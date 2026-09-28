Звезды футбола и СИБУР подарили спортивный праздник особенным детям

Амбассадоры РФС — известные спортсмены Денис Глушаков и Эльвира Тодуа, а также популярный футбольный блогер Фил Лопаткин

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Российский футбольный союз (РФС) и СИБУР провели в Татарстане масштабный инклюзивныйпроект «СИБУР Фестиваль футбола в коррекционной школе». 27 сентября праздник принимал Нижнекамск, а 28 сентября эстафету уже принимает Казань. Участниками спортивных и мотивационных встреч стали воспитанники коррекционных школ, их родители и педагоги, а звездными гостями — эксперты и амбассадоры РФС — чемпион России и обладатель Суперкубка России Денис Глушаков, многократная чемпионка России и обладательница Кубка России Эльвира Тодуа и популярный футбольный блогер Фил Лопаткин.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске деловая программа развернулась в центре креативных индустрий «База». Здесь прошла панельная дискуссия на тему «Траектория развития личности в нетривиальных жизненных ситуациях». Перед ребятами и педагогами выступили амбассадоры РФС, которые поделились личными историями достижений и преодоления трудностей в жизни и спорте.

— Я в Нижнекамске впервые. Мы отлично пообщались с ребятами, они задавали очень интересные вопросы. У меня в детстве не было возможности вот так запросто встретиться со знаменитыми футболистами, поэтому я рад, что у сегодняшнего поколения есть этот шанс. Надеюсь, наши примеры из спортивной жизни помогут им поверить в себя и смелее идти к своим мечтам, — подчеркнул Денис Глушаков.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Своим опытом борьбы со стереотипами поделилась и Эльвира Тодуа, которая пришла в футбол вопреки мнению, что это «не женский вид спорта», пережила тяжелые травмы, но в итоге сыграла 96 матчей за национальную сборную страны.

— Самое главное — верить в себя и не останавливаться ни перед какими преградами. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка, независимо от жизненных обстоятельств, были все возможности развиваться и добиваться своих целей, — призналась Эльвира.

Большой интерес у ребят вызвало выступление Фила Лопаткина — блогера с 9-миллионной аудиторией, который не стал профессиональным футболистом, но нашел себя в спортивном блогинге.

— С удовольствием ездим по всем городам России, работаем с ребятами. Каждая встреча остается в памяти, потому что для меня самое ценное, это когда мы играем в футбол и я вижу, насколько дети счастливы, — говорит Фил.

Развитие инклюзивных спортивных программ — важная часть стратегии устойчивого развития СИБУРа. Как отметил руководитель службы по связям с госорганами РТ «Нижнекамскнефтехима» Станислав Мартыненко, компания регулярно помогает улучшать спортивную инфраструктуру города.

— На одной площадке встретились ребята из коррекционных школ, воспитанники детской спортивной школы по футболу, городская молодежь. Истории профессиональных спортсменов о преодолении трудностей — лучшая мотивация для саморазвития. Здесь можно напрямую задать вопрос, и услышать ответ, а также подойти и пообщаться, сфотографироваться, мне кажется, это очень важно, это уникальная возможность для ребят. Благодаря партнерству СИБУРа и РФС мы поддерживаем не только инклюзивные проекты, но и системно улучшаем спортивную базу всего Нижнекамска, — сказал он.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В финале дискуссии участникам встречи вручили подарки: коррекционной школе №23 передали комплекты футбольной формы для участия во всероссийских турнирах, а коррекционной школе №18 подарили инновационные мячи SIBUR ECOBALL, произведенные с использованием переработанного пластика.

— Эта футбольная форма нам очень понадобится, поскольку мы ежегодно принимаем участие в проекте «Футбол в коррекционной школе», в котором участвуют дети от 10 до 13 лет, и форма как раз подходит. Очень было интересно узнать, как нашим знаменитым футболистам удалось достичь значимых спортивных высот, их советы помогут ребятам преодолевать жизненные трудности и идти за своей мечтой! — рассказал учитель физкультуры коррекционной школы №23 Булат Мустафин.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Спортивная часть праздника продолжилась в парке «Семья», где команда амбассадоров РФС и лидеров мнений города сыграла в футбол 5х5 с детьми из коррекционных школ. Все участники матчей получили памятные манишки с автографами звезд.

— Мой сын безмерно счастлив, что смог сыграть на одной площадке с именитыми футболистами. Спасибо компании за потрясающие эмоции, которые они дарят нашим детям, — поделилась мама одного из участников Мария Владимировна.

28 сентября при поддержке ПАО «Казаньоргсинтез» фестиваль продолжился в Казани для школ проекта РФС «Футбол в коррекционной школе». Для детей организован спортивно-творческий квест с Денисом Глушаковым и Филом Лопаткиным на территории подросткового клуба «Яратам».

Участники фестиваля получат футбольную форму и мячи SIBUR ECOBALL и приглашение на матч национальной сборной России с Ираном, который пройдет 29 сентября на «Казань Арене».

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«СИБУР Фестиваль футбола в коррекционной школе» продолжит совместную работу РФС и Сибура в 2026 году по направлению устойчивого развития и социальной ответственности. Все инициативы направлены на консолидирование ресурсов и компетенций органов государственной власти, бизнеса и лидеров мнений и укрепление социальных связей через футбол.