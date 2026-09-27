Правила возврата покупок на маркетплейсах могут ужесточить

Возможные изменения связаны со злоупотреблениями покупателей

Фото: Динар Фатыхов

Продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями покупателей при возврате товаров надлежащего качества. Законодательство о защите прав потребителей может быть скорректировано, сообщил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, целесообразно ограничить возврат продуктов питания и лекарств, а для парфюмерии, косметики и электроники приблизить порядок к правилам традиционной торговли после осмотра товара. Смелов также предложил повысить прозрачность контроля за возвратами, чтобы продавцы могли выявлять повреждения в логистической цепочке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ЦСР считают, что в таком случае правительство получит полномочия определять категории товаров с особым порядком возврата. В настоящее время по закону качественные товары, купленные в обычном магазине, вернуть нельзя, тогда как при дистанционной покупке это разрешено.

Ранее сообщалось, что объем интернет-торговли в России вырос на 18,7%, а почти 80% оборота обеспечивают регионы.

Зульфат Шафигуллин