предпринимателей к производству конечной продукции. Чтобы они оставляли у себя добавленную стоимость, убирали из бизнес-цепочки прослойку перекупщиков. Посмотрите: наши предприниматели сдают молоко. Но производителей молокопродуктов у нас раз-два и обчелся! То же и с производством хлебопекарных изделий. Приходится сдавать сырье и терять эту выгоду, отдавая ее прослойке предпринимателей, которые ничего не производят.

Иван Брюханов, который работает в Пестречинском районе, заметил, что для этого необходимы программы поддержки по закупке оборудования. К примеру, сам Иван линию переработки салатов позволить себе не может, поэтому вынужден свои немаленькие урожаи сдавать «Белой Даче» по 65 рублей за килограмм.

Руководитель исполкома рассуждал о недостаточном количестве обрабатывающих производств. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Егор Тарнавский рассуждал о том, как далеко шагнули вперед технологии и инновации. По его словам, на высокий технологичный уровень переходят уже не только крупные холдинги, но и отдельные фермерские хозяйства. Однако здесь жизненно важна связь реальных хозяйств с научными организациями.

— Сейчас, выезжая по полям, я вижу, что холдинги переходят даже к такому формату: отправляют фотографию поля в научный институт, а там по этой фотографии им говорят, что нужно добавить в почву. То есть сельское хозяйство уже не то, что раньше, оно развивается! — говорил глава новошешминского исполкома.

«Все, озвученное вами, — хорошо, но касается только крупных холдингов»

По словам начальника отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Алмаза Гамирова, работает над внедрением инноваций сегодня и министерство.

— Для научных организаций, которые разрабатывают инновации для Татарстана, у нас есть грантовая поддержка объемом 50 млн рублей ежегодно. Одним из условий нашего отбора программ под грантовую поддержку является обязательное внедрение разработки. Чтобы это работало на благо республики. Если рассматривать проекты, это повышение качества продукции в первую очередь. Разработка биопрепаратов, уменьшение пестицидной нагрузки, импортозамещение вакцин. И роботы у нас развиваются, и ИИ давно уже внедряется — например, в растениеводство. Но больше всего мне нравится, что наконец-то у нас пошел процесс от количества к качеству. У Аграрного университета есть хорошие разработки по обеспечению качества продукции. Мы можем производить очень много, перевыполнять планы. Но главное — качество продукции, это очень важно! — рассказывал Алмаз Гамиров.

Проректор КГАУ по молодежной политике и воспитательной работе Ленар Загидуллин подтвердил: научные подразделения вуза активно работают с предприятиями. Разрабатывают препараты биозащиты, в агробиотехнопарке университета испытывают по заказу предприятий новые сорта, новые препараты для растений. Испытание идет на 200 гектарах селекционных делянок!

В агробиотехнопарке университета испытывают по заказу предприятий новые сорта, новые препараты для растений. Испытание идет на 200 гектарах селекционных делянок! Рустэм Газизов

— Но есть проблема: препарат готов, но до его сертификации и до того, когда он дойдет до сельхозпроизводителя, проходит долгое время. На этом пути много преград, мы их стараемся решить с заказчиками, с предприятиями. Так, что мы разработали препарат, а через месяц уже идем с ним на ферму, не бывает. Так что есть у нас на этом пути и много работы, и много проблем, — разводил руками Ленар Загидуллин.

Но внедрение передовых научных разработок — удел, во-первых, только крупных агробизнесов, а во-вторых, работающих далеко не во всех сферах сельского хозяйства. Одно дело — выращивание пшеницы или разведение крупного рогатого скота. Совсем другое — улитки или, скажем, зеленый салат. Иван Брюханов обратил внимание на то, что большинство делянок в агробиотехнопарке посвящены в основном зерновым культурам. А ведь есть еще овощеводы, которые были бы очень рады, если б на них обратили внимание.

