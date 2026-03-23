«Для того чтобы все рванули в Сочи, надо регулировать ценники и работу отелей в России!»

Справятся ли Сочи и Крым с наплывом соотечественников, не улетевших в Дубай и Турцию. Разбираемся, в какую сумму выльется семейная поездка на Черное море и как «урвать» билеты подешевле

«Слово «дешево» в контексте туризма скоро канет в Лету» — такой прогноз дают участники туристического рынка. Пока зарубежные страны лихорадит от политической неопределенности, курорты России могут воспользоваться этим. Разбираемся, в какую сумму выльется семейная поездка на Черное море, как «урвать» билеты подешевле и почему российская сервисная модель все еще уступает турецкой. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В среднем на 20—30% можно сэкономить»

Отдых для семьи из трех человек на российских черноморских курортах летом будет стоить от 70 тысяч рублей. Такую сумму назвали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Однако, как считает турагент Ирина Кириллова, за отдых с ребенком в хорошем отеле можно отдать от 170—180 тысяч рублей. На двоих выйдет чуть дешевле — от 114 тысяч.

В турагентстве «Рай» нам подтвердили, что сейчас есть возможность купить билеты со скидкой 20—30% из-за раннего бронирования.

— Сами отели предлагают достаточно хорошие скидки, потому что хотят видеть, как у них идет процесс заполняемости на сезон — так называемый «скелет». Чтобы уже корректировать и ценовую политику, и спрос, — может быть, горящие предложения ближе к дате выкладывать, если они видят, что какие‑то даты проседают и не заполняются. В среднем на 20–30% можно сэкономить, — указала в разговоре с «Реальным временем» директор турагентства «Рай» Анна Гралько.

Однако, например, в оздоровительных санаториях лучшим периодом для бронирования номеров становится конец августа — начало сентября, тогда они запускают старт продаж на следующий сезон. Об этом «Реальному времени» рассказали в санаторно-курортном комплексе «Знание» в Сочи. Там указали, что выгодные цены надо буквально «вылавливать»:

— Мы работаем по динамическому ценообразованию, поэтому цены меняются каждый день — в зависимости от спроса, загрузки санатория, — объяснили изданию.



Отметим, что средняя стоимость отдыха в санатории Сочи на неделю с лечением и трехразовым питанием в июне обойдется в 193,9 тысячи рублей, в июле — 224 тысячи, в августе — 225,9 тысячи.

Куда лететь вместо ОАЭ?

Повлияла ли ситуация с Ближним Востоком на предпочтения россиян? Захотел ли кто-то обезопасить себя и остаться дома? И да, и нет. Эксперты заявили, что большинство из тех, кто хочет отдохнуть вне родины, просто сменили страну — например, Эмираты на Египет. В России же отдохнут те, кто не может покидать страну по тем или иным причинам.

— В последние два‑три года, даже после пандемии, мы наблюдаем высокий спрос на курорты внутри России. Растет число путешествий по Кавказу: изучают популярнейший Дагестан, Грозный, Владикавказ. И, соответственно, самый маленький регион горной России — Ингушетию. Что касается Сочи — это любимчик, потому что есть люди, которые не могут покидать территорию страны, — пояснила Гралько.



Но хватит ли номерного фонда в этом сезоне? В этом сомневаться не стоит, заверила нас турагент.

— Сейчас открывается много новых отелей. Туристы рассматривают не только Сочи и наше побережье, но и Абхазию, что расширяет выбор. Дагестан в последнее время стал очень востребован: там появилось много новых отелей. Поэтому серьезных проблем не возникнет, — заверила нас Кириллова и заметила, что Абхазия для россиян становится новой заменой Турции.

В санатории «Знание» также указали, что 100%-ная заполняемость маловероятна. Это связали со снижением туристического потока.

— Говорить о 100%-ной загрузке в 2026 году на сегодняшний день тяжело, ввиду того, что туристический поток в Сочи снизился. Но если не брать данный фактор, то самый загруженный месяц, который близок к 100%-ному, — это август (вторая половина), его загрузка составляет 81%. Думаю, в июне мы уже будем наблюдать пик загрузки по всему августу и, возможно, по июлю, — поделились с «Реальным временем».

«Надо регулировать ценники и работу отелей в России!»

Однако не все турагентства хотят работать с российскими отелями, обвиняя их в нечестных правилах игры. Гендиректор туристической компании «Интелтур Казань» Лилия Савельева указала, что отели в России «перегибают палку» с ценами.

— Для того чтобы все рванули в Сочи, надо регулировать ценники и работу отелей в России! Очень многие отели ведут себя некрасиво. Например, ты работаешь с клиентом, бронируешь ему отель и договариваешься о цене. Потом клиент звонит самостоятельно — и отель делает ему скидку при оплате напрямую и иные выгодные условия бронирования. В России это очень много где практикуется, поэтому мне с ними работать неинтересно, — посетовала Савельева в разговоре с корреспондентом издания.

Она указала, что ситуация с туризмом сейчас тяжелая:

— Слово «дешево» в контексте туризма скоро вообще канет в Лету.

Однако с ней не согласилась коллега из Йошкар-Олы Анна Гралько, заявив, что такие практики отелей уже в прошлом.

— Несколько лет назад модель действительно была такой: мы — агенты, то есть нам турист ничего не оплачивает, нам выплачивает вознаграждение объект, к которому — условно — мы туриста привлекли. Некоторые отели стали тестировать — я все‑таки думаю, что это было в режиме теста, — такую модель, когда турист обращался напрямую. Отель тестировал, то есть выяснял, как ему комфортнее и кому более релевантно выплатить этот бонус: самому туристу или турагенту, который все‑таки привлек клиента.

Она указала, что отели уже поняли нецелесообразность такой модели: «Это хаотичный, абсолютно неконтролируемый спрос».