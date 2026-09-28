Капитан сборной России сыграет в Казани в повязке с татарским орнаментом

На капитанскую повязку российской команды нанесен национальный татарский орнамент и образ барса

Фото: Реальное время

На предматчевой пресс-конференции перед товарищеской игрой между сборными России и Ирана была представлена специальная капитанская повязка, посвященная Татарстану и национальной культуре республики.

Повязка выполнена в традиционном стиле и содержит несколько символичных элементов. Как было отмечено, на ней можно увидеть национальный татарский орнамент и образ барса. Кроме того, организаторы намекнули, что самый внимательный зритель найдет на повязке отсылку к яркому атрибуту национальной кухни республики, которая гостеприимно принимает матч .

Имя того, кто выйдет на игру в этой капитанской повязке, было решено не раскрывать — болельщики узнают его уже завтра, когда команды появятся на поле.

Отметим, что Российский футбольный союз посвятил игры 2026 года Году единства народов России. На всех матчах национальной команды используются специальные капитанские повязки, связанные со значимыми событиями и символами региона, принимающего встречу.

Напомним, матч Россия — Иран состоится завтра, 29 сентября, на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало в 19:00 по московскому времени.

Алсу Сабирзанова