«ГТО — не просто сдача нормативов, а возможность проверить себя»
На стадионе «Динамо» в Казани состоялся первый корпоративный фестиваль ГТО Группы ТАИФ
«Нас здесь больше 200 человек»
19 сентября на стадионе «Динамо» кипели спортивные страсти первого в истории корпоративного Кубка Группы ТАИФ по мини-футболу. Спустя неделю, 26 сентября, на той же площадке вновь звучали крики поддержки и бурлил спортивный азарт.
На этот раз главная татарстанская арена физкультурно-спортивного общества «Динамо» принимала первый корпоративный фестиваль ГТО Группы ТАИФ.
Выбор площадки не случаен, отмечает заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Татарстане Салават Гайсин.
— ТАИФ всегда поддерживает спорт и общество «Динамо». Это идет еще со времен первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. И первое поле, которое мы стелили в 2008 году, полностью было профинансировано ТАИФом. Если у нас что-то не в порядке, ТАИФ сразу включается в решение вопроса. У нас за эти годы сложились очень тесные дружеские отношения. И в том числе поэтому, первое мероприятие, которое в этом году состоялось на новом газоне нашего стадиона — был Кубок Группы ТАИФ по мини-футболу, а сейчас мы все здесь собрались на фестиваль ГТО. ТАИФ для Татарстана играет огромное значение. А в спорте, большое значение имеет общество «Динамо». Мы очень тесно взаимосвязаны, — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнул Салават Гайсин.
— Нас сегодня здесь больше 200 человек, из них на сдачу нормативов ГТО записались больше 180. Здесь представлены 16 компаний, включая компании-партнеры Группы ТАИФ, и ребята из двух колледжей Нижнекамска, — поделилась исполнительный директор АО «ТАИФ» по учету, отчетности и кадрам Гульнара Валеева.
«Удивлен и искренне рад!»
Специально, чтобы поприветствовать участников фестиваля, приехал генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.
— Честно говоря, удивлен такому количеству людей сегодня на нашем небольшом спортивном празднике и искренне этому рад, — подчеркнул он, открывая фестиваль, и добавил, — ГТО — это не просто выполнение спортивных нормативов. Это в первую очередь возможность проверить себя, установить новые личные рекорды, почувствовать командную поддержку и стать сильнее. Все это соответствует нашим базовым принципам: «Единство, развитие и эффективность». Развитие — это не только получение новых профессиональных навыков, знаний, но также бережное отношение к своему здоровью и его развитию.
— Название организации, в которой вы трудитесь, творите, создаете, просто пронизано красной линией словом «команда». Группа — это команда, компания — это команда. Вы сейчас все вместе здесь для выполнения комплексов ГТО. Аббревиатура ГТО — «Готов к труду и обороне», говорит очень о многом. Она говорит о том, что каждый из нас, каждая команда, должны быть готовы. Готовы физически, здоровьем, духом. Это основа основ, на которой стоит великая Россия и ее часть — Татарстан. Спасибо за то, что вы здесь. Самое главное: важны не золото, бронза или серебро знаков, хотя это тоже значимо, но куда важнее то, что это возможность для вас проверить себя и на что способна команда, — обратился к участникам фестиваля отличник физической культуры и спорта РФ, заместитель директора Центра спортивной подготовки, председатель региональной общественной организации ГТО по РТ Эдуард Иванов.
Поприветствовать участников фестиваля также прибыл заместитель председателя правления по безопасности АО «ТАИФ» Ринат Галимбеков.
«Иду на золото»
Мария Семенова — помощник председателя совета директоров АО «ТАИФ» — не пропускает, наверное, ни одного спортивного события. Тем более если в нем участвуют коллеги. Как призналась в интервью сама девушка:
— Спорт — это процентов 70 моей жизни. Я регулярно занимаюсь спортом. Все очень нравится. Люблю велосипед, бег, участвовала в «Гонке героев», «Лыжне России». Спорт — это эндорфиновый источник, это дисциплина, а для меня это просто уже необходимость. С утра просыпаюсь и нужна нагрузка мышцам. Без этого не иду на работу.
На фестиваль Мария пришла с четкой целью. И не одной: стать обладательницей золотого знака ГТО, бросить вызов самой себе, получить удовольствие от самого спорта и покорения новых вершин и сделать это вместе с коллегами.
Непростые испытания
Проверить силу, ловкость, выносливость, меткость, скорость и гибкость участникам фестиваля предстояло в целом комплексе дисциплин: стрельба из электронного оружия, прыжки в длину с места, подтягивание, отжимание, качание пресса подъемом, глубокие наклоны на гимнастической скамье, поднятие пудовой гири, плюс бег на 60, 1000 и 3000 метров.
Участники выполняли нормативы комплекса ГТО, установленные для соответствующих возрастных ступеней. Также организаторы предусмотрели выявление лучших спортсменов фестиваля среди мужчин и женщин в трех возрастных категориях: до 35 лет, от 35 до 50 лет и 50 лет и старше. Для студентов был предусмотрен отдельный зачет.
Лучших определяли в четырех дисциплинах: беге на 100 метров, стрельбе, наклоне вперед и отжиманиях.
Не устоял никто
Фестиваль и в самом деле удался. Он стал настоящим спортивным праздником, способным заразить спортивным настроением каждого, кто оказался в этот день на стадионе «Динамо». Например — пришел поболеть за близких или друзей.
К официальному выполнению нормативов ГТО допускались участники, имеющие необходимый медицинский допуск. Но возможность испытать себя была предоставлена каждому. Не устоял и Тимур Шигабутдинов. Сначала проверил себя на гибкость и с ходу перекрыл норматив на «золото». Затем не менее успешно отстрелялся из электронного оружия. При достаточной на «золото» меткости в 29 очков, выбил 42.
