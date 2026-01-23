Глава Госкомитета по туризму Татарстана Иванов: туристский налог требует изменений
По его словам, основная проблема существующей системы заключается в сложном администрировании
Председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов сообщил «Реальному времени» о необходимости пересмотра механизма администрирования туристского налога.
— Прошедший год стал периодом внедрения нового механизма. Туристский налог, который платят средства размещения, был введен по решению муниципалитетов и стал широкой практикой: уже 754 муниципалитета в 63 регионах России, и эта география продолжает расширяться. Данный налог вводится решением муниципалитетов, — отметил Иванов.
По его словам, основная проблема существующей системы заключается в сложном администрировании. Гостиницы вынуждены вести детальный учет множества льготных категорий и определять статус плательщика при каждом бронировании, что создает дополнительную нагрузку на бизнес.
Напомним, что на прошедшей накануне итоговой коллегии Госкомитета по туризму Иванов заявил, что Татарстан принял рекордные 4,5 млн туристов в 2025 году, но отрасль сталкивается с вызовами: замедление роста турпотока, экономия гостей, однообразие турпродукта и жесткая конкуренция с рынком посуточной аренды.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».