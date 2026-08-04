Спор вокруг сграффито «Химия» в КНИТУ дошел до Арбитражного суда Татарстана

Университет призвал к ответу Управление административно-технической инспекции исполкома Казани

Стена в КНИТУ: ожидания затянулись. Фото: Динар Фатыхов

На фасаде здания актового зала КНИТУ на Сибирском тракте в Казани не появилось ни новое сграффито, ни новое граффито. Но спор о том, следует ли воссоздавать или восстанавливать художественное панно, которое скрыли за теплоизоляционными панелями и штукатуркой, перешло из мирового суда Вахитовского района города в Арбитражный суд Татарстана. Теперь сам вуз призвал к ответу одну из городских структур — Управление административно-технической инспекции.

Стена стоит некрашеная

В публичном поле тема сохранения панно «Химия» Рустема Кильдибекова и Василя Маликова появилась после коллективного письма художников, искусствоведов и активистов руководству республики, где сообщалось, что в мае 2024 года это сграффито закрыли теплоизоляционными плитами. Притом что панно обладает художественной ценностью, оно не входит в реестры ОКН, как и сам корпус КНИТУ.

Позднее сам ректор университета Юрий Казаков сообщил через социальные сети, что панно будет восставлено: «На новую поверхность будут точно перенесены не только контуры фигур — будет также восстановлена и оригинальная цветовая гамма, утраченная еще в начале девяностых. При этом оригинальное изображение останется под теплоизоляционным и декоративным покрытием и будет защищено от воздействия агрессивных природных факторов».

То, как должно происходить восстановление, стало предметом спора между вузом и Управлением административно-технической инспекции Казани. Заседания прошли в августе 2025 года в мировом суде Вахитовского района. На нем стороны обсуждали, например, ошибочное указание наименования техники работы: «сграффити», а представитель КНИТУ возражал, что его восстановление предполагает реставрацию — этим университет заниматься не уполномочен, а вот ремонт фасада был необходим.

На первом заседании в районном суде прозвучали слова, что панно утрачено, но на втором представитель вуза уточнил, что он таких слов не говорил, а значит, сграффито находится в некоторой сохранности.

В итоге судья выписал университету штраф в 10 тысяч рублей. То, как выглядит сейчас наружная стена актового зала, читатель может оценить по фото на постере статьи. А какой она была раньше — ниже.

«Химия» двух выдающихся монументалистов — Рустема Кильдибекова и Василя Маликова. Ян Гордеев

В ответ на предписание — исковое заявление

В феврале Казанский национальный исследовательский технологический университет направил иск в отношении Управления административно-технической инспекции исполкома Казани — о признании незаконным предписания №54/С об устранении нарушений обязательных требований, установленных Правилами благоустройства г. Казани от 08.08.2025 г.

Перед заседанием представитель ответчика сообщил, что направил суду 31 июля свои дополнения. Но выяснилось, что лучше это делать за пять рабочих дней до слушания, поскольку в Арбитражном суде не успели распечатать документ, а судья — ознакомиться с ним.

В КНИТУ рассказали, что еще 5 августа 2022 года компания «Промпартнер» обследовала актовый зал (ул. Сибирский тракт, 12, корп. Д) и представила заключение, в частности, указав, что «сопротивление кирпичной стены теплопередаче ниже нормативного в 2,5 раза». А это значит, что требуется дополнительная теплоизоляция всех фасадов. Здание вывели из эксплуатации.

21 июня 2023 года инжиниринговой компании «И.Д.И» поручили разработку проектно-сметной документации, в которую входили требования по обновлению панно. 11 ноября строительная компания «Культстрой» заключила госконтракт с вузом, в том числе на ремонт актового зала. 25 декабря здание передали для работы строителям.

31 января 2024 года Управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани согласовало «И.Д.И» по его заявлению архитектурно-градостроительный облик здания с нанесением штукатурки и окраски, «которая не предполагает какую-либо возможность по сохранению ранее существовавшего панно». Истец указал, что в документации нет требования о сохранении сграффито, но есть отметка о сохранении «граффити» — эту ошибку КНИТУ упоминает не в первый раз.

С 1 февраля по 8 июля в здании проводили работы по утеплению и отделке фасада, а 14 июня 2024 года глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин указал, что этот актовый зал не является объектом охраны.

В июле же представитель УАиГ участвовал в утверждении цветового решения для покраски здания. После чего 12 июля в адрес КНИТУ от УАиГ поступает первая претензия. 24 июля к зданию приезжает заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева — на встрече даже обсуждали вопрос о восстановлении панно за счет университета, но без документов, на словах.

При этом в сентябре структурное подразделение КНИТУ — институт «Союзхимпромпроект» предложил восстановить панно путем возведения дополнительной лицевой стены, на которой будет выполнено новое сграффито. Эту информацию отправили Лейле Фазлеевой. Ранее уже была озвучена сумма разных проектов восстановления: в технике граффити — полмиллиона рублей, а в виде сграффито — 33 миллиона.

Вплоть до июля проходили межведомственные совещания о возможных решениях по восстановлению панно. Но с того лета таких встреч не проводили, а КНИТУ получил три предписания.

За год дело о сграффито дошло до Арбитражного суда РТ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заявление согласовали с четвертого раза

Козырем ответчика могло бы стать то самое заявление «И.Д.И» от лица вуза в УАиГ, где, по словам представителя, указан перечень работ, которые вуз собирался выполнить. Это заявление ответчик в числе других бумаг направил в Арбитражный суд РТ в электронном виде 31 июля, но суд не успел их за один рабочий день принять и распечатать. Поэтому судья Шайдуллин порекомендовал отправлять столь важные документы за пять рабочих дней до собрания.

Впрочем, это заявление ответчик не смог отыскать и в своей папке. По его словам, УАиГ как минимум трижды за осень и зиму 2023 года отказывался его согласовывать. И в нем в пояснительной записке были указаны работы по восстановлению панно.

— Здесь не говорится о сграффито, граффити — только о панно. Оно существовало только на одном из фасадов существующего здания, — указала представитель УАТИ исполкома.

Но сам документ отсутствовал, так что, пожурив ответчика, судья Шайдуллин отложил судебное разбирательство до конца августа.

Интерес к советскому монументальному искусству отражен в декабре 2025 года в «Правилах благоустройства г. Казани». В документе указано, что при размещении художественного плаката, мурала, рельефа и иных видов декоративно-монументального искусства и декоративно-художественного оформления не допускается: нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки; проводить работы на наружных поверхностях объектов при температуре ниже 5 градусов без сооружения утепленных ограждающих конструкций; полностью перекрывать фасады исторических объектов. К сожалению, эти правила были приняты уже после работ на Сибирском тракте.