Пример — заразителен и рекорды дня посыпались один за другим. Трехметровой линейки для прыжков с места едва не оказалось маловато. 2,95 — лучший результат дня. Отжиманий — более 60. Подъемов корпуса за минуту — за 60. 91 подъем гири весом в 16 кг. Счет подтягиваний улетел за три десятка.
— Уф! 4:20! — Задыхаясь, но не от усталости, а от счастья, поделилась эмоциями Мария Семенова, только-только финишировав, — Конечно довольна! У меня некоторые опасения вызывал бег на дистанцию в километр. Не было опыта в реализации до этого дня. Но все получилось! Нужно было выбежать из пяти минут. И я это сделала! 4:20! Что дальше? Дальше буду учиться не падать с контактных педалей на шоссейном велосипеде. Эта вершина пока еще мне не покорилась. Ну и лыжи на зиму уже напарафинены и ждут своего часа! — поделилась она планами.
И — да! Золотой значок теперь у нее будет.
— Человек со стальной волей! — прокомментировала результат коллеги Гульнара Валеева. К слову, она и сама поставила перед собой задачу получить «золото» в ГТО. И зрителем на фестивале — точно не была.
Нашлось чем заняться и юному поколению. Дети, пришедшие на спортивный праздник вместе с родителями, могли поучаствовать в активностях, сыграть в настольный хоккей, посостязаться или просто поиграть на газоне стадиона.
Самому юному претенденту на получение значка ГТО Айдану Мингазову 6 лет. Он пришел на стадион вместе со своим папой, работником АО «ТАИФ» Ильдаром Мингазовым.
Из лучших будет собрана команда
Результаты выполнения нормативов ГТО каждый участник фестиваля получит в своем электронном личном кабинете движения. На это потребуется некоторое время. А вот самых быстрых, гибких, метких и сильных назвали уже на церемонии закрытия.
Но до этого претендентам на победу в нескольких дисциплинах пришлось еще немного посостязаться. Накал борьбы оказался так высок, что результаты оказались равными. Алие Набиуллиной (к слову, одной из героинь недавней «Гонки героев» в Иннополисе), удалось не просто подтвердить, но даже на 3 сантиметра улучшить глубину наклона. Она и получила медаль в категории «Самая гибкая» в группе до 35 лет.
— Спорт зацепил меня по-настоящему! Теперь это часть моей жизни. Да еще такая прекрасная погода. Если честно, я не ожидала, что перекрою свой прежний результат. Было 21 см, сейчас 24. Растяжку периодически делаю. Наверное, в этом и секрет победы. Что дальше? Будем готовиться к следующим гонкам, соревнованиям. Чтобы быть в форме, нужно тренироваться постоянно, — отметила она в интервью «Реальному времени».
Список медалистов в итоге выглядит так:
Самые гибкие:
- Анатолий Актанов — среди студентов мужчин;
- Олеся Зюмова — среди студентов женщин;
- Вадим Савельев — мужчины до 35 лет;
- Алия Набиуллина — женщины до 35 лет;
- Руслан Носиков — мужчины в возрасте от 35 до 50 лет;
- Лейсан Ямалиева — женщины в возрасте от 35 до 50 лет;
- Айдар Гилемханов — мужчины в возрасте 50+;
- Зиля Ахатова — женщины в возрасте 50+.
Самые быстрые:
- Егор Устюжин — среди студентов мужчин;
- Тахир Сультеев — мужчины до 35 лет;
- Ирина Кожевникова — женщины до 35 лет;
- Ильдар Загидуллин — мужчины в возрасте от 35 до 50 лет;
- Лилия Багаутдинова — женщины в возрасте от 35 до 50 лет;
- Айдар Гилемханов — мужчины в возрасте 50+;
- Зиля Ахатова — женщины в возрасте 50+.
Самые меткие:
- Радмир Гимадиев — среди студентов мужчин;
- Олеся Зюмова — среди студентов женщин;
- Ирек Низамов — мужчины до 35 лет;
- Снежана Крылова — женщины до 35 лет;
- Денис Коннов — мужчины в возрасте от 35 до 50 лет;
- Лиана Зайнетдинова — женщины в возрасте от 35 до 50 лет;
- Сергей Позин — мужчины в возрасте 50+;
- Елена Калишина — женщины в возрасте 50+.
Самые сильные:
- Анатолий Ахтамов — среди студентов мужчин;
- Олеся Зюмова — среди студентов женщин;
- Булат Нуриев — мужчины до 35 лет;
- Ирина Кожевникова — женщины до 35 лет;
- Радмир Марданов — мужчины в возрасте от 35 до 50 лет;
- Айгуль Аблахотова — женщины в возрасте от 35 до 50 лет;
- Файзи Миннахметов — мужчины в возрасте 50+;
- Гульнара Гилемханова — женщины в возрасте 50+.
Эдуард Иванов озвучил такое предложение о формировании из спортсменов, показавших лучшие результаты, сборной Группы ТАИФ. Которая сможет представить Группу на региональном состязании, а после, возможно, на окружном и федеральном:
— Каждый год проходит всероссийский фестиваль трудовых коллективов. От Татарстана ездит тот или иной коллектив, который побеждает в региональном этапе. Мы заявляем лучших на федеральный уровень. Ваши результаты тоже идут в зачет, и будет очень здорово, если такие крепкие парни и красивые, очаровательные девушки как вы, будут представлять честь Республики Татарстан на федеральном уровне. А у вас на груди будет написано кроме «Республика Татарстан», еще и «ТАИФ». Уверен, что кто-то из вас и на всероссийском фестивале поднимется на первую ступень пьедестала почета.
Ну а завершился фестиваль по традиции всех спортивных мероприятий Группы ТАИФ коллективным фото.
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