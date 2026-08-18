Китайские страсти на казанской сцене

Специальное событие форума «РОСТКИ» — Сычуаньская опера

Фото: Динар Фатыхов

Специальным событием в рамках форума «РОСТКИ» в Казани стало выступление артистов Сычуаньской оперы «Чуань юнь дун фан». На сцене Камаловского показывали отрывки из постановок о любви и смерти, поражали знаменитой техникой смены масок, но также испытывали зрителей экспериментальной постановкой, подготовленной для берлинского Дома культур мира. Было во всем этом действе и что-то татарское.

Нет, это не опера

Сычуаньская опера — это не опера в классическом европейском понимании. Это сценическое искусство Юго-Западного Китая, в котором находится место и танцу, и пению, и боевым искусствам, и драме. В 2006 году ее включили в Китае в список объектов нематериального культурного значения. Еще интересно, что здесь есть набор амплуа, у которых есть свои приемы и каноны.

Что-то подобное казанский зритель видел в спектакле «Макбет» (18+), который подготовили Национальная академия искусств, культуры и наследия (ASWARA) и созданный при ней Центр традиционного исполнительского искусства (PUTRA) из Малайзии, — его привозили на форум «Науруз» в этом году. Близко это в целом и к итальянскому площадному театру. Собственно, актеры оперы часто выступают на открытых пространствах. В свое время министра культуры Ираду Аюпову при просмотре этого феномена на месте поразило, что местным ребятишкам все было понятно в контексте.

— Много ли мы найдем детей в России, которые бы вот так свой традиционный эпос с лету проговаривали? Боюсь, что не очень много, — рассуждала Аюпова. — А у них это часть общей системы, общей концепции воспитания, оно начинается в школе, в семье. Этому нам стоит поучиться. Они транслируют свой культурный код сквозь систему образования, сквозь систему воспитания и в том числе сквозь систему современных видов искусства.

Это, к примеру, амплуа комическое. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как прекрасен этот мир с барабанами

В Казани оперу представляет Сычуаньский профессиональный художественный институт и Творческая мастерская театральных новаторств Тянь Маньша. Выступление начинается с «души Сычуаньской оперы» — с боя барабанов и гонгов в исполнении ансамбля из пяти человек, которые еще и поют. У барабанов нет долгого звука «хвоста», это своеобразный высокий цокающий звук, который сначала кажется хаотичным, а потом выстраивается в четкую систему. К слову, всю ночь китайские мастера программировали свет.

Далее следует танец Пэн Ваньчжэна «Созерцание пейзажа в пещере» — он изображает дух, который вышел из мрака и удивился, как прекрасен этот мир. Движение длинных рогов завораживает.

Актер Сяо Дэмэей находит время поговорить с журналистами. Он объясняет: «Я воплощаю на сцене амплуа юноши, студента. Моя хореография показывает его беззаботное настроение и радость». С актрисой Ван Мэнша он демонстрирует фрагмент из оперы «Освобождение Пэя» — в нем дух девушки спасает возлюбленного.

Барабанный хор. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот в истории «Захват Саньлана» комический Лю Чэнчэн, напротив, становится жертвой чар возвышенной Пэн Ваньчжэн.

Завершает отделение «демонстрация мускулов», а кульминацией становится мгновенная и необъяснимая смена масок в исполнении Лю Хая.

Занятно, что при всей экзотичности имена актера сопровождают такие слова, как «артист первой категории государственного уровня».

Еще удивительнее то, что те же элементы Сычуаньской оперы китайцы используют в экспериментальной современной работе «Вздох любви» (или «Вздох чувства»), основанной на воспоминаниях старого мастера искусства.

«Освобождение Пэя». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Немножко по-татарски

Во всем этом видится что-то татарское — из эпохи первых лет нашего театра. Что своеобразно переигрывал Фарид Бикчантаев в спектакле «Несчастная девушка» («Бичара кыз», первый публичный в Казани спектакль). Такая же ритмизированность, странные позы, взаимодействие словно в танце. А когда актриса начинает высоким голосом тянуть «Саньла-а-а-а-ань», кажется, что это взято прямо из «Голубой шали». Да и китайская музыка с ее пентатоникой похожа на татарскую, хотя в нашей, конечно, больше плавности и мягкости. Но нашим актерам такую же бы четкость движений!

Так что далеко не иронично прозвучали слова первого заместителя художественного руководителя театра Камала Ильфира Якупова о грядущих гастролях в Китае (к тому же, напомнил он, театр уже был в Пекине, Шанхае и Нанкине):

— Мы договариваемся, что будем делать партнерские проекты. Они к нам приехали, естественно, мы тоже к ним поедем.

— Мне кажется, это пример как раз того, как в условиях глобализации можно очень грамотно и очень деликатно передавать следующим поколениям ключевые культурные ценности своего народа, — резюмировала Ирада Аюпова.

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Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов