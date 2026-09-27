Мужская сборная Татарстана выиграла Спартакиаду-2026 по водному поло

В финале татарстанская команда оказалась сильнее Астраханской области

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Мужская сборная Татарстана выиграла Спартакиаду сильнейших-2026 по водному поло.

В финальном поединке татарстанцы оказались сильнее соперника из Астраханской области со счетом 18:9. Восемь своих голов победители встречи забили в большинстве.

предоставлено СК «Синтез»

Сборная Татарстана по водному поло на Спартакиаде-2026 была составлена из игроков многократного чемпиона России казанского «КОС-Синтез».

Турнир среди мужских и женских команд проходил в Первоуральске с 15 сентября по 27 сентября 2026 года.

Зульфат Шафигуллин