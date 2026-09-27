Нобоа: надеюсь, в ближайшие пять лет «Рубин» станет чемпионом
Экс-футболист казанцев заявил, что продолжает следить за выступлениями команды из Казани
Бывший футболист «Рубина» Кристиан Нобоа высказался о выступлении казанской команды в нынешнем сезоне. Эквадорец заявил, что надеется увидеть чемпионство клуба из Казани в ближайшие пять лет.
— Слежу за результатами команды. Мне приятно видеть «Рубин» на шестом месте, но я хочу видеть команду на первой строчке. Надеюсь, в ближайшие пять лет «Рубин» станет чемпионом, — приводит слова Нобоа Metaratings.
Также эквадорец заявил, что провел лучшие годы карьеры в Казани. Нобоа выступал за казанский «Рубин» с 2007 по 2011 год, а также в 2018 году. В составе казанцев футболист дважды стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает шестое место после девяти сыгранных туров. На днях клуб объявил о подписании экс-игрока итальянского «Интера» Эдди Сальседо.
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