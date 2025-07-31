«Хотелось бы, чтобы любое село в Татарстане было самым комфортным местом для проживания»

Как «огни большого города» затмевают тихое благополучие татарстанского села и что поможет вернуть сельскую молодежь на родину

Фото: Реальное время

Около миллиона татарстанцев — жители сельских территорий. Однако ежегодно наблюдается отток населения в город. Многие молодые люди стараются остаться и закрепиться в городах, предпочитая работать курьерами в мегаполисе, нежели реализовываться в полученной профессии на родине. Как переломить эту тенденцию? Как поднять престиж села и вернуть сюда жителей? Как вести здесь бизнес и какие меры смогут помочь фермерам в их нелегком, подвижническом труде? Эти и множество других вопросов обсудили во время первого паблик-тока на селе «Село ≠ колхоз», организованного администрацией Новошешминского района и интернет-газетой «Реальное время» в общественном парке Новошешминска. Первая часть репортажа — о том, поработят ли нас китайцы через 20 лет; в чем секрет популярности сельских блогов; как замотивировать вчерашних выпускников аграрных вузов ехать работать по специальности, а не идти в курьеры.

«Уверен, что нам удастся переломить представление молодежи о селе!»

В паблик-толке «Село ≠ колхоз» участвовали представители медиа, муниципальных и региональных органов власти, блогеры и криэйторы, республиканские эксперты по недвижимости, лидеры мнений, представители отраслевых ассоциаций и вузовского сообщества республики. В приветствии гостям руководитель исполкома Новошешминского района Егор Тарнавский объяснил фразу, заявленную как тема дискуссии:

— Фразу «Село ≠ колхоз» мы сегодня используем как слоган. Наша главная задача — переломить негативное понимание сельского образа жизни. Необходимо показать, что на территории любого сельскохозяйственного района есть колоссальные ниши для развития. Хотелось бы, чтобы не только мы, но и любое село в Татарстане было самым комфортным местом для проживания. Но для этого не хватает наполненности инфополя, информационного сопровождения. Однако я уверен, что нам удастся переломить представление молодежи о селе!

В паблик-толке «Село ≠ колхоз» участвовали представители медиа, муниципальных и региональных органов власти, блогеры и криэйторы, республиканские эксперты по недвижимости, лидеры мнений, представители отраслевых ассоциаций и вузовского сообщества республики. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Дискуссию о том, как показать село и сформировать его позитивный облик среди современной молодежи, начали с обсуждения популяризации сельского образа жизни в социальных сетях. Сельские блоги набирают множество подписчиков. Аудитория отдельных таких блогеров исчисляется миллионами пользователей. Фотограф, криэйтор, блогер Рустэм Газизов предположил, чем объясняется такая популярность: люди снимают истинную жизнь в деревне, без прикрас, и такая откровенность подкупает.

— Это не смазливая картинка, а «трушная», настоящая история, которую интересно наблюдать, — объяснял Рустем Газизов. — Конечно, многие не знают, что делать, что показывать. Дам несколько советов. Во-первых, представьте, что вы делаете это для своих друзей: снимаете историю про себя, про людей. Во-вторых, учитесь снимать видео и фото телефоном, и не нужно сразу гнаться за профессиональной техникой. Лучший фотоаппарат — тот, который находится у вас под рукой. Это ваш телефон. В-третьих, не бойтесь начинать. Поверьте, по прошествии определенного времени вы сами увидите, как сильно вы выросли. Главное — делать это каждый день. Никого не стесняйтесь, делайте! И через пару лет, если вы захотите, у вас будут крутейшие сториз, рилсы, и ваш блог «взлетит».

Алмаз Гамиров рассказывает: одиннадцатиклассники из районов считают, что в городе будут зарабатывать миллионы. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Алмаз Гамиров констатировал: сегодня в министерстве поняли, что эффективно популяризировать сельское хозяйство среди молодежи можно, только если об этом говорит, собственно, сама молодежь. Поэтому министерство тоже привлекает к своей работе блогеров — приглашает выступать на форумах, к примеру. Но факт остается фактом: вопрос поднятия престижа села и востребованности этого образа жизни среди молодежи по-прежнему остается больным.