— Салат, капуста: по ним нет ни техники, ни разработок, ни семеноводства. Я использую голландские семена, альтернативы нет. Нужны семена, надо в этом направлении двигаться! И если вам в этом нужна помощь — я готов. У меня есть наработки, и я хотел бы сотрудничать в селекции. Конечно, это занимает десятилетия. Но начинать же нужно! — с запалом предлагал фермер.

Иван Брюханов обратил внимание на то, что большинство делянок в агробиотехнопарке посвящены в основном зерновым культурам. А ведь есть еще овощеводы, которые были бы очень рады, если б на них обратили внимание. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

К нему присоединился Рамиль Галимзянов: он уже четвертый год выращивает улиток в Лаишевском районе, и этой сферой до сих пор никто не заинтересовался из ведомств, отвечающих за инновации.

— Все, озвученное вами, — это, конечно, хорошо, но все это касается только крупных холдингов. Ни один КФХ или семейная ферма финансово такое не вывезет. Я часто слышу, как много делается в Татарстане для сельского хозяйства. Согласен, делается. Но для больших предприятий. А маленькие не смогут поднять такие крупные суммы, — с горечью рассуждал предприниматель.

«Сжигал мосты, чтобы не было соблазна вернуться к прежней деятельности»

Фермеры из разных районов республики поделились своими примерами, обсудили проблемы своего бизнеса. Так, генеральный директор ООО «Helix Group» Рамиль Галимзянов рассказал о своем опыте работы в редкой, штучной нише — об организации улиточной фермы в Лаишевском районе. К агробизнесу он пришел уже в зрелом возрасте — вспомнил каникулы в деревне, которые он в детстве проводил в деревне, и спустя много лет его «потянуло к земле». Пробовал выращивать бройлеров, разводить овец, но в итоге пришел к работе с улитками.

Генеральный директор ООО «Helix Group» Рамиль Галимзянов рассказал о своем опыте работы в редкой, штучной нише — об организации улиточной фермы в Лаишевском районе. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

— Мне стало это интересно, потому что такого нет больше нигде, — рассказывает предприниматель. — Я увидел в этой сфере хороший потенциал и с головой нырнул туда. Сжигал мосты, чтобы не было соблазна вернуться к прежней деятельности. Получили урожай, вырастили улитку — в первый год 10 тонн. И задумались, что делать дальше, ведь никто в живом виде ее не купит. Пришлось нанять бренд-шефа, который разработал нам линейку вкусов эскарго. Объездили шефов в ресторанах Москвы, получили от них положительную обратную связь и поняли, что нужно переходить к реализации. Запустили обрабатывающее производство, открыли отдельное направление консервирования улитки и ее печени. Делали все своими силами, не использовали ни субсидий, ни грантов. Шли до последнего, и до сих пор идем до последнего. Поставляем продукцию в «Азбуку вкуса», в «Яндекс-лавку», недавно подписали контракт с «Евроспаром», со «Сладкой жизнью». Работаем в направлении «Находки» и «Метро».

Таким образом, в Helix Group организован полный цикл производства — от выращивания продукции на ферме до изготовления конечного продукта (замороженного эскарго и консервации из филе и печени улитки). Ниша — узкая, мало заполненная, это приносит и преимущества, и сложности.

Главным вызовом для своего бизнеса Рамиль Галимзянов считает недостаток рабочей силы. Привлечение сотрудников он, как предприниматель, рассматривает с точки зрении воронки продаж. И считает, что проще привлекать в АПК людей из города, чем пытаться оставить в селе его уроженцев. Однако люди, с которыми он предлагает работать, — еще совсем маленькие. Если у молодежи уже сложена картина жизни и представление о ней, то на детские умы повлиять еще можно. Поэтому во время дискуссии Рамиль предложил организовывать на селе детские лагеря отдыха, в которых детям будут показывать, как устроена жизнь и работа на ферме или в поле.

Организован полный цикл производства — от выращивания улитки на ферме до изготовления конечного продукта (замороженного эскарго и консервации из филе и печени). предоставлено Рамилем Галимзяновым

«Я по салатам лечу как сумасшедший!»

