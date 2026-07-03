«Значит, теряем рынок»: зачем Мидхат Шагиахметов едет в муниципалитеты

На выездном заседании Оперштаба РТ в Зеленодольске искали способы загрузки бывшего фанерного и обособленной площадки КМПО

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Простаивающие мощности двух крупных предприятий Зеленодольска — фанерного завода и обособленной площадки КМПО — стали сигналом для вмешательства властей республики. Заместитель премьер-министра РТ Мидхат Шагиахметов собрал в исполкоме выездное заседание рабочей группы Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Татарстана. Индекс промпроизводства Зеленодольского района составил 102,6%, что ниже общереспубликанского значения в 105,3%. Бывший фанерный завод семьи Когогиных, выкупленный уральским миллиардером, стоит без работы, а площадка КМПО действует вполсилы. «Не ищите легких путей — ищите заказы», — призывали к активности члены штаба. Подробнее — в материале «Реального времени».

Предприятиям с низким ИПП прописали индивидуальную программу

В Зеленодольске побывали заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и татарстанские парламентарии. В рамках осуществления мониторинга социально-экономического развития вице-премьер республики заслушал отчет об итогах первого квартала этого года.

— В рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов мы занимаем 14-е место, отгружено товаров на 25 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 102%, темп роста объема инвестиций — 106,3% — сообщил глава района Михаил Афанасьев.

Стабильная ситуация складывается во всех основных отраслях экономики. Крупные предприятия обеспечены гособоронзаказом.

Тем не менее индекс промпроизводства в Зеленодольске оказался чуть ниже среднереспубликанского уровня. По данным Татарстанстата, за первый квартал 2026 года промышленное производство в Татарстане выросло на 5,3%. На снижение индекса промышленного производства в Зеленодольске, вероятно, повлияла стагнация на предприятиях, не связанных с гособоронзаказом.

Глава оперативного штаба отметил, что компании с низким ИПП нельзя оставлять без внимания. По его словам, необходимо проводить с ними «индивидуальную работу», искать возможности включения в госпрограммы поддержки. При этом следить, чтобы налоги и заработная плата выплачивались своевременно.

Бывший фанерный завод семьи Когогиных стоит, КМПО сократил за год почти 1000 работников

На заседании оперативного штаба Мидхат Шагиахметов стал предметно разбираться, как загрузить простаивающий Зеленодольский фанерный завод. Он не работает с 2020 года, около 700 работников были распущены. Прежние собственники в лице семьи Александра Когогина не смогли выдержать конкуренцию с китайскими производителями мебели и остановили переработку древесины. В декабре стало известно, что часть территории предприятия выкупило АО «Татдортрансинвест», а другую приобрел Уральский горнопромышленный холдинг (УГПХ). Несмотря на приход новых владельцев, завод так и остается в нерабочем состоянии, констатировали на заседании оперштаба.

Другой точкой потенциальной угрозы остается обособленная промышленная площадка, оставшаяся после реорганизации Зеленодольского машиностроительного завода — филиала КМПО. На фоне сокращения портфеля заказов от нефтегазового сектора в 2025 году предприятие вынуждено было провести оптимизацию кадров. В декабре стало известно о планах по преобразованию зеленодольского филиала в обособленную площадку. С 2025 по 2026 год общая численность работников в Казани и Зеленодольске сократилась на 1000 человек — до 2800 работников, следует из официального отчета предприятия.

— Обе площадки — ресурсоемкие, имеют достаточные мощности для перезапуска, — сообщил глава Зеленодольского района. — Здесь нужен системный подход и ваше кураторство, уважаемый Мидхат Рафкатович, — обратился к министру Михаил Афанасьев.

Правда, найти оптимальный вариант загрузки пока не смогли, хотя есть желающие. В настоящее время реализуется более 50 инвестпроектов на 80 млрд рублей, активно заполняются промышленные парки и открываются новые предприятия.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

— Понятно, что вызовов очень много, ситуация экономическая непростая, поэтому по каждому проекту нужно проводить детальную проработку — вместе с инициаторами составить дорожную карту реализации проекта, — ответил Мидхат Шагиахметов.

«Не просите дотаций, субсидий, а научитесь собирать заказы»

— Регулярно, два-три раза в неделю, министр экономики обсуждает экономическую ситуацию с главами муниципалитетов, и когда нужно, выезжает на место, — рассказал «Реальному времени» глава Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер. — И он говорит: «Товарищи директора, товарищи владельцы бизнеса. Осваивайте инструменты по привлечению новых заказов через Республиканский маркетинговый центр (РМЦ). Если индекс промпроизводства у предприятия падает, значит, теряем рынок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве примера на заседании привели опыт Зеленодольского хлебокомбината, чей индекс производства постоянно растет, рассказал Яков Геллер. Овладев инструментами РМЦ, хлебопеки нарастили объемы производства и выручку. «Учитесь у директора Зеленодольского хлебокомбината! Не ищите клад под фонарем, не просите дотаций, субсидий и каких-то привилегий, а научитесь собирать заказы. Как говорится, хлеб будешь добывать в поте лица своего, а детей рожать в крике и крови», — заключил он.

На РМЦ, по его словам, сосредоточена информация не только о восьми федеральных площадках, где проходят все бюджетные закупки страны, но и о более чем 300 электронных торговых площадках, где публикуются потребности. Однако просто увидеть потребность недостаточно. Необходимо уметь участвовать в регулируемых торгах, объяснил он.

Новые рынки ищут 98% компаний страны

— 98% компаний, которые приходят к нам, ищут новые каналы продвижения продукции, новые рынки, — отметил в разговоре с «Реальным временем» председатель правления Ассоциации «Промышленный кластер РТ» Сергей Майоров.

По его словам, сейчас достраивается экосистема на территории России и дружественных стран. «На сегодняшний день нам делегировали полномочия по продвижению продукции 193 предприятия из 22 регионов и двух стран мира. Мы получили 478 заказов, выписали коммерческие предложения на 13,5 млрд рублей. Экосистема состоит из нескольких отраслевых комитетов, но на продвижение берут не всех», — пояснил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если у предприятия плохая репутация, низкое качество, высокие цены, никто его не возьмет. Поэтому на первом этапе они проходят проверку. И потом, если предприятию требуется продвижение продукции, рассматривается возможность подписания партнерского соглашения на делегирование полномочий, — уточнил спикер.

Глава Бугульминского района также взял ситуацию под контроль, рассказал Сергей Майоров. Он создал штаб из членов совета директоров предприятий, познакомил друг с другом и консолидировал все проекты. «Теперь вытаскивает отраслевых министров, чтобы они поговорили с руководством предприятий. В ручном режиме «заводит» новые механизмы. Сейчас пришло время вот такие штабы — советы директоров создавать в каждом районе, в каждом городе», — уверен он.