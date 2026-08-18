Павел Муякин: «Я сказал Шлейхеру отдохнуть, но у него впереди Спартакиада»

Интервью с тренерами сборной Татарстана по прыжкам в воду по итогам чемпионата Европы

Павел Муякин. Фото: предоставлено СК «Синтез»

Чемпионат Европы по водным видам спорта, завершившийся в Париже, задаст вектор дальнейших выступлений его участников. Пловцы продолжат борьбу на Спартакиаде России — соревнования пройдут 20—21 августа в Екатеринбурге. Там же с 25 по 28 сентября состоятся состязания по прыжкам в воду. Наставники татарстанской сборной Светлана Моисеева и Павел Муякин в интервью «Реальному времени» оценили выступление наших спортсменов в Париже.

«Максимум Шлейхера и Тернового пока не достигнут»

— Расскажите, каких усилий стоило серебро Никиты Шлейхера и золото Руслана Тернового?

Павел Муякин: По выступлению Никиты хочется высказаться дважды. Его выступление на трехметровом трамплине выглядит очень достойно, поскольку они с Евгением Кузнецовым выдали свой максимум на сегодняшний день. Кузнецову можно выразить огромную благодарность за то, что сумел восстановиться после серьезной травмы, провел небольшой тренировочный сбор у нас на базе в Казани перед чемпионатом Европы. И на морально-волевых допрыгали до серебра, уступив только очень сильному немецкому дуэту. Бороться с ними можно было только в случае демонстрации своего максимума.

А вот по поводу старта Никиты с Русланом Терновым на вышке я бы сказал, что там максимум пока не достигнут. Уверен, что в лучшем своем состоянии ребята могли бы прибавить еще баллов 20 к набранной сумме и уже с этими баллами претендовать и на олимпийскую медаль в Лос-Анджелесе. Понятно, что это наша главная совместная цель, ради которой трудится все сообщество прыжков в воду в Татарстане: и в случае сохранения имеющегося потенциала, и определенных привходящих, даже таких, как его сверхзаточенность на достижении результата. Я по окончании чемпионата Европы посоветовал Шлейхеру: «Отдохни, не надо тренироваться. Попробуй ненадолго выбросить прыжки из головы». Он — мне: «Я не могу, надо готовиться к Спартакиаде России».

Реальное время / realnoevremya.ru

Светлана Моисеева: Шлейхер с Терновым изначально были претендентами на золото в конкуренции с немцами, англичанами и украинцами. Они заняли второе место на чемпионате мира, в итоге проиграв китайцам только полтора балла. Мужская вышка — традиционно сильный снаряд в российских прыжках в воду. При этом чемпионский дуэт Никиты с Белевцевым, победивший на чемпионате страны в Казани, тоже конкурентный, они и чемпионами Европы становились, и программа у них достойная, которую можно было усилить, сделав замену на «винты», но ребята два с половиной года не прыгали вместе.

Сейчас в сборной страны появились хорошие мальчики, но пока что они еще дети. В отношении девочек проще, они раньше достигают результата, но от мальчиков в этом отношении необходимо ждать 20 лет и более, когда они выходят на максимально возможный для них результат. И то с интервалом, когда на вышке мальчики «созревают» чуть раньше, а на трамплине попозже. В том числе по особенностям прыжков, поскольку с вышки человек просто прыгает, а трамплин ему надо продавливать своей мышечной массой для создания необходимой амплитуды при отталкивании.

О международной конкуренции

— Как уровень международной конкуренции влияет на тренировочный процесс?

Светлана Моисеева: Если говорить о Европе, то сейчас конкурентные школы — это Англия, Германия, Италия, Украина и мы. Ранее были неплохие прыгуны у французов, но сейчас нет.

Светлана Моисеева. предоставлено Федерацией водных видов спорта РФ

На мировом уровне конкурентны еще США, Австралия, Мексика, впрочем, они всегда были сильные. Просто где-то с 2008 года, когда Китай провел домашнюю Олимпиаду, выиграв семь золотых наград и уступив только одну австралийцу Мэттью Митчему, китайские наставники начали уезжать на работу в другие страны. В том числе в Мексику, куда уехала одна китайская наставница. В итоге там произошел некий раскол в тренерском штабе, с другой стороны, возрос уровень конкуренции между членами этого штаба, что привело к положительному скачку в результатах подопечных.

Плюс у Мексики всегда была поддержка в технических комитетах международной федерации, поскольку их соотечественник Хесус Мена лоббировал интересы представителей своей страны. В частности, это позволило их дуэту Ивану Гарсии и Херману Санчесу завоевать серебро в синхронных прыжках с вышки на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. На трамплине их девочка Лаура Санчес завоевала бронзу после двух китаянок, совсем чуть-чуть опередив итальянку Таню Каньотто. Тогда у европейцев состоялся разбор олимпийских итогов, поскольку европейцы на снарядах в шести случаях из восьми финишировали четвертыми, включая нашего Виктора Минибаева, уступая двум китайцам, что понятно, и представителю другого континента. А это объяснялось работой судей и стоящего над ними технического комитета, который работал над подбором «правильных» судей.

Затем Мену, который на родине занимал пост министра спорта, сняли с этой должности, и вид спорта откатился на международной арене настолько, что страна даже не смогла провести чемпионат мира среди юниоров. Но Мена вернулся на высокопоставленную должность в международной федерации, в тот же техком. На родине министерство спорта снова возглавил бывший прыгун в воду, как и местный олимпийский комитет, и вид спорта вернулся на лидирующие позиции. Если в Китае прыжки в воду — один из ведущих видов спорта в стране, то в Мексике — главный.

