Поступления от неосновных налогов в бюджет упали на 39,9% в I квартале

Это минимальный показатель с 2023 года.

Фото: Динар Фатыхов

Доходы федерального бюджета по неосновным налогам за январь — март 2026 года сократились на 39,9% — до 424 млрд рублей. Это минимальный показатель с 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

В структуре выпадающих доходов ключевую роль сыграло падение сборов налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов. Сборы рухнули на 61%, или на 296 млрд рублей — до 190 млрд рублей (за аналогичный период 2025 года было 486 млрд рублей).

Поступления снизились также по утильсбору из-за падения производства автомобилей и затоваривания рынка.

Реальное время / realnoevremya.ru

Снижение происходит на фоне ужесточения налогового контроля со стороны ФНС и общего замедления экономической активности бизнеса. При этом общая сбалансированность казны остается под давлением: по оценкам экспертов, дефицит федерального бюджета предварительно составляет 5,7 трлн рублей при плане в 3,78 трлн рублей.

К неосновным в России относят НДД, утильсбор, водный, земельный, транспортный, туристический налоги, а также плату за игорный бизнес. Кроме того, сюда входят сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов и животного мира.

Ранее Конституционный суд РФ подтвердил законность утильсбора за ввоз машин.

Зульфат Шафигуллин