Иван Брюханов — еще один коренной казанец, который тоже в детстве лето проводил в деревне у бабушки. А сейчас выращивает ягоды, салаты и яблоневые сады в деревне Скородумовка Пестречинского района. Его путь на село тоже начался не сразу: первые 8 лет после армии Иван работал поваром. В один не очень прекрасный момент в 2018 году у него на кухне начались перебои с поставками микрозелени. И тогда Иван принялся выращивать ее самостоятельно — нашел хорошие семена, нашел помещение, организовал в нем необходимый микроклимат и светокультуру. А после пандемии решил попробовать себя в выращивании зелени в открытом грунте.

— И мы вырастили достойный салат! Потом у меня было опытное поле в одном из районов республики — 18 сортов салата и несколько сортов капусты. Но, к сожалению, прижиться в этом районе мне оказалось тяжело: бюрократическая машина постоянно ставила палки в колеса. Мне так и не смогли выделить 10 гектаров, которые я хотел возделать. Хотя я написал проект под импортозамещение на 26 миллионов и даже инвесторов нашел! Меня жестко продинамили в администрации. С тех пор я всегда голосую за молодых управленцев! — рассказывал свою историю Иван Брюханов.

Иван Брюханов в гостях у коллег-фермеров в Новошешминске. Рустэм Газизов

Через полгода вместе с инвестором Иван начал работать в Пестречинском районе. Здесь, в Скородумовке, он занимается яблоневыми садами, но фанатичную любовь, по его собственному признанию, испытывает к салатам.

— Я по ним лечу как сумасшедший! Сейчас у меня зреют 4 эшелона по 10 тонн каждого салата. Все уже законтрактовано с заказчиками. Плюс у нас яблоневые сады, которые уже плодоносят. 3 га ремонтантной клубники, по 2 га жимолости и малины. А для семьи я выращиваю перепелок, бройлеров и овечек. Менять ничего не хочу! Единственная проблема — надо решить вопрос с жильем. Я живу в Казани и каждый день езжу по 50 км туда и обратно. Купить жилье на месте пока не получается — цены высокие, — признается фермер.

Иван Брюханов поставляет салат для «Белой дачи». предоставлено Иваном Брюхановым

«Думаю, фанатичная любовь к своему делу нам помогла»

Николай Скоков — уроженец Новошешминского района. Здесь родились все его предки, включая удалого казака, кавалериста, трижды георгиевского кавалера, героя Первой мировой Павла Прохоровича Скокова. Много лет семейство Николая занималось земледелием и животноводством. Но так затейливо повернулась судьба, что вот уже 15 лет Николай, помимо прежней деятельности, занимается разведением породистых лошадей — орловских рысаков. Он, улыбаясь, вспоминает:

— У меня был джип Opel Frontera, и однажды я его поменял на двух жеребят. Привез их домой. Жена спросила: «Ты ненормальный?» А мама у виска пальцем покрутила: «Ты в кого у нас такой дурачок уродился?» Я привез их, поставил в сарай. Так и началось. Не думал, что все так получится. У меня просто была фанатичная любовь, огромный энтузиазм. Сначала у нас была мини-конюшня. Потом начали строить конеферму. А в 2017-м взяли и реанимировали старый конезавод с многолетней историей. Мне просто хотелось оставить какую-то память и об этом конезаводе. У нас были времена, когда мы ночевали с женой на конюшне, когда принимали роды у кобыл. А сейчас все нормализовалось, у нас уже налажена инфраструктура. Думаю, фанатичная любовь к своему делу нам помогла. Мы ставили перед собой серьезные задачи. Первая — вырастить хороших, достойных лошадей, чтобы люди у нас их покупали. Вторая — выиграть дерби (нам два раза удалось). Третья — выйти на международный уровень. Сейчас работаем с корейцами, и вроде бы неплохо у нас получается!

Сейчас в КНДР живут порядка двух десятков коней с конезавода Скокова — их закупают для службы в кавалерийских войсках. Началась любовь к лошадям орловской породы в Северной Корее 20 лет назад, когда президент России подарил Ким Чен Иру несколько таких коней. Корейцы быстро поняли достоинства породы: во-первых, она универсальна в использовании, во-вторых, менее подвержена заболеваниям, которыми болеют другие чистопородные лошади, в-третьих, неприхотливы к условиям содержания и жизни.

