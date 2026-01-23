Глава Госкомитета по туризму Татарстана Иванов: туристский налог требует изменений

По его словам, основная проблема существующей системы заключается в сложном администрировании

Фото: Артем Дергунов

Председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов сообщил «Реальному времени» о необходимости пересмотра механизма администрирования туристского налога.

— Прошедший год стал периодом внедрения нового механизма. Туристский налог, который платят средства размещения, был введен по решению муниципалитетов и стал широкой практикой: уже 754 муниципалитета в 63 регионах России, и эта география продолжает расширяться. Данный налог вводится решением муниципалитетов, — отметил Иванов.

По его словам, основная проблема существующей системы заключается в сложном администрировании. Гостиницы вынуждены вести детальный учет множества льготных категорий и определять статус плательщика при каждом бронировании, что создает дополнительную нагрузку на бизнес.

— Налог будет сохраняться, но его механизм требует серьезного анализа и, возможно, изменения. Основная проблема в его администрировании: сложный учет создает значительную нагрузку на гостиницы. Мы изучаем возможность реформирования системы. В качестве одного из вариантов рассматривается возврат к проверенной схеме курортного сбора, который действовал в 2023—2024 годах в ряде регионов. В той модели плательщиком был сам турист, а сбор оплачивался отдельным чеком при заселении. Это полностью снимало бы с отелей бюрократическую нагрузку по расчету и учету налога, — заявил Иванов в разговоре с «Реальным временем».

Напомним, что на прошедшей накануне итоговой коллегии Госкомитета по туризму Иванов заявил, что Татарстан принял рекордные 4,5 млн туристов в 2025 году, но отрасль сталкивается с вызовами: замедление роста турпотока, экономия гостей, однообразие турпродукта и жесткая конкуренция с рынком посуточной аренды.

Дмитрий Зайцев