Олег Коробченко: «Шавкат Миромонович нам говорит: «Рустам, мы с тобой братья»

Несмотря на теплые отношения, резидент «Химграда» пожаловался, что узбекские партнеры по СП не выходят с ним на связь

Фото: предоставлено пресс-службой Минпромторга РТ

«Почти $5 млрд — таков объем российских инвестиций в узбекскую экономику. Татарстан тоже внес свой вклад: четыре индустриальных парка построили. А вот обратный поток инвестиций из Узбекистана в Татарстан пока выглядит куда скромнее», — призывала сегодня к взаимной активности глава АИР РТ Талия Минуллина на бизнес-форуме «Татарстан — Узбекистан». Более 100 узбекских предпринимателей при поддержке ТПП своей страны приехали в Казань для расширения контактов, но, похоже, по-настоящему готовы мигрировать не дальше как с узбекского «Узум» на российский «Озон». В то время как власти двух республик убеждали в прелестях преференциальных зон, совладелец обувной компании «Барс» Максим Салаев попросил разобраться в парадоксах узбекского СП.

«Редкий случай, когда можно спокойно зайти на рынок»

«Узбекский трикотаж, махровые полотенца, мужские рубашки и детские носки — все из 100%-ного хлопка», — расхваливали свои товары предприниматели из Ташкента и Навои, приехавшие на бизнес-форум «Татарстан — Узбекистан» в Казань. Они привезли с собой самое лучшее, что производят на родине из местного хлопка, и выложили в импровизированных торговых рядах в холле элитного отеля «Миллениум панорама». Честно говоря, достижения текстильной промышленности Узбекистана смотрелись непривычно, но сразу было видно, что «это не Китай» — продукцию отличала основательная плотность ткани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы ищем в Казани швейные фабрики, которые шьют трикотажные изделия. А также продавцов штор-полотен. Мы хотели бы предложить ткани высокого качества, не уступающие европейским аналогам, — рассказал «Реальному времени» представитель маркетинговой службы по экспорту ткацкой фабрики из Ташкента Максуд Шакиров.

Фабрика выпускает 6,5 тонны ткани в сутки, осуществляет крашение 25 тонн в сутки и имеет собственную ротационную печать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ключевыми заказчиками являются швейные фабрики по выпуску детской одежды в Москве и Костроме. По словам Максуда Шакирова, перед отъездом в Казань маркетологи не успели изучить ценовую конъюнктуру на региональном рынке, но уверены, что «ниже не бывает». «У нас, конечно, все-таки цена выигрывает. Бывает, что у китайцев что-то дешевле, но они никогда 100%-ный хлопок не поставляют», — объяснил он.

В России наблюдается сложный период для малого и среднего бизнеса, включая налоговые аспекты, обратился к узбекским участникам форума глава ТПП Татарстана Шамиль Агеев.

Несмотря на внешнее давление, рынок остается доступным для новых партнеров. «Это редкий случай, когда к нам можно спокойно зайти на рынок. Мы стараемся не афишировать (тех, кто заходит, — прим. авт.). Мы сейчас должны уметь работать на «телефонах», — объяснил он текущую обстановку. Визит узбекских бизнесменов был подготовлен в сжатые сроки — за 2 дня, поэтому возможны недочеты в приеме, отметил Шамиль Агеев. В ближайшее время состоится официальная встреча вице-премьера РТ с предпринимательскими кругами Узбекистана, пообещал он.

Аренда за $2 в Навои и Бухаре и по $1,5 — в Джизаке

Между тем вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко приехал на открытие лично. Вместе с ним прибыла глава АИР республики Талия Минуллина. Делегацию Узбекистана из 100 участников возглавил зампред ТПП страны Одилхон Рустамов.

— Нас с Узбекистаном связывают по-настоящему братские отношения. И это чувствуется во всем. Когда мы встречаемся, уважаемый президент Шавкат Миромонович всегда говорит: «Рустам, мы с тобой братья», — сообщил Олег Коробченко.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эти теплые отношения находят отражение во взаимной торговле. К концу этого года внешнеторговый оборот вырастет на 13,5% — до $500 млн, прогнозирует глава Минпромторга РТ. По его словам, все предприятия республики так или иначе взаимодействуют с компаниями и рынками Узбекистана.

