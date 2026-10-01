Фестивали, культурные и спортивные события октября: куда сходить в Казани

Какие события ждут горожан в разгар осени

Фото: Реальное время

В октябре в Казани пройдут фестивали Synesthesia lab, «Зоофест Эко» и GreenMarket. С концертами в столицу Татарстана приедут Хелависа, Егор Крид и Сергей Орлов. В театрах покажут «Дон Жуана» и «Отелло», а детей ждут «Приключения Чебурашки». Подробнее о том, где провести свободное время, — в афише «Реального времени».



Осенние фестивали

Международный фестиваль и лаборатория современной музыки Synesthesia lab

29 сентября — 8 октября. Казань. 0+

В этом году фестиваль посвящен 95-летию Софьи Губайдулиной. На нем исполнят музыку разных эпох и культур — от Баха и Шенберга до сочинений современных авторов из России, Китая, Италии, Ирана, Испании, США, Бразилии и других стран. В программе — лекции, концерты, мультимедийные проекты с «живой электроникой» и артхаусное кино.



«Зоофест Эко»

10 октября. Казань. МВЦ «Казань Экспо». 0+

Мероприятие посвящено ответственному отношению к домашним животным и окружающей среде. Фестиваль объединит владельцев домашних животных, заводчиков, экспертов, представителей зообизнеса, благотворительные организации и всех, кто хочет больше узнать о правильном содержании питомцев.

Цветочный фестиваль GreenMarket

17—18 октября. Казань. «АРТ Центр». 0+

Гостей будут ждать ярмарка растений для новичков и искушенных цветоводов и цветочный своп. Также на фестивале пройдет ярмарка товаров для растений и для дома, косметики, аксессуаров и натуральных продуктов.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Концерты

Филармонический джаз-оркестр РТ и Эндрю Макфадден

2 октября. Филармония им. Г. Тукая. 12+

Джазовый и поп-вокалист из Нью-Йорка Эндрю Макфадден выйдет на сцену вместе с филармоническом джаз-оркестром РТ. Американский артист специализируется на исполнении композиций на испанском, итальянском и английском языках.

«Перемотка»

2 октября. «Биг Твин Арена». 12+

На сцене пройдет концерт уральских романтиков с презентацией новых песен. Гостям обещают теплый пост-панк, светлую грусть и атмосферу бесконечного лета. Группа сыграет специальную программу с живыми барабанами и обновленным звуком.

Международный день учителя

5 октября. «Центр уникального мастерства» (ЦУМ)

В Казани пройдет торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя. К нему присоединится раис Татарстана Рустам Минниханов.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Мельница»

10 и 11 октября. КСК «Уникс». 6+

Новый юбилейный тур Мельницы станет особенной вехой для поклонников группы: в этом году солистке Хелависе исполняется 50 лет. Программа станет путешествием сквозь время и сновидения, составленным из ее любимых песен.

«Елка»

11 октября. КЗ «Корстон». 12+

Известная российская певица приедет в Казань с концертным туром. Кроме проверенных временем хитов, прозвучат и новые песни.



«Кино». «Невероятный концерт»

16 октября. «Татнефть Арена». 6+

Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров напомнят, почему «Кино» является самой важной русскоязычной группой. Благодаря современным технологиям на концерте прозвучит и голос Виктора Цоя.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Иванушки». 30 солнечных лет»

18 октября. «Татнефть Арена». 6+

Группа исполнит лучшие хиты группы «Иванушки International»: «Тучи», «Колечко», «Золотые облака», «Кукла», «Тополиный пух» и многие другие песни, которые знает наизусть вся страна. В концерте примет участие Ансамбль народного танца «Каблучок» имени Киры Черданцевой.

Егор Крид

23 октября. «Татнефть Арена». 12+

«Это самые легендарные концерты в моей жизни», — написал молодой хип-хоп-исполнитель о больших шоу в «Лужниках». Казанских поклонников ждет полная версия столичного концерта с готическим замком на сцене, мощным световым и звуковым сопровождением и постановочными номерами.



Сергей Орлов. «Звезда»

24 октября. МВЦ «Казань Экспо». 18+

Один из самых узнаваемых российских стендап-комиков приедет с новой программой «Звезда». Это честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор. На входе могут потребовать оригинал паспорта, предупреждают организаторы.