Я также консультирую наших спортсменов — Качанова и Мялина, поменявших спортивное гражданство и выступающих сейчас за сборную Узбекистана. В отношении Качановых, кстати, что любопытно, в семье пять мальчиков, четверо из них уже прыгуны. Пятый пока только начинает, хотя у него фамилия не Качанов, а другая, но он также уже начал тренироваться. И вот два «узбека» Качанов и Мялин заняли на командном чемпионате Азии второе место после непобедимых китайцев. В целом на континенте уровень сейчас упал у конкурентных ранее малайцев, например, а остальные, японцы, казахстанцы, индусы, корейцы, — они относительно слабые. Корейцев я имею в виду южных, поскольку северные ведут себя загадочно, и их видно только на больших соревнованиях.

О развитии прыжков в воду в России

— Какие ключевые шаги сейчас предпринимаются для развития прыжков в воду в России?

Павел Муякин: Что касается России, то у нас также немного центров развития. По пальцам руки можно пересчитать. Исторически Москва, Пенза, Электросталь и теперь Казань. Можно еще назвать регионы, которые дают результат, например, сейчас прозвучал один регион, но туда люди приехали: из Бузулука, Волгограда, Челябинска.

Идеальный синхрон. Реальное время / realnoevremya.ru

В то же время мой родной Ставрополь держится на двух энтузиастках. Одна из них — Лена Гуслянникова, по мужу Гайворонская (продолжательница династии, заложенной отцом Михаилом Гуслянниковым, еще одно доказательство того, что в прыжках в воду одно семейство может отвечать за развитие вида спорта в целом, — прим. авт.). Им еще парень помогает с акробатикой, вот и весь объем прыжков в воду на Ставрополье.

Вот у нас открылось отделение в Краснодаре. Вначале туда отправили Виктора Минибаева, но у него не получилось. Затем поехал работать Юрий Исаев, и вот у него как раз дело пошло. А в целом есть множество городов с наличием бассейнов, где нет школы по прыжкам в воду, никогда не было, и неизвестно, кто туда поедет работать.

Была установка пригласить в Казань сильных спортсменов. Первой была Мария Полякова, переехавшая сюда из Москвы. Ранее она работала у Раисы Гальпериной. И она попала в олимпийский финал в Токио.

Далее сюда переехал тренер Дмитрий Шлыков из Бузулука, затем работал в Астрахани, но там было сложно работать, и Минспорт Татарстана пошел навстречу. Они ровесники с Никитой Шлейхером, и у них получился хороший коннект. Следующим было приглашение Геннадия Фокина из Воронежа. На их фоне растет местная молодежь. Но у нас переехал в Краснодар Александр Белевцев, у него родная сестра там живет. Муж-офицер служит на СВО, и у Саши четверо племянников, родным необходимо помогать.

Ефим Климов и Халил Шайхутдинов в курсе всех процессов, происходящих в татарстанских прыжках. Реальное время / realnoevremya.ru

О прыжках в воду в Казани

— Как развивается вид спорта в нашем регионе?

Светлана Моисеева: Мы все здесь живем и работаем тренерским штабом как одна большая семья. В принципе, так оно и есть. Потому что Колесниковы — это родители Никиты. Дмитрий Шлыков — это наставник Никиты. Лера Кравцова приехала сюда поступать, а в результате выросла в тренера. В итоге такого отношения друг к другу и спорту в целом я не знаю, где еще можно найти.

Есть уже первые ласточки. На июньском чемпионате Европы среди юниоров выступал местный воспитанник Егор Дмитриев, занявший в итоге четвертое место в прыжках с вышки.

Павел Муякин: Если рассуждать о приглашении юных спортсменов в регион… С превращением мальчика в мужчину человек «ломается», и дело касается не только голоса. Тот же Саша Белевцев, будучи ребенком, прыгал даже лучше уровня Никиты. У него была линия, входы в воду жестче, но со временем Шлейхер стал его опережать. В остальном же, когда ребенок крутит пируэты, входит в воду без брызг, — с возрастом эти преимущества уходят, поскольку он просто наберет мышечную массу, поменяв структуру тела. И потом задача судей колоссальная — сравнивать уровень прыжка спортсменов, и в этом ряду прыжок между мальчиком и спортсменом уровня Никиты Шлейхера.

Относительно чемпионата Европы я бы хотел добавить, что от Татарстана мог бы выступать еще и чемпион России Геннадий Фокин, отобравшийся на метровом трамплине. Но его заменили Григорием Ивановым, который в итоге занял 10-е место.

С другой стороны, я хочу порадоваться за нашего неожиданного дебютанта Павла Истомина, который дебютировал в хай-дайвинге. Учащийся училища олимпийского резерва, тренирующийся в казанском Дворце водных видов спорта у Игоря Семашко, стартовал в Париже в дисциплине, которая стремительно развивается и имеет перспективы быть включенной в программу Олимпиады 2032 года.

Следующая цель Шлейхера — олимпийская медаль. Реальное время / realnoevremya.ru

Светлана Моисеева: Сейчас озвучена цель провести в Казани совместный чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года, предолимпийский старт, до старта которого наши прыгуны вынуждены будут пропустить чемпионат Европы 2027 года. Там поляки изначально отказались нас принимать и, по моим прогнозам, не готовы приехать к нам, так же как и прибалты, еще и скандинавы под вопросом.