Футболист Ирана в Казани сравнил уровень гостеприимства в России и США

Сравнение оказалось не в пользу американской стороны

Фото: Реальное время

Лидер сборной Ирана по футболу Мехди Тареми сравнил уровень гостеприимства в России и США на предматчевой пресс-конференции в Казани. 29 сентября иранцы сыграют товарищеский матч с российской командой в столице Татарстана.

Сравнение оказалось не в пользу американской стороны, где этим летом сборная Ирана играла в рамках чемпионата мира по футболу.

— Гостеприимство и отношение к нашей сборной в России и в США — огромная разница. В России намного лучше. Спасибо всем за такой прием, — приводит слова Тареми корреспондент «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Отметим, что в нынешнем сезоне Тареми выступает за «Аль-Васл» из ОАЭ.

Сборные России и Ирана по футболу сыграют 29 сентября в Казани, начало встречи в 19:00 по московскому времени. На игре ожидается свыше 35 тысяч зрителей. Сегодня команды провели тренировку на стадионе «Казань Арена».

Зульфат Шафигуллин