Гузель Уразова. «Хитлы сезон»

31 октября. КСК «Уникс». 6+

Народная артистка Татарстана Гузель Уразова представит программу «Хитлы сезон». Она объединит современное сценическое оформление, живой звук, новые режиссерские решения и песни, которые полюбили миллионы слушателей.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Постановки

«Золотая Орда»

Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. 1 и 2 октября. 12+

Джанике, дочь хана Золотой Орды Токтамыша, и Нурадин, сын непобедимого ханского полководца Мурзы, любят друг друга. Но коварный Визирь, также влюбленный в Джанике, сеет раздор между отцами, обвиняя Мурзу в измене. Чтобы спасти жизнь, Мурза бежит за помощью к Тимуру, эмиру Самарканда. По необъятным просторам своих владений бродит встревоженный Дух хана Батыя, волоча за собой Арбу судьбы могущественной и богатой Золотой Орды…



«Дон Жуан»

18 октября. Театр им. Качалова. 18+

Комедия великого французского драматурга Жана-Батиста Мольера «Дон Жуан» по сей день остается одной из самых популярных пьес мирового репертуара, заставляя вновь и вновь разгадывать тайну незаурядной личности. Условность пространства и открытая театральность приемов спектакля Григория Дитятковского выводят историю за границы времени, погружая зрителя в игру-спор Дон Жуана и его слуги Сганареля и провоцируя на размышления о том, что есть ханжество и лицемерие, а что — истина и нравственность.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Отелло»

25 октября. Театр им. Тинчурина. 12+

Знаменитая пьеса получает неожиданное прочтение и предстает перед зрителем как спектакль о любви и верности. Это не реконструкция классического текста, а современный взгляд на великую историю любви, ревности и предательства — через призму сегодняшнего дня, полного абсурда, противоречий и эмоциональной хрупкости. Особую выразительность спектаклю придают музыка, танцевальные и пластические сцены, которые становятся важной частью действия.

«Такташ. Югалган матурлык» / «Такташ. Утерянная красота»

6 и 17 октября. Театр им. Камала. 16+

Артисты театра исследуют личность поэта Хади Такташа, пытаясь понять, кем он был на самом деле. В центре сюжета — судьба татарского поэта, чье творчество сталкивается с жесткими требованиями эпохи 1920—1930-х годов. Это история человека, разрываемого между искусством и идеологией, между друзьями, властью и собственной семьей. Спектакль воссоздает творческий путь поэта от признания до опалы, используя его подлинные письма, стихи, документы и воспоминания современников.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Күңелем кукурузы» / «Кукуруза души моей»

14 октября. Театр им. Камала. 16+

«Кукуруза души моей!» — именно так обращался в письмах великий русский писатель Антон Чехов к подруге своей сестры Маши и будущей певице, актрисе, переводчице, литературному и театральному критику Лидии Мизиновой. В основе спектакля письма Антона Павловича и Лики. Эпистолярные баталии, разворачивающиеся на страницах, превратились в исполнении молодых артистов в ироничную и смешную одновременно историю о быстротечности жизни и мимолетности счастья.

Детям

«Приключения Чебурашки»

24 октября. Театр кукол «Экият». 0+

Спектакль посвящен истории дружбы Чебурашки с крокодилом Геной. Вместе они пережили множество забавных приключений, построили Дом дружбы и не раз избегали козней старухи Шапокляк, которая пыталась помешать их дружбе. Спектакль наполнен яркими моментами, веселыми ситуациями и важными уроками о том, как важно иметь настоящего друга рядом.



Спортивные события

Матчи «Ак Барса»

2, 5, 10, 12, 21, 28, 30 октября

На домашнем льду «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Локомотивом», «Северсталью», ХК «Сочи», «Торпедо», «Авангардом» и «Амуром» соответственно.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матчи «Рубина»

11, 15, 24, 31 октября

На родном поле казанский футбольный клуб встретится с «Динамо», «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Факелом».



Матчи УНИКСа

4, 14, 22 октября

В Казани УНИКС сразится с «Зенитом», «Уралмашем» и МБА-МАИ.

