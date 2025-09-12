ФСК купила базу Горводзеленхоза в Казани за полмиллиарда рублей

Это уже третий застройщик, приобретающий муниципальные объекты для переформатирования под жилье

Фото: скриншот сайта torgi.gov.ru

Наконец-то продали и не продешевили

Мэрии Казани удалось продать почти полгектара земли в Ново-Савиновском районе Казани. Речь идет о бывшей базе Горводзеленхоза, расположенной по улице Чуйкова.

О планах городских властей продать участок «Реальное время» писало в конце мая этого года. Тогда за единый лот, включавший в себя два участка, несколько строений, включая собственную заправку (две бензоколонки), планировали выручить 532 миллиона рублей.

Итоговая стоимость лота составила 531,5 млн рублей.

Что входит в состав лота:

земельный участок (к/н 16:50:110406:387) — 19 426 кв. м,

земельный участок (к/н 16:50:110406:26) — 920 кв. м,

здание, литера А — 1 337,8 кв. м,

гараж, литера Г — 1 531,1 кв. м,

гараж, литера Г1 — 1 503 кв. м,

сооружение — 9,7 кв. м,

проходная ФБМ (диспетчерская) — 71,20 кв. м.

Тогда же генеральный директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев в разговоре с нашим изданием отмечал, что этот участок земли в большей степени подходит под жилую застройку.

Землю выкупила ФСК, что именно там появится — пока неизвестно

Как стало известно из сборника документов исполкома Казани, победителем аукциона на приобретение этого участка стала компания «Специализированный застройщик Регион Девелопмент — 4». По данным системы «СПАРК.Интерфакс», 100%-я доля компании принадлежит ООО «ФСК Регион» — дочерней компании крупного федерального застройщика. Конкуренцию ей составлял ООО «Компроект». Последний известен в качестве подрядчика для «Ак Барс Дома» при строительстве двух ЖК — «Светлая долина» и «Солнечный город».

ФСК, в свою очередь, известен в Татарстане двумя проектами. Первый — ЖК комфорт-класса в Зеленодольском районе «ФоРест». Второй расположен в Советском районе Казани, на улице Даурской. В данном случае речь идет о жилом комплексе «Фриссон», представляющим из себя разноэтажную застройку уровня бизнес-класса.

ФСК может пойти по следам других федералов

Стоит отметить, что это далеко не первая проданная исполкомом Казани площадка, которая ранее принадлежала МУПам.

В октябре 2024 года мэрия Казани обнародовала проект застройки территории, на которой ранее располагалась база МУП «Горводзеленхоз». В декабре 2023 года участок за 911 млн рублей под ЖК приобрел один из крупнейших девелоперов России — группа «ПИК».

Согласно проекту планировки, на территории площадью более 3 гектаров в Приволжском районе будет осуществлено комплексное развитие, включающее многоэтажную жилую застройку со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и образовательными учреждениями. В новом жилом комплексе общей площадью 49 тыс. квадратных метров появятся 1 634 квартиры.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ноябре того же года стало известно, что СМУ-88 выкупил базу казанского МУП «Городское благоустройство» почти за 350 млн рублей. Имущественный комплекс расположен на участке площадью более 11 тыс. кв. м. В него входят девять зданий, самые большие из них — здание ремонтной зоны (более 2 тыс. кв. м), здание склада (более 1 тыс. кв. м). На базу МУПа, помимо «Ай-Кью Девелопмент», претендовали еще четверо участников. Тогда же сообщалось, что на выкупленном участке планируется возвести ЖК переменной этажности с доминантами.



Дмитрий Зайцев