— Недавно мы с коллегами были в Нижнекамске и там рассказывали, что механизаторы в сезон 450 тысяч в месяц зарабатывают. Но одиннадцатиклассников даже такие озвученные цифры не особо интересуют. Потому что они считают, что, уехав в город, смогут зарабатывать миллионы. Информационная среда так складывается, — развел руками Алмаз Гамиров.

А вот легендарная радиодиджей и блогер Мария Веденеева считает, что стараться популяризировать сельский образ жизни уже не нужно. Потому что люди устали от урбанистической среды, а развитие технологий позволяет эффективно работать во многих сферах удаленно, живя в деревне. Блогер нарисовала идиллическую картину:

— Сегодня можно находиться где угодно, жить на свежем воздухе, пить чистую воду в деревне — и при этом быть на связи со всем миром. А главное — ты не находишься статично восемь часов в день за столом, а можешь поработать онлайн, потом пойти, полить свою грядку с салатом и вернуться к работе. Качество жилья, условия для жизни — все здесь растет. Думаю, молодежь будет возвращаться, это вот-вот начнется. Но надо ей помочь.

Мария Веденеева считает, что стараться популяризировать сельский образ жизни уже не нужно. Потому что люди устали от урбанистической среды, а развитие технологий позволяет эффективно работать во многих сферах удаленно, живя в деревне. Рустэм Газизов

Как замотивировать вернуться в село после вуза: сработают ли студенческая практика и целевой прием

Однако, как бы оптимистично ни звучали разговоры о популяризации сельского образа жизни в соцсетях, пока картина видится нерадостная. Фермер Николай Скоков, который разводит в Новошешминском районе орловских рысаков, высказывается жестко: деревня, по его мнению, вымирает. Он вспоминает цифры: еще несколько лет назад в Новошешминском районе жили 14,8 тысячи человек. Сегодня, по официальным цифрам, 12,5 тысячи.

Проректор КГАУ по молодежной политике и воспитательной работе Ленар Загидуллин замечает: в университете учатся 8,5 тысячи студентов, но 65% из них — это уроженцы других субъектов РФ. Теоретически, по его мнению, можно привлечь их осесть в Татарстане, более того, даже привести в село. Он приводит пример: пара его дипломников — ребята из Владимирской области — поженились и уехали работать в Бавлы, в хозяйство «Северная нива». Но для того, чтобы складывалась такая удачная траектория, нужно работать над этим.

— Многое зависит от того, где ребята пройдут производственную практику. Какие условия им предложит работодатель, какие навыки даст, как заинтересует их на будущее. Мы сейчас работаем с крупными агрохолдингами республики, чтобы расширять эту работу с будущими специалистами. Кстати, в последние годы изменилось отношение работодателя. Раньше нам говорили: «Студенты ваши неподготовлены» — и правильно, ведь они приезжали на практику, им ставили печать, а они ни коровы, ни поля не видели. А сейчас это не так: студенты работают на предприятиях во время обучения, получают хорошую практику, — рассуждает Ленар Загидуллин.

По мнению Ленара Загидуллина, самым перспективным методом возвращения студентов на село все-таки становится целевой прием. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

А вот фермер Иван Брюханов, который разводит салат, ягодные культуры и яблоневые сады в Пестречинском районе, сетовал как раз на то, что гиганты отрасли — крупнейшие агрохолдинги — не открывают своих дверей перед студенческой практикой.

— К ним не прорваться, не попасть! И поэтому молодежь часто боится идти в эту сферу, потому что не знает ничего — не видит перспектив, не понимает, какая будет ее траектория. Поэтому очень важно общаться с представителями отрасли на местах!

