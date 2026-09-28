«ГТО — не просто сдача нормативов, а возможность проверить себя»

На стадионе «Динамо» в Казани состоялся первый корпоративный фестиваль ГТО Группы ТАИФ

Фото: Динар Фатыхов

«Нас здесь больше 200 человек»

19 сентября на стадионе «Динамо» кипели спортивные страсти первого в истории корпоративного Кубка Группы ТАИФ по мини-футболу. Спустя неделю, 26 сентября, на той же площадке вновь звучали крики поддержки и бурлил спортивный азарт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На этот раз главная татарстанская арена физкультурно-спортивного общества «Динамо» принимала первый корпоративный фестиваль ГТО Группы ТАИФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выбор площадки не случаен, отмечает заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Татарстане Салават Гайсин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— ТАИФ всегда поддерживает спорт и общество «Динамо». Это идет еще со времен первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. И первое поле, которое мы стелили в 2008 году, полностью было профинансировано ТАИФом. Если у нас что-то не в порядке, ТАИФ сразу включается в решение вопроса. У нас за эти годы сложились очень тесные дружеские отношения. И в том числе поэтому, первое мероприятие, которое в этом году состоялось на новом газоне нашего стадиона — был Кубок Группы ТАИФ по мини-футболу, а сейчас мы все здесь собрались на фестиваль ГТО. ТАИФ для Татарстана играет огромное значение. А в спорте, большое значение имеет общество «Динамо». Мы очень тесно взаимосвязаны, — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнул Салават Гайсин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нас сегодня здесь больше 200 человек, из них на сдачу нормативов ГТО записались больше 180. Здесь представлены 16 компаний, включая компании-партнеры Группы ТАИФ, и ребята из двух колледжей Нижнекамска, — поделилась исполнительный директор АО «ТАИФ» по учету, отчетности и кадрам Гульнара Валеева.

«Удивлен и искренне рад!»

Специально, чтобы поприветствовать участников фестиваля, приехал генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Честно говоря, удивлен такому количеству людей сегодня на нашем небольшом спортивном празднике и искренне этому рад, — подчеркнул он, открывая фестиваль, и добавил, — ГТО — это не просто выполнение спортивных нормативов. Это в первую очередь возможность проверить себя, установить новые личные рекорды, почувствовать командную поддержку и стать сильнее. Все это соответствует нашим базовым принципам: «Единство, развитие и эффективность». Развитие — это не только получение новых профессиональных навыков, знаний, но также бережное отношение к своему здоровью и его развитию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Название организации, в которой вы трудитесь, творите, создаете, просто пронизано красной линией словом «команда». Группа — это команда, компания — это команда. Вы сейчас все вместе здесь для выполнения комплексов ГТО. Аббревиатура ГТО — «Готов к труду и обороне», говорит очень о многом. Она говорит о том, что каждый из нас, каждая команда, должны быть готовы. Готовы физически, здоровьем, духом. Это основа основ, на которой стоит великая Россия и ее часть — Татарстан. Спасибо за то, что вы здесь. Самое главное: важны не золото, бронза или серебро знаков, хотя это тоже значимо, но куда важнее то, что это возможность для вас проверить себя и на что способна команда, — обратился к участникам фестиваля отличник физической культуры и спорта РФ, заместитель директора Центра спортивной подготовки, председатель региональной общественной организации ГТО по РТ Эдуард Иванов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поприветствовать участников фестиваля также прибыл заместитель председателя правления по безопасности АО «ТАИФ» Ринат Галимбеков.

«Иду на золото»

Мария Семенова — помощник председателя совета директоров АО «ТАИФ» — не пропускает, наверное, ни одного спортивного события. Тем более если в нем участвуют коллеги. Как призналась в интервью сама девушка:

— Спорт — это процентов 70 моей жизни. Я регулярно занимаюсь спортом. Все очень нравится. Люблю велосипед, бег, участвовала в «Гонке героев», «Лыжне России». Спорт — это эндорфиновый источник, это дисциплина, а для меня это просто уже необходимость. С утра просыпаюсь и нужна нагрузка мышцам. Без этого не иду на работу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На фестиваль Мария пришла с четкой целью. И не одной: стать обладательницей золотого знака ГТО, бросить вызов самой себе, получить удовольствие от самого спорта и покорения новых вершин и сделать это вместе с коллегами.

Непростые испытания

Проверить силу, ловкость, выносливость, меткость, скорость и гибкость участникам фестиваля предстояло в целом комплексе дисциплин: стрельба из электронного оружия, прыжки в длину с места, подтягивание, отжимание, качание пресса подъемом, глубокие наклоны на гимнастической скамье, поднятие пудовой гири, плюс бег на 60, 1000 и 3000 метров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Участники выполняли нормативы комплекса ГТО, установленные для соответствующих возрастных ступеней. Также организаторы предусмотрели выявление лучших спортсменов фестиваля среди мужчин и женщин в трех возрастных категориях: до 35 лет, от 35 до 50 лет и 50 лет и старше. Для студентов был предусмотрен отдельный зачет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лучших определяли в четырех дисциплинах: беге на 100 метров, стрельбе, наклоне вперед и отжиманиях.