Татарстан одним из первых начал инвестировать в экономику Узбекистана, построив четыре промышленных парка в разных частях страны. Технопарк «Чирчик», созданный в 2021 году, загружен полностью и работает. Построены и запущены технопарки в Навои, Джизаке и Бухаре.

— Посмотрите, аренда — всего $2 в Навои, Бухаре и $1,5 — в Джизаке, — расхваливал Коробченко. — Это новые, подготовленные площади со всей инфраструктурой. Туда бизнес входит без налогов, без дополнительных платежей, — призывал он.

Тем, кто занимается легкой промышленностью, он предложил входить в кооперацию с нефтяниками. «Нам не сравниться с Узбекистаном, столицей хлопка и шерсти. В связи с тем, что у нас очень много нефти, мы делаем синтетические волокна и потом дальше их перерабатываем. Поэтому очень много компаний, занимающихся переработкой синтетического волокна, которые ездят покупать материалы в Узбекистане», — рассказал он.

«Здесь собрались люди не самые бедные»

Глава АИР призвала узбекский бизнес к расширению двустороннего сотрудничества, хотя в страну и так рвется большое количество международных компаний. Россия не отстает. «Почти $5 млрд — таков объем российских инвестиций в узбекскую экономику. Татарстан тоже внес свой вклад: четыре индустриальных парка построили. А вот обратный поток инвестиций из Узбекистана в Татарстан пока выглядит куда скромнее», — отметила она.

Глава АИР выделила три момента, которые сближают Татарстан и Узбекистан.

Во-первых, культурная и историческая общность. По ее словам, исторические связи формируют прочный фундамент во взаимоотношениях бизнеса, а доверие — основа для совместных прибыльных для каждой из сторон проектов.

Во-вторых, открытость национального лидера государства. Это находит отражение в инвестиционной политике страны. «Я внимательно слежу за международными тенденциями. И вижу, что сегодня Узбекистан предлагает удивительные условия для инвесторов. Это очень привлекательные условия. И, наверное, вот то, что сегодня Россия находится под санкциями, конечно, Узбекистану во многом помогает привлечь разные международные компании».

В-третьих, активность самих компаний. «Сейчас лето. Здесь собрались люди не самые бедные. Наверное, можно было провести время с друзьями, поехать в отпуск, отдохнуть. Но все, кто сегодня присутствует здесь, это люди, которые реализовывают новые инвестиционные проекты», — рассуждала она.

Зампред ТПП Узбекистана Одилхон Рустамов сообщил, что объем взаимной торговли между Узбекистаном и РФ составил около $13 млрд. Число предприятий с участием российского капитала в Узбекистане растет. В числе наиболее перспективных направлений он выделил текстильную и кожевенную промышленность, производство пищевой и химической продукции, мебельную и строительную отрасли, а также агропромышленный сектор.

«Не можем закрыть СП, потому что узбекские партнеры не выходят на связь»

Несмотря на теплые отношения, резидент «Химграда» пожаловался, что узбекские партнеры по совместному предприятию не выходят с ним на связь. Глава обувной фабрики «Барс» Максим Салаев сообщил, что по этой причине не может сдать налоговую отчетность по деятельности СП, которое было создано в 2022 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В 2022 году мы открыли совместное предприятие в Узбекистане. По определенным причинам заморозили его работу. На сегодняшний день не можем закрыть, потому что люди с узбекской стороны не выходят на связь. При этом наша налоговая служба скоро оштрафует. Причем штрафы в миллионы рублей, — сообщил он, попросив узбекские власти вмешаться в процесс.

Зампред ТПП Узбекистана Одилхон Рустамов пообещал урегулировать вопрос. Речь идет об СП «Барс Экспотрейд», зарегистрированном в Узбекистане в 2022 году. 51% долей в нем принадлежит узбекским партнерам, 49% долей — татарстанской компании «Барс». Предприятие было создано для выпуска комплектующих обуви, но рабочие не смогли освоить технологию. Барс решил закрыть производство, потому что «ценовой сегмент более низкий, качество, требования тоже ниже. А у нас и качество более высокое, и цена», — объяснил журналистам Максим Салаев.