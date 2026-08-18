Китайский гигант машиностроительной промышленности локализуется в Бугульме
Татарстан планирует вывести продукцию на рынки стран СНГ
В Бугульминском районе Татарстана локализуется пятое в мире и крупнейшее в Китае предприятие в области производства строительной техники. Подписание соответствующего соглашения запланировано сегодня на полях форума «РОСТКИ», выяснило «Реальное время». Продукцию планируется продавать на всей территории России и в странах СНГ. Подробнее — в материале издания.
В Бугульминский район придет Sany
Татарстан активно приглашает китайские компании локализоваться в республике. Успехи есть: в Татарстан решил прийти крупный производитель спецтехники.
— Компания Sany сейчас уже ведет проработку по локализации производства здесь. Я надеюсь, что мы сделаем очень хороший продукт. Мы со своей стороны как Министерство промышленности поможем его реализовать на всей территории России и стран СНГ, — заявил в ходе сессии «Бизнес-диалог: Россия и Китай» глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.
Как стало известно «Реальному времени», производство откроют на территории Бугульминского района. «Завтра (18 августа, — прим. ред.) планируется подписание соглашения между компанией и Бугульминским муниципальным районом», — сообщили нашему изданию в пресс-службе форума.
Вопрос локализации производства китайской компании в Татарстане неоднократно обсуждался ранее. Раис республики Рустам Минниханов посетил предприятие во время визита в КНР еще в 2017 году. Тогда он предложил идею организации совместного производства строительной спецтехники. Вопрос об открытии СП в Татарстане Минниханов поднимал и в 2023 году.
Sany — это пятое в мире и крупнейшее в Китае предприятие в области производства строительной техники. Компания занимается продажей и обслуживанием бетонной техники, буровых установок, портовой техники, гусеничных кранов, экскаваторов, дорожно-строительной техники и другого оборудования. «Sany Россия» является дочерней компанией Sany Heavy Industry. Она была зарегистрирована в Москве в 2007 году.
Растет популярность арктических маршрутов для грузоперевозок
Что касается сотрудничества России и Китая в целом, его география расширяется: отечественные предприятия перенесли центр внимания с Северо-Востока КНР на центральные регионы и Юг. «Одновременно мы сталкиваемся с очень большими сложностями, об этом надо честно говорить», — признал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В их числе — санкционное давление, опасения вторичных санкций. Сейчас стороны вырабатывают новую структуру взаимодействия, которая будет актуальна на протяжении ближайших лет, подчеркнул докладчик.
С беспрецедентными вызовами Россия и Китай сталкиваются в области логистики, заявил генеральный директор New New Shipping Кэ Цзинь. По его словам, черноморские маршруты полностью недоступны, портовые районы Новороссийска неоднократно подвергались атакам. «Были даже потоплены суда, и китайские не стали исключением», — сообщил он. Обстановка на балтийском направлении также неспокойна.
Однако новые вызовы рождают и новые возможности, признал спикер. Развиваются арктические маршруты.
— В этом году мы впервые зайдем в Мурманск и четвертый год подряд заходим в Архангельск. Все больше китайских компаний активно участвуют в этих перевозках. В течение летнего навигационного периода арктический маршрут уже превратился в безопасный и эффективный стратегический канал, — считает Кэ Цзинь.
Растут инвестиции: в октябре в эксплуатацию введут шесть контейнеровозов арктического класса. В сочетании с существующими мощностями к летнему навигационному периоду 2027 года объем груза, доставляемого по арктическому маршруту, должен достичь 1,2 млн тонн. Стабильно развивается и дальневосточный маршрут: контейнеровозы охватывают большинство крупных портов Китая.
«Сделок было осуществлено на 300 млрд рублей. Это исторический максимум»
Товарооборот Китая и России составил $159 млрд за первые шесть месяцев 2026 года, сообщил на форуме посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. В частности, развивается сотрудничество в сфере электроники.
— Я хотел бы рассказать вам о цифрах в машиностроении, электротехнике, домашней электротехнике и других товаров промышленного народного потребления. Сделок было осуществлено на 300 млрд рублей. Это исторический максимум в нашем торгово-промышленном взаимодействии, — рассказал вице-президент Китайско-российской палаты по машиностроению и электротехнике Шэн Гофэй.
В структуре экспорта большую долю занимает специализированное оборудование, в том числе для сельского хозяйства, запчасти для станков и электротехники. Также востребованы автомобили: импорт новых машин в Россию вырос на 7,5%. «Это автомобили на новых энергоресурсах, электромобили на батареях», — добавил Шэн Гофэй.
— И третья часть — это электрооборудование, которое экспортировалось в Россию. Общая сумма составила $7,2 млрд. В частности, оно помогает выстраивать зеленую промышленность, — сообщил спикер.
Главные проблемы в сотрудничестве России и Китая
На что стоит обратить внимание, чтобы сотрудничество развивалось активнее? Алексей Маслов выделил четыре ключевых момента.
- Недостаток информации о запросах китайского рынка у российского бизнеса — и наоборот. «Очень важно изучать конкретные запросы даже не просто провинций, а отдельных районов. Нам надо очень хорошо изучать и местное законодательство», — считает он.
- Недостаточно активное использование преференциальных зон. «Мы до сих пор по старинке пытаемся без использования преференциальных режимов взаимодействовать между собой. Это удорожает бизнес, по нашим подсчетам, как минимум на 20—30%», — указал Маслов.
- Неравноценное использование маркетплейсов. «Сегодня на российских маркетплейсах, прежде всего Wildberries и Ozon, можно купить практически любой китайский товар. А вот на китайских маркетплейсах [представлены] далеко не все российские товары. Режимы пересечения границ для товаров разные. И в этом смысле российские товары часто не поступают китайским потребителям. Часто те товары, которые оказываются на маркетплейсах, а прежде всего это товары малого и среднего бизнеса, идут не от российских продавцов, а от китайских посредников», — сообщил эксперт.
- Недостаточная подготовка к запрашиванию инвестиций. «До сих пор очень многие российские предприятия пытаются запрашивать инвестиции у китайских предприятий, при этом за редчайшим исключением большинство инвестиционных планов страдают недоработкой. Сейчас самые выгодные и самые удачные проекты — это проекты, связанные с вертикальной интеграцией», — сообщил Маслов.
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