По мнению Ленара Загидуллина, самым перспективным методом возвращения студентов на село все-таки становится целевой прием. В этом году КГАУ принимает 283 «целевика» — и всех этих студентов направляют предприятия из Татарстана. По целевому назначению как раз в основном работают крупные агрохолдинги, но сейчас вуз идет к тому, чтобы студентов по целевому направлению присылали и средние предприятия. Однако бывают районы, из которых в аграрный университет не присылают вообще ни одного целевика, и это вызывает недоумение у представителей вуза. Ведь это может означать, что через пять лет сюда не вернется ни одного молодого специалиста.

«Может быть, молодежь и хочет здесь остаться, но у нас нет жилья»

Важную тему поднял Николай Скоков: недостаток жилищного строительства на селе. При том что город разрастается и застраивается, в сельских районах эта деятельность слабая. А цены на жилье в Новошешминске, по его словам, выше, чем в городе Чистополе!

— Может быть, молодежь и хочет здесь остаться, но у нас нет жилья. Они говорят, что даже снять жилье в Новошешминске не могут! Конечно, можно сейчас рассуждать о том, как привезти переселенцев. Но нам нужно свою молодежь оставить! Надо создать федеральную программу, чтобы ей было комфортно жить на селе, и тогда она будет оставаться. Почему строятся Казань, Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск? Это же наша молодежь туда едет! А почему она туда едет? Потому что видит, что может себя там реализовать. Они могут найти себе там высокооплачиваемую работу. Снять жилье. Взять ипотеку. Вы скажете: у нас тоже можно взять ипотеку. Но на что ее брать, если жилья-то нет? Этот вопрос — жилье — нам надо в первую очередь здесь решать. А уже потом решать, как молодежь здесь еще удерживать! — экспрессивно рассуждал Николай Скоков.

Важную тему поднял Николай Скоков: недостаток жилищного строительства на селе. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Стрюкова предложила устроить в Новошешминском районе проперти-тур для девелоперов — возможно, кто-то заинтересуется строительством инвестиционного жилья здесь. Руководитель исполкома Новошешминского района Егор Тарнавский с осторожностью согласился, что это было бы интересно, однако акцентировал внимание на том, что жилье здесь строить нужно не коммерческое, а в первую очередь арендное — с тем, чтобы молодые специалисты, приезжая на село, могли бы обеспечить себе комфортную жизнь с небольшими арендными платежами за жилье и встать на ноги.

— Эта проблема есть в любом муниципальном образовании. Первостепенной задачей для себя я вижу строительство арендных домов, чтобы молодежь могла приехать и платить минимальный арендный платеж за однокомнатную или двухкомнатную квартиру, — говорил Тарнавский. — Есть первичные потребности, по аналогии с пирамидой Маслоу — такие как достойная заработная плата и жилье. Эти потребности нам необходимо закрыть, чтобы молодежь могла сюда приезжать и здесь оставаться. Определенная часть работ уже проведена, имеется ряд жилых домов с минимальным арендным платежом. Их мы уже можем предоставлять семьям, которые переедут сюда работать в бюджетной сфере.

Потребности в специалистах, по словам Егора Тарнавского, на селе колоссальные. Так, в Новошешминском районе требуются сотрудники бюджетной сферы (в образовании, здравоохранении, органах местного самоуправления) и сельского хозяйства. Заработные платы достойные — по прошлому году средняя зарплата по району составила порядка 85—86 тысяч рублей. Есть система подъемных средств, которые выделяются приезжающим специалистам.

Потребность в специалистах, по словам Егора Тарнавского, на селе колоссальная. Так, в Новошешминском районе требуются сотрудники бюджетной сферы (в образовании, здравоохранении, органах местного самоуправления) и сельского хозяйства. Рустэм Газизов

— Но район — это живой механизм. Сейчас идет борьба за кадры. И наша задача — вернуть выходцев из села к нам из города. Они там собираются оставаться работать в доставке, работать на складе, их манят огни большого города. Но здесь можно получать не меньшую зарплату, но при этом реализовываться в своей профессии! — рассуждал Егор Тарнавский.

