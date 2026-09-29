Новости спорта

07:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» поместил Галимова в список травмированных в КХЛ

13:33, 29.09.2026

Нападающий получил травму по ходу игры с «Металлургом»

«Ак Барс» поместил Галимова в список травмированных в КХЛ
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» поместил нападающего Артема Галимова в список травмированных в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Галимов получил травму по ходу недавнего матча в Магнитогорске против «Металлурга», который завершился поражением казанцев со счетом 1:2. По данным некоторых СМИ, срок восстановления нападающего может составить около двух месяцев.

взято с сайта ak-bars.ru

В десяти матчах нынешнего сезона Галимов успел забросить четыре шайбы и отдать две голевые передачи. Форвард входит в топ-5 самых результативных игроков «Ак Барса» в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, в матче с «Металлургом» в составе казанцев травму получили два хоккеиста. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также