Не устоял никто

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фестиваль и в самом деле удался. Он стал настоящим спортивным праздником, способным заразить спортивным настроением каждого, кто оказался в этот день на стадионе «Динамо». Например — пришел поболеть за близких или друзей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К официальному выполнению нормативов ГТО допускались участники, имеющие необходимый медицинский допуск. Но возможность испытать себя была предоставлена каждому. Не устоял и Тимур Шигабутдинов. Сначала проверил себя на гибкость и с ходу перекрыл норматив на «золото». Затем не менее успешно отстрелялся из электронного оружия. При достаточной на «золото» меткости в 29 очков, выбил 42.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пример — заразителен и рекорды дня посыпались один за другим. Трехметровой линейки для прыжков с места едва не оказалось маловато. 2,95 — лучший результат дня. Отжиманий — более 60. Подъемов корпуса за минуту — за 60. 91 подъем гири весом в 16 кг. Счет подтягиваний улетел за три десятка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уф! 4:20! — Задыхаясь, но не от усталости, а от счастья, поделилась эмоциями Мария Семенова, только-только финишировав, — Конечно довольна! У меня некоторые опасения вызывал бег на дистанцию в километр. Не было опыта в реализации до этого дня. Но все получилось! Нужно было выбежать из пяти минут. И я это сделала! 4:20! Что дальше? Дальше буду учиться не падать с контактных педалей на шоссейном велосипеде. Эта вершина пока еще мне не покорилась. Ну и лыжи на зиму уже напарафинены и ждут своего часа! — поделилась она планами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И — да! Золотой значок теперь у нее будет.

— Человек со стальной волей! — прокомментировала результат коллеги Гульнара Валеева. К слову, она и сама поставила перед собой задачу получить «золото» в ГТО. И зрителем на фестивале — точно не была.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нашлось чем заняться и юному поколению. Дети, пришедшие на спортивный праздник вместе с родителями, могли поучаствовать в активностях, сыграть в настольный хоккей, посостязаться или просто поиграть на газоне стадиона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самому юному претенденту на получение значка ГТО Айдану Мингазову 6 лет. Он пришел на стадион вместе со своим папой, работником АО «ТАИФ» Ильдаром Мингазовым.

Из лучших будет собрана команда

Результаты выполнения нормативов ГТО каждый участник фестиваля получит в своем электронном личном кабинете движения. На это потребуется некоторое время. А вот самых быстрых, гибких, метких и сильных назвали уже на церемонии закрытия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но до этого претендентам на победу в нескольких дисциплинах пришлось еще немного посостязаться. Накал борьбы оказался так высок, что результаты оказались равными. Алие Набиуллиной (к слову, одной из героинь недавней «Гонки героев» в Иннополисе), удалось не просто подтвердить, но даже на 3 сантиметра улучшить глубину наклона. Она и получила медаль в категории «Самая гибкая» в группе до 35 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Спорт зацепил меня по-настоящему! Теперь это часть моей жизни. Да еще такая прекрасная погода. Если честно, я не ожидала, что перекрою свой прежний результат. Было 21 см, сейчас 24. Растяжку периодически делаю. Наверное, в этом и секрет победы. Что дальше? Будем готовиться к следующим гонкам, соревнованиям. Чтобы быть в форме, нужно тренироваться постоянно, — отметила она в интервью «Реальному времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Список медалистов в итоге выглядит так:

Самые гибкие:

Анатолий Актанов — среди студентов мужчин;

Олеся Зюмова — среди студентов женщин;

Вадим Савельев — мужчины до 35 лет;

Алия Набиуллина — женщины до 35 лет;

Руслан Носиков — мужчины в возрасте от 35 до 50 лет;

Лейсан Ямалиева — женщины в возрасте от 35 до 50 лет;

Айдар Гилемханов — мужчины в возрасте 50+;

Зиля Ахатова — женщины в возрасте 50+.

Самые быстрые:

Егор Устюжин — среди студентов мужчин;

Тахир Сультеев — мужчины до 35 лет;

Ирина Кожевникова — женщины до 35 лет;

Ильдар Загидуллин — мужчины в возрасте от 35 до 50 лет;

Лилия Багаутдинова — женщины в возрасте от 35 до 50 лет;

Айдар Гилемханов — мужчины в возрасте 50+;

Зиля Ахатова — женщины в возрасте 50+.

Самые меткие:

Радмир Гимадиев — среди студентов мужчин;

Олеся Зюмова — среди студентов женщин;

Ирек Низамов — мужчины до 35 лет;

Снежана Крылова — женщины до 35 лет;

Денис Коннов — мужчины в возрасте от 35 до 50 лет;

Лиана Зайнетдинова — женщины в возрасте от 35 до 50 лет;

Сергей Позин — мужчины в возрасте 50+;

Елена Калишина — женщины в возрасте 50+.

Самые сильные:

Анатолий Ахтамов — среди студентов мужчин;

Олеся Зюмова — среди студентов женщин;

Булат Нуриев — мужчины до 35 лет;

Ирина Кожевникова — женщины до 35 лет;

Радмир Марданов — мужчины в возрасте от 35 до 50 лет;

Айгуль Аблахотова — женщины в возрасте от 35 до 50 лет;

Файзи Миннахметов — мужчины в возрасте 50+;

Гульнара Гилемханова — женщины в возрасте 50+.

Эдуард Иванов озвучил такое предложение о формировании из спортсменов, показавших лучшие результаты, сборной Группы ТАИФ. Которая сможет представить Группу на региональном состязании, а после, возможно, на окружном и федеральном:

— Каждый год проходит всероссийский фестиваль трудовых коллективов. От Татарстана ездит тот или иной коллектив, который побеждает в региональном этапе. Мы заявляем лучших на федеральный уровень. Ваши результаты тоже идут в зачет, и будет очень здорово, если такие крепкие парни и красивые, очаровательные девушки как вы, будут представлять честь Республики Татарстан на федеральном уровне. А у вас на груди будет написано кроме «Республика Татарстан», еще и «ТАИФ». Уверен, что кто-то из вас и на всероссийском фестивале поднимется на первую ступень пьедестала почета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ну а завершился фестиваль по традиции всех спортивных мероприятий Группы ТАИФ коллективным фото.

Арсений Фавстрицкий