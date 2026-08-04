«Безработных богачей» проверяет ФНС, селлеры Wildberries просят налоговую отсрочку

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Минувшая налоговая неделя ознаменовалась рядом знаковых новостей. Так, стало известно об усилении проверок доходов «безработных богачей», а крупный бизнес пожаловался на кратный рост доначислений. При этом на фоне атак беспилотников на склады Wildberries деловое сообщество обратилось к властям с просьбой об отсрочке платежей по налогам. Подробнее — в еженедельном обзоре «Реального времени».

ФНС начала проверять доходы «безработных богачей»

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать гражданам письма с требованием подтвердить происхождение средств на покупку автомобилей, квартир и других дорогих активов. На эту ситуацию обратили внимание в РБК.

Инспекция отслеживает приобретение имущества через государственные реестры. Если у человека нет официально подтвержденных доходов для такой покупки, ФНС запрашивает объяснение источников средств под угрозой проверки, доначисления налога, штрафа и пеней.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам экспертов, ведомство работает точечно, но формирует практику для массовых претензий при существенном разрыве между доходами и расходами. Порог значимости зависит от региона, в Москве суммы в несколько раз выше, чем в других субъектах России. При этом крупная задолженность несет риски уголовной ответственности.

В феврале в ФНС сообщили об итогах работы за прошлый год: почти 64 тыс. неработающих москвичей были вынуждены объяснить происхождение своих денег. Им доначислили 9 млрд руб. налогов и страховых взносов. Юристы же продолжают утверждать, что в реальности доказать легальность накоплений прошлых лет сложно. В российском законодательстве на граждан не возложена обязанность вести бухгалтерский учет личных финансов.

Кратный рост налоговых проверок и доначислений

Налоговики кратно увеличили число выездных проверок в отношении крупных компаний, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью «Ведомостям». По его словам, бизнес сталкивается с серьезными доначислениями, размеры которых для отдельных организаций сопоставимы с годовой выручкой и прибылью.

Эксперты подтверждают — контроль со стороны ФНС, действительно, стал жестче. Сумма доначислений по итогам одной проверки может исчисляться миллиардами рублей. Инспекция вправе проверить три предшествующих года, а при подозрении на искусственное создание условий для льгот применяется статья 54.1 Налогового кодекса с дополнительным штрафом в размере 40%. В РСПП отмечают, что чаще всего крупный бизнес получает доначисления из-за совмещения или задвоения льготных режимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основные претензии импортеров связаны с пересчетом таможенной стоимости товаров, их переклассификацией на более высокую ставку пошлины и проверками происхождения продукции. Налоговые органы сверяют данные контрагентов, анализируют цепочки НДС и запрашивают первичную документацию. При этом, по данным ФНС, в первом квартале поступления от бизнеса выросли почти на треть — казна получила рекордный 1 трлн руб. налогов с прибыли организаций.

Бизнес попросил отсрочку по налогам до конца года из-за атак на склады Wildberries

На этом фоне выделяется другая новость недели. По данным «Известий», деловое объединение «Опора России» направило премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой ввести для селлеров маркетплейса, пострадавших от атак беспилотников, налоговые каникулы минимум до конца года. Инициатива обсуждалась 30 июля на совещании у вице-премьера Александра Новака и прорабатывается Минфином, Минэком, ФНС и ЦБ.

Такой запрос бизнеса возник не на пустом месте. С 18 июля от атак БПЛА пострадало и сгорело более десятка логистических центров и складов Wildberries в нескольких регионах России. В том числе в Удмуртии, Самарской, Владимирской и Тамбовской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях. В результате селлеры маркетплейса терпят огромные убытки из-за порчи своих товаров и продукции на складах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Представители бизнеса просят рассмотреть возможность отсрочки уплаты федеральных, региональных налогов и страховых взносов, а также освобождение от штрафов за несвоевременную отчетность.

Механизм предоставления налоговых отсрочек существует, однако президент «Опоры России» Александр Калинин отмечает его крайнюю забюрократизированность — решения принимаются месяцами. Для бизнеса, столкнувшегося с физическим уничтожением товара и инфраструктуры, такая помощь рискует оказаться запоздалой. Атаки привели к нарушению цепочек поставок и создали риски неисполнения селлерами текущих налоговых обязательств.

Регионы обогнали Москву по темпам прироста самозанятых

За год число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России выросло более чем на 3 млн человек, достигнув 16,8 млн. Темпы прироста в регионах второго эшелона — Ярославской, Архангельской и Костромской областях — превысили столичные показатели почти вдвое, составив около 31% против 16,1% в Москве.

На топ-10 регионов приходится 48,6% всех плательщиков НПД (8,21 млн человек). В абсолютных цифрах лидируют Москва (2,4 млн), Московская область (1,2 млн) и Санкт-Петербург (1,1 млн). В Татарстане на 30 июня числилось 485,1 тысячи самозанятых, при этом республика не входит в топ-5 регионов по приросту показателя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Региональная динамика (топ-5 по приросту):

Ярославская область — +31,8%;

Ярославская область — +31,8%; Архангельская область — +31,1%;

Хабаровский край — +29,5%;

Ленинградская область;

Костромская область.

Эксперты рынка труда отмечают, что взрывной рост в регионах связан не только с заменой традиционных трудовых отношений, а еще со стремлением россиян получить дополнительный доход на фоне высокой инфляции и сокращения покупательной способности зарплат. Кроме того, в регионы массово вышли сервисы такси и доставки, которые ранее формировали спрос на НПД в столице.