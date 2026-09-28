Виталий Кафанов оценил состояние голкипера ПСЖ Матвея Сафонова

Тренер по вратарям сборной России поделился также своими ощущениями от приезда в Казань

Фото: Динар Фатыхов

Тренер по вратарям сборной России по футболу Виталий Кафанов в беседе с корреспондентом «Реального времени» поделился своими впечатлениями от приезда в Казань, а также рассказал о деталях подготовки вратарей национальной команды к завтрашнему матчу с Ираном.

Игра пройдет в столице Татарстана и начнется в 19:00 по московскому времени.

— С какими эмоциями вернулись в Казань?

— Да, Казань для меня это особенный город. Я проработал здесь 16 лет в «Рубине». Сейчас — это мой дом, тут я живу, как и моя семья. Поэтому я приехал домой.

— Расскажите о выборе вратарей на эти сборы команды. Кто завтра сыграет в товарищеском матче против сборной Ирана?

— Выбор был непростой, как обычно. Вратари играют очень хорошо. В окончательный список не попали Денис Адамов («Зенит»), Вячеслав Тороп (ЦСКА) и Евгений Ставер («Рубин»). В выборе окончательной заявки были мелкие детали, которые были важны. Мы не смотрим на место команды в таблице, а нам важно качество игры вратарей.

— В каком состоянии приехал вратарь ПСЖ Матчей Сафонов, как оцените его готовность к игре?

— Когда он приезжает в Россию, то эмоции у него зашкаливают. Каждый раз он волнуется. Когда разговариваешь с ним за месяц до сборов, то он уже думает о том, как он приедет. Матвей приезжает мотивированным. Он хочет хорошо сыграть.

— Много разговоров и вокруг голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, который становился с командой чемпионом. Как считаете, он способен заиграть в Европе, как его бывший одноклубник Сафонов?

— Да, если бы мы играли в еврокубках. Я думаю, Стас бы мог попасть в один из клубов, — сказал Кафанов.



Евгений Романов