Власти Казани продают еще одну базу «Горзеленхоза» за полмиллиарда рублей

Свыше двух гектаров земли на Чуйкова в зоне складской и деловой застройки, но эксперты считают — можно перезонировать

Фото: Коллаж "Реального времени"

Власти Казани после продажи старых теплиц «Горзеленхоза» на ул. Хади Такташа выставили на торги еще одну базу треста, на этот раз — на ул. Чуйкова. Имущественный комплекс, где ранее располагался транспортный цех и коммунальная техника муниципального предприятия, занимает около двух гектаров земли. Начальная цена лота — свыше полумиллиарда рублей. Участок в первую очередь интересен жилищным девелоперам, но расположен в зоне коммунально-складской и деловой застройки. Впрочем, по мнению экспертов, шансы на смену назначения есть.

Полмиллиарда рублей за 2 гектара на Чуйкова

В Казани объявили аукцион по продаже имущественного комплекса на ул. Чуйкова, 6 — это одна из бывших баз «Горводзеленхоза», где работал транспортный цех предприятия. Единым лотом продаются два участка, несколько строений, включая собственную заправку (две бензоколонки):

земельный участок (к/н 16:50:110406:387) — 19 426 кв. м,

земельный участок (к/н 16:50:110406:26) — 920 кв. м,

здание, литера А — 1 337,8 кв. м,

гараж, литера Г — 1 531,1 кв. м,

гараж, литера Г1 — 1 503 кв. м,

сооружение — 9,7 кв. м,

проходная ФБМ (диспетчерская) — 71,20 кв. м.

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Категория участков — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — деловое управление.

Это не первая старая база «Горводзеленхоза», от которой власти Казани избавляются. В 2023 году около трех гектаров с бывшими теплицами на ул. Хади Такташа были проданы федеральному девелоперу под жилой комплекс. На торгах развернулась настоящая битва за участок, и группа ПИК выкупила его по рекордной цене почти за 1 млрд рублей (911 млн, или 3,6 млн рублей за сотку). За лот на Чуйкова город просит 532 млн рублей (2,7 млн рублей за сотку). Но это начальная цена, не исключено, что и здесь в процессе она вырастет.

«Логично посадить там жилой комплекс»

Заявки на участие в торгах принимают с 24 мая до 17 июня. Сам аукцион пройдет 27 июня на площадке Агентства по госзаказу РТ. Начальная цена — 531 597 300 руб., шаг аукциона — 26 579 865 руб. (5%), размер задатка — 106 319 460 руб. (20%).

Самое ценное в лоте, конечно, земля, участок удобной конфигурации, отмечают эксперты. Территория на перекрестке улиц Чуйкова и Бондаренко, рядом с АЗС Irbis — довольно привлекательная локация.

Самое ценное в лоте, конечно, земля, участок удобной конфигурации, отмечают эксперты. скриншот realnoevremya.ru документации торгов

— Участок в два гектара земли — это, на мой взгляд, подойдет в большей степени под жилую застройку, абсолютно логично посадить там жилой комплекс. Я больше к этому склоняюсь потому, что по поводу торгового комплекса сомневаюсь. Но надо посмотреть, что там по зонированию по новому Генплану Казани. Если жилье не предусмотрено, а зона останется той же — деловая застройка, тогда я вижу здесь бизнес-центр, — заявил генеральный директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

Территория привлекательная, а цена лота — порядка 2,7 млн рублей за сотку земли — соответствует рынку, полагает он: «На мой взгляд, это адекватно. В нынешних реалиях, с учетом локации, я думаю, это может быть вполне реальная цена».

Единым лотом продаются два участка, несколько строений, включая собственную заправку (две бензоколонки). скриншот realnoevremya.ru документации торгов

«На перспективу участок будет интереснее»

Согласно новому Генплану Казани, продаваемый участок расположен в зоне смешанного размещения производственных, коммунально-складских объектов и общественно-деловой застройки. Поэтому самое оптимальное — построить здесь складские площади, которых в городе достаточно мало, полагает руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин. По его мнению, можно возвести здесь качественный складской комплекс для обслуживания Казани.

