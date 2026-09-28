Эксперт объяснил лидерство «Нефтехимика» на Востоке КХЛ

Экс-менеджер «Металлурга» Гомоляко считает, что команде помогает сыгранность состава

Бывший менеджер «Металлурга» Сергей Гомоляко объяснил лидерство «Нефтехимика» в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам эксперта, нижнекамской команде помогает сыгранность состава.

Также Гомоляко отметил хорошую работу тренерского штаба во главе с Игорем Гришиным и силу клубной академии, воспитанники которой входят в основу «Нефтехимика».

— Команда много забивает, играет зрелищно. Да, если брать прошлый год, то после Нового года они где-то подсели. Но наверняка сделали выводы, и в этом сезоне, считаю, они как минимум должны проходить первый круг. Видно, что команда довольно-таки сыгранная. Отсюда и идут победы, и ребята взрослеют. И, соответственно, победы, конечно, добавляют уверенности, — сказал Гомоляко «Силе Спорта».

«Нефтехимик» возглавляет Восточную конференцию КХЛ, набрав 15 очков после 10 сыгранных матчей. Это второй результат по всей лиге на старте регулярного чемпионата.

На данный момент в активе «Нефтехимика» победная серия из трех побед подряд. Следующий матч команда Игоря Гришина проведет 29 сентября в Хабаровске против местного «Амура» в 12.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин