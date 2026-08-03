Пожар на складе Wildberries во Владимирской области, вспыхнувший после атаки БПЛА, локализовали

Для тушения огня привлечено 203 пожарных и даже вертолет Ми-8

Фото: Динар Фатыхов

Пожар на складе Wildberries во Владимирской области, вспыхнувший после атаки БПЛА, локализовали на площади 100 тыс. кв. м. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем канале в «Максе».

— Всего для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, сверх того, вертолет Ми-8 МЧС России. Специалисты, в том числе прибывшие в усиление нашим спасателям из Ивановской и Московской областей, продолжают работу на объекте, — рассказал он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, на складском комплексе Wildberries сегодня после атаки БПЛА начался пожар. Людей эвакуировали. Сообщалось о трех пострадавших. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.

Галия Гарифуллина