«Как колоссально отличаются наши села, видно сразу, стоит только выехать за пределы республики»

Николай Скоков акцентировал внимание на естественной убыли населения. Он считает, что на уровне федерального правительства необходима программа по развитию села, чтобы остановить тенденцию исчезновения деревень с лица земли. При этом уровень жизни в татарстанском селе вполне достойный, и с этим спикер соглашается: по его словам, когда к нему приезжают эксперты из КНДР, чтобы отобрать себе коней на конезаводе, они удивляются тому, как хорошо живет у нас деревня.

— Но молодежи-то нет! — обсуждал демографические проблемы Николай Скоков. — Нет свадеб, потому что не работает институт семьи. А раз нет свадеб — значит, нет рождаемости. Идет отток населения. На перспективу в будущем мы столкнемся с тем, что вынуждены будем приглашать гастарбайтеров. Но это нашу проблему не решит. К нам приедут китайцы, предположим. 20 лет они будут работать на нас, а всю оставшуюся жизнь наши внуки и правнуки будут работать на китайцев! И поэтому я настоятельно говорю, что должна быть целевая программа по развитию села. Мы, со своей стороны, делаем все, что можем. Но пока этой программы не будет — ничего не сдвинется!

Прозвучали и довольно экзотические предложения. Так, эксперт по недвижимости, руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова считает, что стремление удержать на селе тех, кто здесь родились, — ошибочная стратегия, в основном в силу демографии. Она предлагает подойти к вопросу по-другому: бороться за людские ресурсы и переманивать их из других регионов.

— В данный момент «легкой добычей» для вас могли бы стать переселенцы с севера России, у которых есть жилищные сертификаты. Этих сумм не хватит на переселение в большие города, но для того, чтобы переехать на село — вполне. Я точно знаю, что таким хантингом занимается Нижегородская область. По количеству населения и рабочим местам те же Городец или Лысково похожи на ваш населенный пункт. Эти люди — скажем, бывшие работники «Норникеля» — трудоспособное, квалифицированное население, которое могло бы стать счастливыми жителями вашего района!

Анастасия Гизатова обратила внимание на то, что отсутствует единый ресурс, на котором можно было бы ознакомиться со всеми программами по релокации на село (как из других регионов, так и из татарстанских городов). Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

А еще Анастасия Гизатова обратила внимание на то, что отсутствует единый ресурс, на котором можно было бы ознакомиться со всеми программами по релокации на село (как из других регионов, так и из татарстанских городов). Она предлагает подумать над интернет-ресурсом, на котором по кнопке с условным текстом «Переехать в Новошешминск» (или в другое село Татарстана) можно было бы получить развернутый список вакансий, условий для наемных сотрудников, действующие льготы и программы. Возможно, это могло бы привести на село какое-то количество новых жителей.

Немаловажно и то, насколько развита инфраструктура села — все ли в нем есть для того, чтобы комфортно жить и растить детей. И в Татарстане с этим действительно все хорошо. Здесь село действительно развито, благоустроено и комфортно для жизни. Егор Тарнавский приводит в пример свой район:

— У нас в районе, благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, есть бассейн, современный молодежный центр, уникальные общественные пространства. В прошлом году появился футбольный манеж. Сейчас мы строим трассу для картинга, а в перспективе планируем возвести современный андеграундный парк на воде. Можно сравнить Татарстан с другими регионами. Как колоссально отличаются наши села, видно сразу, стоит только выехать за пределы республики. У нас есть большая поддержка от республики. Да, сейчас мы видим снижение количества населения. Но те механизмы, которые у нас есть, нужно совместно дорабатывать, прилагать усилия, и я уверен, тенденцию можно переломить!

Немаловажно и то, насколько развита инфраструктура села — все ли в нем есть для того, чтобы комфортно жить и растить детей. предоставлено администрацией Новошешминского района

Ретрит для удаленщиков, фестиваль исторической реконструкции, избинг и другие способы привлечь на село горожан

Отдельной веткой беседы стало обсуждение популяризации сельского образа жизни и татарстанского села среди городского населения. Возможно, эта деятельность и не приведет тысячи горожан жить в село, зато уж точно переломит в головах обывателей негативное отношение к деревне, привлечет сюда средства и инвестиции. Один из самых понятных инструментов такой популяризации — продолжение развития сельского туризма.