Орловский рысак — старинная русская порода лошадей, которую теперь разводят в Новошешминском районе. Реальное время / realnoevremya.ru

«Мы со своими проблемами встречаемся один на один. Я бы хотел, чтобы нас услышали!»

Непарадную сторону бизнеса тоже обсудили — ведь чтобы решить проблему, ее нужно для начала озвучить. Как уже было сказано выше, Рамиль Галимзянов сетует на недостаток рабочей силы, Иван Брюханов подсветил дороговизну жилья на селе и тот факт, что муниципалитеты районов не всегда готовы поддержать фермеров, даже если те несут им готовые инвестпроекты.

А Николай Скоков рассуждает о проблемах сбыта продукции. Торговые сети предъявляют такие условия для выставления на полку готовых фермерских продуктов, что они становятся неконкурентоспособными. Именно в этом Николай Скоков видит причину того, что на селе организуется не так много обрабатывающих предприятий, как хотелось бы. Просто сейчас условия складываются так, что сырье сбывать проще, чем уже обладающий добавочной стоимостью продукт — такой вот парадокс. Над этим он и предлагает задуматься правительству: как должны работать фермеры, чтобы им выгодно было производить конечный продукт? И чтобы у них голова не болела о том, куда его потом сбыть?

— Мы свою продукцию отдаем кому? Трейдеру-перекупщику! Мясо, зерно, молоко — все ему! Если я не даю 10 тонн молока, у меня большой молокозавод не возьмет его по 50 рублей — я не попадаю к нему по критерию объема. И я вынужден отдавать его по 35 рублей перекупщику. Та же ситуация с зерном и с мясом. Раньше, в советские времена, были хлебоприемные пункты и мясокомбинаты. Ты сдаешь сырье и получаешь за него единую цену. А сейчас же нам, фермерам, надо решать огромное количество проблем. У меня день начинается в 5 утра. Уже 15 лет подряд! Так же и у моих коллег. И мы со своими проблемами встречаемся один на один. Голова у нас болит за все — начиная от непришедшего на ферму работника, заканчивая тем, куда продать продукцию. Я думаю о том, чтобы построить переработку, но потом спрашиваю себя: а куда я девать-то буду конечный продукт? Проблемы эти есть. И я бы хотел, чтобы нас услышали! — доносил свою позицию Николай Скоков.

Над этим Николай Скоков и предлагает задуматься правительству: как должны работать фермеры, чтобы им выгодно было производить конечный продукт. Рустэм Газизов

Этот вопрос действительно все решают по-своему. Например, Рамиль Галимзянов поделился своим кейсом: в их компании сбытом, договоренностями, поиском потребителей занимается его бизнес-партнер Роман Матвеев, он же — коммерческий директор Helix Group. А сам Рамиль сконцентрировался на ферме и производстве. Но не у всех фермеров и сельских предпринимателей так получается.

Рестораторы популяризируют фермерские продукты, но ни один ресторан не купит 10 тонн салата

В процессе обсуждения возник спор о том, как фермерам работать с ресторанной отраслью. Андрей Саховский, бренд-шеф семейного ресторана «Сказка», представлявший на встрече Ассоциацию рестораторов и отельеров, предложил фермерам работать с рестораторами.

— Да, я не спорю, с фермерской продукцией есть определенные проблемы. Первая — ее отсутствие в необходимых количествах, и вторая — отсутствие в стабильном качестве. Но мы, рестораторы, в любом случае готовы брать на себя эти риски! Мы популяризируем именно фермерские продукты!

