Команда «ТАИФ-НК» с рекордным временем победила на «Гонке героев» в Самаре

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В минувшие выходные в Самаре состоялась «Гонка героев» — масштабное спортивное испытание, где участники преодолели 7,5 км с 25 препятствиями, включая рукоходы, водные преграды и грязевые рвы. Всего в забеге участвовало более 3 тысяч человек.

Команда АО «ТАИФ-НК» показала лучший результат в корпоративном забеге, пройдя дистанцию за 53 минуты 43 секунды и заняв 1-е место.

Как сообщил капитан команды, специалист по SAP Департамента информационных технологий АО «ТАИФ-НК» Ильдар Загидуллин, участники забега до самого финиша не знали, какое место они займут. Нефтепереработчики стартовали вторыми, за ними — еще 62 команды. Перед таифовцами стояла задача пройти трассу как можно быстрее, ориентируясь не на соперников, а на свое собственное время.

— Всю ночь до соревнований был ливень, и трассу значительно размыло. Температура воздуха была всего +15, шел моросящий дождь. В этом месте, на этой локации практически не было протоптанных путей, и каждая новая дорога просто размывалась, как в осеннюю пору. Приходилось преодолевать немало испытаний. Но в этом и заключается смысл соревнований: преодолеть себя, свои страхи и неуверенности ради командной победы. Мы бежали все вместе, помогая друг другу, когда кто-то не мог пройти, — рассказал Ильдар Загидуллин.

В «Гонке героев» участвовала команда из 10 человек, состоящая из хорошо слаженного костяка, от простых рабочих до руководителей отделов.

— Критериев по должностям нет, главное — физическая подготовка. Кто-то занимается бегом, кто-то является инструктором в спортзале, в общем, это люди, связанные со спортом. Мы ехали на соревнования именно с настроем на победу, так как в прошлом году заняли второе место. Тогда мы уступили команде «Локомотив», которая состояла из профессиональных футболистов. В этом году были настроены на победу. Трассу в Самаре мы еще не проходили первыми, и в этом году нам удалось это сделать, — отметил капитан команды.

Когда объявили результат, эмоции были запредельные, признается Ильдар Загидуллин. Достичь таких высот помогли в том числе корпоративные соревнования, которые проходили с начала года в рамках подготовки к экстремальным соревнованиям «Гонка героев».

— Участие в гонках требует постоянной физической формы. Мы делали акцент на беге, так как трасса составляет 7,5 километра, и эту дистанцию нужно проходить оперативно. Также важны рукоходы — без физической силы их не пройти. Все участники всегда готовятся к этим выступлениям, и этапы, организуемые руководством, помогают развивать нашу физическую мощь, — уверен он.

На этом нефтепереработчики останавливаться не собираются. У команды «ТАИФ-НК» впереди новые испытания — через две недели пройдет очередной этап «Гонки героев» на Свияжских холмах.

— Этот маршрут считается одним из самых тяжелых, так как проходит по горной местности. Здесь нужно не только бегать, но и проявлять выносливость, взбираясь на холмы. Мы собираемся повторить наш прошлогодний успех, тогда мы заняли первое место, — заключил Ильдар Загидуллин.

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Лилия Егорова