Агро— и экотуризм, избинг, глэмпинги — все это сегодня влечет горожанина (особенно с учетом опасности постоянно отменяемых авиарейсов и резко подорожавшего зарубежного туризма). Егор Тарнавский рассуждал о том, что в этой сфере на селе остается множество незанятых ниш. К примеру, фермеры могли бы организовывать туристические агротуры, а Новошешминск с его развитым коневодством и пейзажами волшебной красоты — золотая жила для организации конных походов. Есть здесь и огромный потенциал для избинга: в исторических деревнях района есть незанятые дома, которые можно выкупить, за относительно небольшие деньги привести в порядок и устраивать в них ретриты для измученных смогом горожан.

— Буквально пару дней мне в голову пришла идея: почему наши удаленщики уезжают на острова Индийского океана, чтобы там работать на природе? Почему бы нам здесь не обустроить такой своеобразный ретрит, создав необходимую инфраструктуру? Мы уже присмотрели под такую деятельность площадку, думаем поставить несколько глэмпингов, протянуть туда «оптику», электричество и сделать круглогодичный формат для ребят, которые готовы жить на селе, проникаться природой и в то же время удаленно работать. Может быть, идея кажется бредовой, но я думаю, что мы рано или поздно к этому придем, — мечтал Егор Тарнавский.

«Мы уже присмотрели под такую деятельность площадку, думаем поставить несколько глэмпингов, протянуть туда «оптику», электричество и сделать круглогодичный формат для ребят, которые готовы жить на селе, проникаться природой и в то же время удаленно работать», — говорил Егор Тарнавский. Рустэм Газизов

Говорил Тарнавский и об особенной нише этнотуризма, имея в виду уникальную историю Новошешминского района с его казачьими и стрелецкими слободами, возникшими 400 лет назад для защиты от набегов степных кочевников. Эта старинная земля полна традициями — почему бы не использовать их в глубоком брендинге территории? Руководитель Исполкома Новошешминского района озвучил мысль о том, чтобы воссоздать центральный форпост — деревянную крепость на горе в Новошешминске. Для этого, по его мнению, потребуются и грантовая поддержка, и собственные силы — но все это вполне реально. А сформировав вокруг этой крепости инфраструктуру, можно развить вокруг нее ежегодный исторический фестиваль реконструкции (примеры в республике уже есть, и они очень удачные). Однако, по мнению Тарнавского, необходим оператор, который разрабатывал бы маршруты внутри района и составлял дорожные карты для туристов. При наличии такого игрока на рынке ниша внутреннего сельского туризма должна пойти вверх.

— Я уверен, что в республике у каждого района есть своя уникальная история. Далеко не все знают об этом. Почему бы в этом направлении не шагать вперед? Ведь это удивительная ниша. Да, у нас пока есть проблема с местами размещения. Но, думаю, мы сможем с этим справиться. Создав глэмпинги, гостиничные комплексы, думаю, мы обязательно переломим тенденцию и заполним вышеозвученные ниши, — уверенно рассказывал Егор Тарнавский.

Говорил Тарнавский и об особенной нише этнотуризма, имея в виду уникальную историю Новошешминского района с его казачьими и стрелецкими слободами, возникшими 400 лет назад для защиты от набегов степных кочевников. Рустэм Газизов

Эту идею подхватила Анастасия Гизатова, которая, помимо своей деятельности в области недвижимости, еще и является одним из главных координаторов фестиваля «Том Сойер Фест» в Татарстане. Она предложила провести аудит в районе в рамках поддержки фестиваля — посмотреть исторические объекты, которые могут восстановить волонтеры «Том Сойер Феста» и ежегодно организовывать в районе выездной кампус с привлечением молодежи. И если такой фестиваль состоится, через него можно будет популяризировать район, чтобы молодежь почувствовала его потенциал.

Продолжение следует