Китайские страсти на казанской сцене
Специальное событие форума «РОСТКИ» — Сычуаньская опера
Специальным событием в рамках форума «РОСТКИ» в Казани стало выступление артистов Сычуаньской оперы «Чуань юнь дун фан». На сцене Камаловского показывали отрывки из постановок о любви и смерти, поражали знаменитой техникой смены масок, но также испытывали зрителей экспериментальной постановкой, подготовленной для берлинского Дома культур мира. Было во всем этом действе и что-то татарское.
Нет, это не опера
Сычуаньская опера — это не опера в классическом европейском понимании. Это сценическое искусство Юго-Западного Китая, в котором находится место и танцу, и пению, и боевым искусствам, и драме. В 2006 году ее включили в Китае в список объектов нематериального культурного значения. Еще интересно, что здесь есть набор амплуа, у которых есть свои приемы и каноны.
Что-то подобное казанский зритель видел в спектакле «Макбет» (18+), который подготовили Национальная академия искусств, культуры и наследия (ASWARA) и созданный при ней Центр традиционного исполнительского искусства (PUTRA) из Малайзии, — его привозили на форум «Науруз» в этом году. Близко это в целом и к итальянскому площадному театру. Собственно, актеры оперы часто выступают на открытых пространствах. В свое время министра культуры Ираду Аюпову при просмотре этого феномена на месте поразило, что местным ребятишкам все было понятно в контексте.
— Много ли мы найдем детей в России, которые бы вот так свой традиционный эпос с лету проговаривали? Боюсь, что не очень много, — рассуждала Аюпова. — А у них это часть общей системы, общей концепции воспитания, оно начинается в школе, в семье. Этому нам стоит поучиться. Они транслируют свой культурный код сквозь систему образования, сквозь систему воспитания и в том числе сквозь систему современных видов искусства.
Как прекрасен этот мир с барабанами
В Казани оперу представляет Сычуаньский профессиональный художественный институт и Творческая мастерская театральных новаторств Тянь Маньша. Выступление начинается с «души Сычуаньской оперы» — с боя барабанов и гонгов в исполнении ансамбля из пяти человек, которые еще и поют. У барабанов нет долгого звука «хвоста», это своеобразный высокий цокающий звук, который сначала кажется хаотичным, а потом выстраивается в четкую систему. К слову, всю ночь китайские мастера программировали свет.
Далее следует танец Пэн Ваньчжэна «Созерцание пейзажа в пещере» — он изображает дух, который вышел из мрака и удивился, как прекрасен этот мир. Движение длинных рогов завораживает.
Актер Сяо Дэмэей находит время поговорить с журналистами. Он объясняет: «Я воплощаю на сцене амплуа юноши, студента. Моя хореография показывает его беззаботное настроение и радость». С актрисой Ван Мэнша он демонстрирует фрагмент из оперы «Освобождение Пэя» — в нем дух девушки спасает возлюбленного.
А вот в истории «Захват Саньлана» комический Лю Чэнчэн, напротив, становится жертвой чар возвышенной Пэн Ваньчжэн.
Завершает отделение «демонстрация мускулов», а кульминацией становится мгновенная и необъяснимая смена масок в исполнении Лю Хая.
Занятно, что при всей экзотичности имена актера сопровождают такие слова, как «артист первой категории государственного уровня».
Еще удивительнее то, что те же элементы Сычуаньской оперы китайцы используют в экспериментальной современной работе «Вздох любви» (или «Вздох чувства»), основанной на воспоминаниях старого мастера искусства.
Немножко по-татарски
Во всем этом видится что-то татарское — из эпохи первых лет нашего театра. Что своеобразно переигрывал Фарид Бикчантаев в спектакле «Несчастная девушка» («Бичара кыз», первый публичный в Казани спектакль). Такая же ритмизированность, странные позы, взаимодействие словно в танце. А когда актриса начинает высоким голосом тянуть «Саньла-а-а-а-ань», кажется, что это взято прямо из «Голубой шали». Да и китайская музыка с ее пентатоникой похожа на татарскую, хотя в нашей, конечно, больше плавности и мягкости. Но нашим актерам такую же бы четкость движений!
Так что далеко не иронично прозвучали слова первого заместителя художественного руководителя театра Камала Ильфира Якупова о грядущих гастролях в Китае (к тому же, напомнил он, театр уже был в Пекине, Шанхае и Нанкине):
— Мы договариваемся, что будем делать партнерские проекты. Они к нам приехали, естественно, мы тоже к ним поедем.
— Мне кажется, это пример как раз того, как в условиях глобализации можно очень грамотно и очень деликатно передавать следующим поколениям ключевые культурные ценности своего народа, — резюмировала Ирада Аюпова.
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