Даку в «Спартаке» и почему сорвался трансфер Евгения Кузнецова в «Нефтехимик»?

Одиннадцатый выпуск спортивной программы «На пределе»

Фото: "Реальное время"

Зачем «Спартаку» понадобился Мирлинд Даку и в связи с чем сорвался трансфер нападающего Евгения Кузнецова в «Нефтехимик»? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в одиннадцатом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Даку провел последний матч за «Рубин». Зачем «Спартак» настоял на приобретении нападающего?

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, судя по всему, провел последний матч за казанский клуб. На минувших выходных команда Франка Артиги играла с «Акроном» (2:1). Матч сам по себе не получился слишком событийным, а вот церемония прощания футболистов с Даку по окончании встречи вышла очень эмоциональной.

Причем не совсем понятно, было ли это запланировано заранее, потому что и Франк Артига во всех флеш-интервью не подтверждал трансфер Даку, и пресс-служба «Рубина» просила журналистов излишне не педалировать тему ухода албанского форварда. Будто бы Даку уже открыл дверцу в царство «Спартака», но один свой ботиночек еще в «Рубине» оставил.

Хотя все стало очевидно, когда сама же медиаслужба казанского клуба опубликовала репортаж, где Даку очень трогательно и сентиментально попрощался с командой и поблагодарил «Рубин» за три проведенных сезона.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сумма выкупа албанского нападающего составит около 11 млн евро, а сам Даку будет зарабатывать в «Спартаке» по контракту порядка 3,5 млн евро в год. Для «красно-белых» албанец — потрясающее усиление. «Спартаку» необходим был забивной форвард, и Даку фактически закрыл самую проблемную позицию клуба в последние сезоны.

Для «Рубина» к этой минуте уход Мирлинда Даку кажется невосполнимой потерей. Да, некоторые скажут, что весной казанцы побеждали и «Краснодар», и «Локомотив» без албанца в составе. А Даку последние матчи за «Рубин» откровенно играл только на свою статистику.

Но это не совсем правильно. Иметь у себя стабильного забивного нападающего — большая удача для любого клуба. «Зенит» с Джоном Дураном, «Спартак» с Манфредом Угальде и Ливайем Гарсией, ЦСКА с Лусиано и Тамерланом Мусаевым соврать не дадут.

Даже за огромные деньги по меркам чемпионата России топ-клубы не могли закрыть позицию «классической девятки» сильным нападающим. А Даку адаптирован прекрасно к РПЛ, этот футболист идеально подходит для больших задач. Так что не исключено, что именно Даку может стать ключом «Спартака» к чемпионству. А «Рубину» в свою очередь надо будет избавиться от «дакузависимости». Флаг в руки Сиве, Шабанхаджаю и другим нападающим, мечтавшим выйти из-под тени албанца в «Рубине».

Евгений Кузнецов так и не доехал до «Нефтехимика»

Евгения Кузнецова не будет точно в «Нефтехимике» в следующем сезоне КХЛ. Это сообщил спортивный директор нижнекамцев Антон Марчинский в интервью «Реальному времени». Полный разговор с функционером будет опубликован уже на этой неделе на нашем сайте.

Почему Кузнецов все-таки не доехал до «Нефтехимика», хотя еще в июне Нижнекамск многие хоккейные инсайдеры называли чуть ли не главным фаворитом в борьбе за нападающего?

Все очень просто и прозаично. Стороны не сошлись в финансовых условиях. Кузнецов планировал заработать в год приблизительно 60-65 млн рублей, что было примерно в два раза больше, чем мог предложить «Нефтехимик».

Нижнекамцы ждали ответа от нападающего до первого августа. И, не получив никакой конкретики, просто отказались от затеи приобрести форварда. Хотя главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин был очень заинтересован в кандидатуре нападающего.

Любопытно, где в конце концов окажется Евгений Кузнецов. Будет ли это «Сибирь», минское «Динамо» или родной для хоккеиста «Трактор»?