— По поводу жилья согласен, что маловероятно. Хотя по соседству, на улице Миля, растет жилой комплекс. Мы видим, что он строится в промзоне, и в принципе каких-то особых проблем с этим не возникает. Думаю, это один из вариантов, с учетом того, что база на Хади Такташа была продана под жилье, на Односторонке Гривки. Здесь, я думаю, тоже потенциально, скорее всего, будут рассматривать жилой комплекс. Потому что 2,7 млн рублей за сотку все-таки достаточно большая стоимость, — отметил он.

Если рассматривать размещение производственных или складских объектов с учетом этой цены, срок их окупаемости будет очень большим и несравним с возведением жилья, пояснил спикер. «Поэтому либо эту землю купит опытный девелопер, который занимается складскими комплексами и знает, как построить бизнес с учетом якорных арендаторов, либо все-таки перевести это под жилье и реализовать. В любом случае Казань рано или поздно будет осваивать все свободные участки, хоть как-то подходящие под строительство ЖК. Поэтому, я думаю, на перспективу участок будет интереснее», — добавил Рустем Сафин.

«Здесь, я думаю, тоже потенциально, скорее всего, будут рассматривать жилой комплекс», — считает эксперт. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Реальное время» запросило у мэрии Казани информацию о том, кто проявил интерес к данному лоту и куда переедет база предприятия с Чуйкова. В исполкоме пока ответили только на второй вопрос:



— МУП трест «Горводзеленхоз» является генеральным подрядчиком по уборке дорог Вахитовского и Приволжского районов. Для обслуживания территории предприятие располагает базой механизации (ул. Даурская, 4) и филиалом базы механизации (ул. Чуйкова, 6). Парк техники предприятия составляет более 200 единиц и ежегодно обновляется на 10—12 единиц. Имеющаяся техника требует постоянного обслуживания и сезонного проведения регламентных работ. Существующие ремонтные боксы на ул. Чуйкова, 6 в настоящее время не соответствуют современным условиям и не позволяют разместить всю имеющуюся технику.

По информации пресс-службы мэрии, размещение на ул. Даурской, 4 позволит улучшить логистические маршруты передвижения техники по Вахитовскому и Приволжскому районам и повысить качество уборки дорог. «Для этого на территорию базы механизации по ул. Даурской, 4 планируется переместить филиал базы механизации с ул. Чуйкова, 6 с созданием современного гаражного комплекса, где будут предусмотрены:

новые ремонтные мастерские,

теплые гаражные боксы для крупногабаритной техники,

собственная АЗС с увеличением заправочных колонок до трех штук (сейчас имеется две колонки),

автомойка для грузовых машин на три поста (сейчас имеется один пост),

открытая площадка для хранения съемно-сезонного оборудования для коммунально-подметальных машин,

зона для складирования противогололедных реагентов и стройматериалов,

улучшенные бытовые условия для сотрудников».

Размещение базы на ул. Даурской, 4 позволит улучшить логистические маршруты передвижения техники по Вахитовскому и Приволжскому районам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— База на ул. Чуйкова требовала дополнительных расходов на содержание, при этом функциональная необходимость в ней свелась к минимуму. Для оптимизации рабочих процессов и сокращения затрат было принято решение об объединении двух баз в одну, расположенную по адресу: ул. Даурская, д. 4. На ее территории в настоящее время идет работа по модернизации, которая включает в себя обустройство современных ремонтных боксов, установку новых заправочных колонок для автотранспорта предприятия, утепление боксов для хранения сезонной техники, — дополнительно сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

По его информации, также будет реконструирован административный комплекс и улучшены бытовые условия работников. «Кроме того, рядом построена новая современная теплица предприятия. Все объекты расположены в шаговой доступности друг от друга», — добавили в ведомстве.

Ранее власти города анонсировали строительство новой базы для МУП «Горводзеленхоз». Современные теплицы сейчас строят на улице Даурской, предприятие намерено увеличить объемы рассады для озеленения улиц вдвое. «Кроме теплиц, здесь также планируется построить бытовой корпус, гаражи и ремонтные помещения под парк техники», — сообщал в сентябре прошлого года мэр Ильсур Метшин.