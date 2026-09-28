Головин и Сафонов раскритиковали газон «Казань Арены» перед матчем с Ираном

Лидерам сборной России не понравилось качество поля на казанском стадионе

Фото: Реальное время

Футболисты сборной России Александр Головин и Матвей Сафонов на предматчевой пресс-конференции высказали замечания по поводу качества газона на «Казань Арене», где завтра, 29 сентября, национальная команда проведет товарищескую встречу со сборной Ирана.

Полузащитник «Монако» Александр Головин, выступающий за французский клуб с 2018 года, отметил, что стадион производит хорошее впечатление, однако состояние газона оставляет желать лучшего.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Очень хороший стадион, но поле не самого лучшего качества. Но, я думаю, что завтра это не особо отразится, — передает слова Головина корреспондент «Реального времени».

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, перешедший в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года, был более категоричен в оценке. Вратарь, который в прошлом сезоне стал двукратным чемпионом Франции и вошел в число номинантов на приз Льва Яшина, описал свои впечатления после выхода на поле.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Вышел весь грязный, это случается, когда поле не лучшего качества и мало травы. Поэтому сегодня, в принципе, я думаю, что с трибун было видно, что достаточно много земли и моментами очень редкая трава, — высказался Сафонов.

Напомним, товарищеский матч Россия — Иран пройдет 29 сентября в 19:00 на «Казань Арене» в Казани. Территория стадиона откроется для болельщиков в 16:30, перед игрой выступят группа «Корни» и дуэт RASA. Игра пройдет без Fan ID, для посещения достаточно электронного билета.

Алсу Сабирзанова