Андрей Саховский обратил внимание на то, что за последние годы в Казани открылось много ресторанов татарской кухни, чьи шеф-повара буквально с фонарями рыщут по республике в поисках достойной фермерской продукции для своих гостей. Овощи, зелень, мясо, рыба, копченые гуси и утки, другие специалитеты — все это казанские рестораторы с удовольствием закупят. Но и с этим могут возникнуть проблемы: так, самому Саховскому удалось найти баранину, которая его бы устроила, только в Уфе…

— У нас на базе АРиО есть школа фермеров, когда фермеры собираются, приезжают со своей продукцией, рассказывают про нее, а мы решаем, кто и что может применить в своих ресторанах. Так что я предложил бы фермерам выходить на контакт с ресторанами. Бизнес-поток и турпоток растет, ресторанов становится больше. Да, у ресторана свои требования, он будет выбирать высокое качество, но это большой рынок сбыта и большой спрос! — горячо убеждал бренд-шеф «Сказки».

Андрей Саховский обратил внимание на то, что за последние годы в Казани открылось много ресторанов татарской кухни, чьи шеф-повара буквально с фонарями рыщут по республике в поисках достойной фермерской продукции для своих гостей. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Но встретился с возражениями. И Иван Брюханов, и Николай Скоков производят столько продукта, что казанские рестораны просто не смогут обеспечить им сбыт. Так, Скоков сообщил, что ему неинтересно будет увозить одну тушу быка в неделю в Казань — ведь на откорме стоят еще 300 таких же быков. И куда их девать? Брюханов же иронически интересовался: какой ресторан заберет у него 10 тонн салата? А кроме того, как бывший повар, Иван рассуждал о том, что ресторанной кухне удобнее, когда приезжает уже подготовленная порция овощей одной поставкой — и морковь, и чищенная картошка, и салат, и лук, и остальные овощи.

— Им неважно, что этот салат проехал тысячу километров. Главное — что он дешевле, чем у Ивана, который с фермы из-под Казани привезет только срезанные кочаны салата, из которых еще сок капает. Мало кто будет этим заморачиваться, и над этим надо работать, — разводил руками фермер.

Выслушав все вышесказанное, руководитель исполкома Новошешминского района Егор Тарнавский задался риторическим вопросом:

— Посмотрите на ребят, которые рассказывали здесь о своих бизнесах. Они фанатично преданы своему делу, работают от рассвета до заката. И когда они должны выходить на рестораторов? В полночь?

«Возможно, помогла бы кооперация»

Обсуждая пути выхода из сбытового тупика, и Егор Тарнавский, и другие участники дискуссии не раз упоминали кооперацию. Но не в нынешнем «исковерканном», как выразился Иван Брюханов, виде, а как в старые добрые времена, когда сельскохозяйственные потребкооперативы помогали сельчанам по понятной, прозрачной цене сбывать их продукцию.

— Думаю, это вопрос для отдельной дискуссии, но, возможно, хорошо помогла бы кооперация, — говорил руководитель новошешминского исполкома. — У меня был один кейс: создание единого кооператива, в составе которого объединились фермеры с разными направлениями производства. Это единый оператор, который обеспечивает их взаимодействие между собой, обеспечение сырьем и сбыт готовой продукции. И это нужно в нашей стране даже не возрождать, а зарождать заново. Возможно, нужен единый оператор, который помог бы соединить фермеров и потребителей. Но не в виде ассоциации фермеров, а в виде некоего заинтересованного лица, которое помогло бы найти рынки сбыта.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Егор Тарнавский призывал сельчан к креативности: приводя в пример Рамиля Галимзянова, рассуждал о том, что нужно искать новые ниши, производя по возможности конечный продукт. Предлагал идти по так называемой стратегии «голубого океана» — по его мнению, село с его возможностями этой стратегии в полной мере отвечает.

— Посмотрите, какие «заряженные» фермеры у нас сегодня! Это фанаты своего дела. Наша задача — им помогать, искать механизмы, которые помогут им повышать прибыль. Это одна из задач, которые я перед собой ставлю. Я считаю, сегодня получилась настоящая дискуссия. Были споры, но в спорах рождаются лучшие идеи и стратегические направления. А по итогам нашей публичной дискуссии я хочу еще раз повторить: село — это не колхоз! — на позитивной ноте попрощался с участниками беседы хозяин площадки.