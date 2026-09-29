«Нефтехимик» потерпел поражение от «Амура»

Матч закончился со счетом 0:1

«Нефтехимик» проиграл «Амуру» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 0:1. Единственный гол хозяева забили в начале третьего периода. После передач Виталия Абрамова и Рауля Акмалдинова отличился Кирилл Пилипенко.

Отметим, нижнекамцы с 15 очками после 11 матчей располагаются на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» набрал 9 очков за 9 игр и поднялся на шестую строчку.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 2 октября дома против «Барыса». Хабаровская команда в этот же день в гостях сыграет с «Автомобилистом».

Ранее экс-менеджер «Металлурга» Гомоляко объяснил лидерство «Нефтехимика» на Востоке КХЛ.

Алсу Сабирзанова