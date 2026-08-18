Китайский гигант машиностроительной промышленности локализуется в Бугульме

Татарстан планирует вывести продукцию на рынки стран СНГ

Фото: Сергей Козлов

В Бугульминском районе Татарстана локализуется пятое в мире и крупнейшее в Китае предприятие в области производства строительной техники. Подписание соответствующего соглашения запланировано сегодня на полях форума «РОСТКИ», выяснило «Реальное время». Продукцию планируется продавать на всей территории России и в странах СНГ. Подробнее — в материале издания.

В Бугульминский район придет Sany

Татарстан активно приглашает китайские компании локализоваться в республике. Успехи есть: в Татарстан решил прийти крупный производитель спецтехники.

— Компания Sany сейчас уже ведет проработку по локализации производства здесь. Я надеюсь, что мы сделаем очень хороший продукт. Мы со своей стороны как Министерство промышленности поможем его реализовать на всей территории России и стран СНГ, — заявил в ходе сессии «Бизнес-диалог: Россия и Китай» глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», производство откроют на территории Бугульминского района. «Завтра (18 августа, — прим. ред.) планируется подписание соглашения между компанией и Бугульминским муниципальным районом», — сообщили нашему изданию в пресс-службе форума.

Вопрос локализации производства китайской компании в Татарстане неоднократно обсуждался ранее. Раис республики Рустам Минниханов посетил предприятие во время визита в КНР еще в 2017 году. Тогда он предложил идею организации совместного производства строительной спецтехники. Вопрос об открытии СП в Татарстане Минниханов поднимал и в 2023 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Sany — это пятое в мире и крупнейшее в Китае предприятие в области производства строительной техники. Компания занимается продажей и обслуживанием бетонной техники, буровых установок, портовой техники, гусеничных кранов, экскаваторов, дорожно-строительной техники и другого оборудования. «Sany Россия» является дочерней компанией Sany Heavy Industry. Она была зарегистрирована в Москве в 2007 году.



Растет популярность арктических маршрутов для грузоперевозок

Что касается сотрудничества России и Китая в целом, его география расширяется: отечественные предприятия перенесли центр внимания с Северо-Востока КНР на центральные регионы и Юг. «Одновременно мы сталкиваемся с очень большими сложностями, об этом надо честно говорить», — признал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В их числе — санкционное давление, опасения вторичных санкций. Сейчас стороны вырабатывают новую структуру взаимодействия, которая будет актуальна на протяжении ближайших лет, подчеркнул докладчик.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

С беспрецедентными вызовами Россия и Китай сталкиваются в области логистики, заявил генеральный директор New New Shipping Кэ Цзинь. По его словам, черноморские маршруты полностью недоступны, портовые районы Новороссийска неоднократно подвергались атакам. «Были даже потоплены суда, и китайские не стали исключением», — сообщил он. Обстановка на балтийском направлении также неспокойна.

Однако новые вызовы рождают и новые возможности, признал спикер. Развиваются арктические маршруты.

— В этом году мы впервые зайдем в Мурманск и четвертый год подряд заходим в Архангельск. Все больше китайских компаний активно участвуют в этих перевозках. В течение летнего навигационного периода арктический маршрут уже превратился в безопасный и эффективный стратегический канал, — считает Кэ Цзинь.

Кэ Цзинь (слева). Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Растут инвестиции: в октябре в эксплуатацию введут шесть контейнеровозов арктического класса. В сочетании с существующими мощностями к летнему навигационному периоду 2027 года объем груза, доставляемого по арктическому маршруту, должен достичь 1,2 млн тонн. Стабильно развивается и дальневосточный маршрут: контейнеровозы охватывают большинство крупных портов Китая.



«Сделок было осуществлено на 300 млрд рублей. Это исторический максимум»

Товарооборот Китая и России составил $159 млрд за первые шесть месяцев 2026 года, сообщил на форуме посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. В частности, развивается сотрудничество в сфере электроники.

— Я хотел бы рассказать вам о цифрах в машиностроении, электротехнике, домашней электротехнике и других товаров промышленного народного потребления. Сделок было осуществлено на 300 млрд рублей. Это исторический максимум в нашем торгово-промышленном взаимодействии, — рассказал вице-президент Китайско-российской палаты по машиностроению и электротехнике Шэн Гофэй.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В структуре экспорта большую долю занимает специализированное оборудование, в том числе для сельского хозяйства, запчасти для станков и электротехники. Также востребованы автомобили: импорт новых машин в Россию вырос на 7,5%. «Это автомобили на новых энергоресурсах, электромобили на батареях», — добавил Шэн Гофэй.

— И третья часть — это электрооборудование, которое экспортировалось в Россию. Общая сумма составила $7,2 млрд. В частности, оно помогает выстраивать зеленую промышленность, — сообщил спикер.



Главные проблемы в сотрудничестве России и Китая

На что стоит обратить внимание, чтобы сотрудничество развивалось активнее? Алексей Маслов выделил четыре ключевых момента.

Недостаток информации о запросах китайского рынка у российского бизнеса — и наоборот. «Очень важно изучать конкретные запросы даже не просто провинций, а отдельных районов. Нам надо очень хорошо изучать и местное законодательство», — считает он.

Недостаточно активное использование преференциальных зон. «Мы до сих пор по старинке пытаемся без использования преференциальных режимов взаимодействовать между собой. Это удорожает бизнес, по нашим подсчетам, как минимум на 20—30%», — указал Маслов.

Неравноценное использование маркетплейсов. «Сегодня на российских маркетплейсах, прежде всего Wildberries и Ozon, можно купить практически любой китайский товар. А вот на китайских маркетплейсах [представлены] далеко не все российские товары. Режимы пересечения границ для товаров разные. И в этом смысле российские товары часто не поступают китайским потребителям. Часто те товары, которые оказываются на маркетплейсах, а прежде всего это товары малого и среднего бизнеса, идут не от российских продавцов, а от китайских посредников», — сообщил эксперт.

Недостаточная подготовка к запрашиванию инвестиций. «До сих пор очень многие российские предприятия пытаются запрашивать инвестиции у китайских предприятий, при этом за редчайшим исключением большинство инвестиционных планов страдают недоработкой. Сейчас самые выгодные и самые удачные проекты — это проекты, связанные с вертикальной интеграцией», — сообщил Маслов.

1 / 29 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов