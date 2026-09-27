Мужская сборная Татарстана выиграла Спартакиаду-2026 по водному поло
В финале татарстанская команда оказалась сильнее Астраханской области
Мужская сборная Татарстана выиграла Спартакиаду сильнейших-2026 по водному поло.
В финальном поединке татарстанцы оказались сильнее соперника из Астраханской области со счетом 18:9. Восемь своих голов победители встречи забили в большинстве.
Сборная Татарстана по водному поло на Спартакиаде-2026 была составлена из игроков многократного чемпиона России казанского «КОС-Синтез».
Турнир среди мужских и женских команд проходил в Первоуральске с 15 сентября по 27 сентября 2026 года.
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