«Нефтехимик» в гостях обыграл «Адмирал», отыгравшись с 0:2

Нижнекамцы оказались сильнее своего соперника в матче во Владивостоке

Фото: Динар Фатыхов

«Нефтехимик» обыграл в гостях «Адмирал» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По ходу встречи во Владивостоке команда Игоря Гришина проигрывала сопернику 0:2.

В составе «Нефтехимика» дважды отличился Андрей Белозеров, еще по разу шайбы забросили Дамир Жафяров, Матвей Надворный и Александр Петунин. У проигравших голы в активе Егора Чезганова, Ильи Морозова и Ивана Муранова.

Вратарь нижнекамцев Филипп Долганов отразил 42 из 45 бросков соперника по воротам.

Для «Адмирала» это поражение стало уже третьим подряд в чемпионате. «Нефтехимик» продлил победную серию в КХЛ до трех игр кряду. В активе нижнекамцев стало 15 набранных очков, команда Игоря Гришина вышла на промежуточное первое место в Восточной конференции.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 29 сентября с «Амуром» в Хабаровске в 12.00 по московскому времени. Напомним, ранее нижнекамцы на выезде разгромили астанинский «Барыс» со счетом 6:3.

Зульфат Шафигуллин