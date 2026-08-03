До конца 2027-го почти 2,4 тысячи многодетных семей Казани обеспечат землей

В республике уже подобрали и сформировали территории в пяти районах

Фото: Динар Фатыхов

За 15 лет в Казани благоустроили 51 парк, сад и сквер общей площадью 453 гектара. Особое внимание при проведении таких работ власти уделяют озеленению, ремонту освещения и устройству туалетов. Однако развитию общественных пространств города мешает проблема вандализма. Только в этом году поломано свыше 50 мыльниц, 40 дверных ручек, шесть санузлов и других элементов. Помимо этого, до конца текущего года и в 2027-м власти города смогут обеспечить почти 2,4 тыс. многодетные семьи участками. Подробнее — в материале «Реального времени».

С начала года в парках Казани заменили 1,6 тыс. ламп

За 15 лет в Казани благоустроили 51 парк, сад и сквер общей площадью 453 гектара. Общее количество благоустроенных общественных пространств в городе выросло до 170 единиц и 627 га совокупной площади. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Альберт Шайнуров.



— В этом году в парках Казани высажено более 1,2 тыс. деревьев. Из них 190 — это сибирские кедры, привезенные из императорского питомника. В целом отмечается хорошая тенденция их приживаемости, — сказал он.

Также, по его словам, в этом году заменили аварийно-питающие кабели на фонтанах в парке Петрова и на ул. Петербургской. Всего в текущем сезоне в столице Татарстана функционирует 31 фонтан.

Отдельное внимание уделяют и освещению. Так, с начала года в парках заменили 1,6 тыс. ламп и 530 метров кабеля в системах наружного освещения, а также покрасили 200 опор.

Что касается туалетов, то в 2024/25 годах в городе установили и заменили 17 модулей и еще 20 «точек» отремонтировали. На сегодняшний день в скверах столицы Татарстана насчитывается 43 таких «особо важных» места.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

— Режим работы туалетов привязан к пиковой посещаемости общественных пространств. Мы изучаем, где и в какое время отдыхает больше всего людей, после чего корректируем графики работы и пропорционально смещаем время на разных объектах, — отчитался Шайнуров.

В общественных туалетах города орудуют вандалы

Особо Шайнуров выделил проблему вандализма в парковой инфраструктуре. В тех же общественных туалетах, по его словам, только в этом году поломано свыше 50 мыльниц, 40 дверных ручек, 20 перегородок, больше 20 корзин для мусора и столько же крючков и вешалок, 15 смесителей и шесть унитазов.

— Отдельно обращаю внимание на правильную утилизацию средств гигиены: выбрасывание салфеток и платков и других предметов в унитаз приводит к засорам и выходу из строя насосного оборудования, из-за чего туалеты временно закрываются на ремонт, — обратил внимание Шайнуров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для справки: в антитоп парков Казани, где чаще всего ломают туалеты, входит сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ, парки Победы, «Континент», «Калейдоскоп», а также общественные пространства в ЖК «Светлая долина» и «Салават купере».

— В парке Победы спиливают ножки у чугунных скамеек и повреждают элементы выставленной боевой техники. А в парке «Калейдоскоп» мало того, что выбивают элементы детского игрового оборудования, так еще и вырубают свежевысаженные деревья, — перечислил председатель комитета.

Причем нарушителей всегда отслеживают через камеры видеонаблюдения, передавая соответствующие материалы правоохранительным органам.



«До конца текущего года и в 2027-м мы сможем обеспечить 2 394 многодетные семьи участками»

С начала текущего года в Казани 877 семьям предоставили земельные участки. Об этом на том же совещании доложил председатель комитета земельных и имущественных отношений исполкома города Ренат Галяутдинов.



— До конца текущего года и в 2027-м мы сможем обеспечить 2 394 многодетные семьи участками. До конца года мы планируем пригласить еще ориентировочно 1 тыс. семей (для выбора земельных участков, — прим. ред.). Все эти граждане в обязательном порядке и заблаговременно до проведения комиссии информируются заказными письмами по почте или по телефону. Обращаем внимание многодетных родителей на то, что в случае смены места жительства нужно заблаговременно уведомить об этом комитет. Из-за изменения адреса мы не сможем гарантировать, что семья вовремя получит приглашение на заседание по выбору участка. Отправить письмо можно на почту, указанную на сайте комитета, — предупредил спикер.

Также по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике уже подобрали и сформировали территории, которые обеспечат участками еще 1,7 тыс. семей. В их число входит:

— Верхнеуслонский район — село Коргуза и село Русское Макулово — 395 участков (из них в Коргузах выбрано 63 участка, Русское Макулово — выбрано 8 участков);

— Пестречинский район — Ковалинское, Татарско-Ходяшевское, Кулаевское, Читинское сельскоие поселения — 735 участков;

— Зеленодольский район — Нурлатское сельское поселение — 81 участок;

— Высокогорский район — Казакларское сельское поселение — 32 участка;

— Лаишевский район — вблизи деревни Бутыри — 160 участков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для справки: на сегодняшний день в Казани числится более 18,1 тыс. многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков. Причем 11,1 тыс. семьям земля уже предоставлена.