Российские лыжники пока не подали заявки на нейтральный статус

Они ждут уточняющей информации по новому регламенту

Фото: Артем Дергунов

Российские лыжники пока не подали заявки на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Они ждут уточняющей информации по новому регламенту, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

FIS объявила 22 сентября об ослаблении критериев допуска россиян. В частности, из регламента убрали пункт о запрете участия для атлетов из ЦСКА и других обществ, связанных с вооруженными силами.

— На данный момент российские лыжники не подали заявки, кроме тех, у кого статус есть с прошлого года, потому что все ждут разъяснений от FIS по некоторым вопросам допуска, — сказал собеседник агентства.

Ранее нейтральный статус был предоставлен только Савелию Коростелеву, Никите Денисову и Дарье Непряевой. С 2022 года россияне и белорусы не допускались к стартам под эгидой FIS даже как нейтральные атлеты. В начале сентября федерация объявила, что в сезоне-2026/27 они смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе после проверки.

Для получения статуса спортсмен подает заявление и копию паспорта, после чего FIS проводит внутреннюю проверку. Если требуется углубленная проверка с привлечением внешних экспертов, расходы в 2 тыс. швейцарских франков несет сам спортсмен. Заявки принимаются до 15 декабря, поступившие позже не рассматриваются. Список получивших статус публикуется на сайте FIS.

Ранее сообщалось, что Большунов планирует подать заявку на нейтральный статус. Об этом заявил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

Алсу Сабирзанова