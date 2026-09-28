Минниханов — о победе «Динамо-Ак Барс» в Кубке легенд: «Пусть триумф вдохновит на новые высоты»

Этот почетный трофей — второй у наших девушек за историю данного турнира

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил членов женской волейбольной команды «Динамо-Ак Барс» с победой в розыгрыше Кубка легенд. В своей поздравительной телеграмме руководитель республики подчеркнул, что этот почетный трофей — второй у наших девушек за сравнительно короткую историю данного турнира.

— Это очередное подтверждение статуса казанского клуба как одного из сильнейших в стране. Проявив невероятную стойкость и высочайшее мастерство, продемонстрировав борьбу, достойную настоящих легенд большого спорта, вы подарили зрелищную игру и радость победы своим преданным болельщикам, — отметил Минниханов.

Он поблагодарил всех волейболисток, тренерский штаб и менеджеров команды, всех тех, кто причастен к лидерству «Динамо-Ак Барс».

— Пусть этот триумф вдохновит вас на новые спортивные высоты, а каждая следующая вершина станет яркой страницей в летописи татарстанского волейбола и отечественного спорта. Желаю всем вам крепкого здоровья и неизменной удачи. Так держать, — резюмировал раис.

Ранее Минниханов обратился с посланием к депутатам Госсовета Татарстана.

Никита Егоров