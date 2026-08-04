«Все товары уничтожены»: в Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА

Сгорело 160 тыс. кв. м объекта

Фото: Анастасия Фартыгина

В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел на площади 160 тыс. кв. м после атаки БПЛА. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства.

— Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены, — цитирует его ТАСС.

Напомним, склад загорелся после ночной атаки БПЛА 2 августа. Компания объявила о перестроении логистических цепочек доставки и отгрузки грузов.



Галия Гарифуллина