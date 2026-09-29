«Ак Барс» поместил Галимова в список травмированных в КХЛ

Нападающий получил травму по ходу игры с «Металлургом»

«Ак Барс» поместил нападающего Артема Галимова в список травмированных в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Галимов получил травму по ходу недавнего матча в Магнитогорске против «Металлурга», который завершился поражением казанцев со счетом 1:2. По данным некоторых СМИ, срок восстановления нападающего может составить около двух месяцев.

В десяти матчах нынешнего сезона Галимов успел забросить четыре шайбы и отдать две голевые передачи. Форвард входит в топ-5 самых результативных игроков «Ак Барса» в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, в матче с «Металлургом» в составе казанцев травму получили два хоккеиста. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин