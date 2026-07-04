Жара и синтетика: как «Рубин» встретился с фанатами до матча со «Спартаком»

Игроки казанского клуба около часа занимались на непривычном для себя стадионе «Буревестник» в преддверии старта «Кубка Востока»

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» продолжает подготовку к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ). Вчера команда Франка Артиги уступила «Оренбургу» со счетом 1:2 во втором товарищеском матче на летних сборах, а уже сегодня провела открытую тренировку для болельщиков в рамках старта детского турнира «Кубок Востока». Подробности мероприятия — в материале «Реального времени».

«Мне кажется, столько я не фотографировался никогда в жизни»

С 4 по 9 июля в Казани пройдет ежегодный «Кубок Востока» по футболу среди юных футболистов (10—11 лет). Двенадцать команд из России, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси в ближайшие дни сразятся между собой в борьбе за трофей.

Специально к началу первого дня соревнований «Рубин» решил провести открытую тренировку для болельщиков, причем на непривычной для себя локации. На трибуны стадиона «Буревестник», где пройдут матчи турнира «Кубок Востока», мог попасть любой желающий и понаблюдать за работой своих футбольных кумиров.

Казанская тридцатиградусная жара, палящее солнце, искусственный газон вносили, безусловно, неудобные коррективы в тренировочный процесс «Рубина». Впрочем, как признался защитник «Рубина» Никита Лобов в разговоре с корреспондентом «Реального времени», погодные условия нисколько не помешали выполнению упражнений. А внимание болельщиков только добавило мотивации работать усерднее.

— Всегда приятно коммуницировать с болельщиками, потому что от них на каждом нашем домашнем матче присутствует поддержка. Шикарная погода, отлично потренировались. Эмоции от сегодняшнего дня только положительные, — сказал Лобов.

Реальное время / realnoevremya.ru



Отдавая должное болельщикам, по окончании тренировки игроки «Рубина» не обделили вниманием ни одного фаната, пришедшего на трибуны «Буревестника». Футболисты на протяжении получаса фотографировались с болельщиками, расписывались на клубных джерси и плакатах.

Конечно, главным объектом восторга фанатов «Рубина» был нападающий Мирлинд Даку.

— Даку, Даку, подойди ко мне сфотографироваться, пожалуйста! — чуть не в слезах кричал мальчишка у забора, томительно ожидавший, когда албанец подойдет в его сторону.

Руслан Безруков после встречи с болельщиками ушел с именным плакатом, а Константину Нижегородову была подарена красочная табличка с его портретом.

— Мне кажется, столько, сколько сегодня, я не фотографировался никогда в жизни, — с улыбкой отметил Безруков в беседе с корреспондентом «Реального времени».

«Становимся сильнее с каждым днем сборов, с каждой последующей игрой»

Между тем «Рубин» продолжает изнурительную подготовку к новому сезону. Как признаются футболисты, текущие летние сборы проходят непросто. Артига требует серьезной физической подготовки, на тренировках игроками выполняется много интенсивных беговых упражнений.

— Сборы всегда непросто проходят. После отпуска надо набирать оптимальную форму. Но мы движемся в правильном направлении, много тренируемся. Становимся сильнее с каждым днем сборов, с каждой последующей игрой, — с оптимизмом поделился защитник Никита Лобов впечатлениями от сборов.

Уже 8 июля «Рубину» в Москве предстоит играть со «Спартаком». Пока казанцы идут на сборах без побед: ничья с «КАМАЗом» (1:1) и поражение «Оренбургу» (1:2). Разумеется, глядя на результаты «Рубина», необходимо делать скидку на физические кондиции игроков.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Плюсом к этому идет ограниченный ростер «Рубина». Из-за травмы не играет ключевой защитник Дениль Мальдонадо. В игре против «Оренбурга» получил повреждение голеностопа нападающий Дардан Шабанхаджай. Бережет тренерский штаб «Рубина» и основного голкипера Евгения Ставера. На сегодняшней открытой тренировке вратарь отсутствовал.

«Мы очень мотивированы на матч со «Спартаком»

Важно отметить, что «Рубин» на текущих сборах наигрывает схему с четырьмя защитниками. Напомним, ранее казанцы играли исключительно в три центральных, в том числе при Рашиде Рахимове. Сейчас намерения Артиги перейти на 4-3-3 наглядно показывают, к какому футболу стремится испанский специалист с «Рубином». Защитник Никита Лобов в разговоре с «Реальным временем» отмечает, что трудностей трансформация схемы у игроков не вызывает.

— Никаких трудностей нет. Футбол — наша работа. Мы должны уметь играть в разных схемах, сочетаниях. Сейчас важно понять, какая расстановка на поле принесет нам больше всего пользы, — подчеркнул Лобов.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Спартак» — это, пожалуй, самый серьезный с точки зрения статуса клуба соперник для «Рубина» на летних сборах. Столичный коллектив под руководством Хуана Карседо провел выдающуюся весну в прошлом сезоне и наверняка в предстоящем чемпионате рассчитывает замахнуться на чемпионство. Товарищеская игра «Рубина» со «Спартаком» будет любопытной. Футболисты казанской команды подойдут к ней с предельной мотивацией, как они сами признаются.

— Нам хочется побеждать в каждой игре, будь то против «Спартака», «Оренбурга» или «КАМАЗа». Мы не смотрим на статус матча, товарищеский он или официальный. На сборах, конечно, труднее играть матчи. Потому что ты находишься только в процессе набора формы. Мы очень мотивированы на матч со «Спартаком», как и на любой другой. В определенном смысле товарищеские игры — отчет о нашей проделанной работе на сборах, — подытожил Никита Лобов в разговоре с «Реальным временем».