На матч Россия — Иран продано около 35 тыс. билетов

Коммерческая вместимость стадиона на матч — 39 тыс. мест

Фото: Динар Фатыхов

На товарищеский матч между сборными России и Ирана реализовано около 35 тыс. билетов. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, передает ТАСС.

— На утро в продаже оставалось около четырех тысяч билетов. Коммерческая вместимость стадиона на этот матч — 39 тыс. мест. То есть около 35 тыс. билетов уже реализовано, — сказал Леонов, отметив, что организаторы ожидают близкий к аншлагу матч.

Министр также раскрыл часть финальной программы для болельщиков. После матча выступит народный артист России Александр Серов. По словам Леонова, организаторы вместе с РФС приготовили этот подарок, а сам певец приедет поддержать сборную.

Напомним, матч пройдет 29 сентября на «Ак Барс Арене» и начнется в 19:00 мск. Территория стадиона откроется в 16:30, выступят группа «Корни» и дуэт RASA. Матч пройдет без Fan ID, для посещения достаточно электронного билета.

Алсу Сабирзанова