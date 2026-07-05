День в истории 5 июля: обнаружили первый русский алмаз, чествуют работников российского флота
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 5 июля 2026 года
Сегодня отмечают День работников морского и речного флота России — праздник установили 50 лет назад. 10 лет назад Минобороны РФ заключило контракт с руководством Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова на создание самолета-разведчика Ту-214Р, 197 лет назад крепостной мальчик, промывавший золотой песок на берегах реки Койвы, нашел первый русский алмаз. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Ирина Колмогорцева и Ильнур Гайниев
- 1781 — британский колониальный администратор, основатель современного Сингапура Стэмфорд Раффлз (скончался 5 июля 1826 года).
- 1789 — русский писатель Фаддей Булгарин (скончался 13 сентября 1859 года).
- 1857 — немецкая социалистка, борец за права женщин Клара Цеткин (скончалась 20 июня 1933 года).
- 1901 — основатель театра кукол в Москве Сергей Образцов (скончался 8 мая 1992 года).
- 1930 — народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая Ирина Колмогорцева (скончалась 7 ноября 2015 года).
- 1961 — председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.
- 1972 — генеральный директор АНО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев.
- 1976 — руководитель Департамента государственной службы и кадров при раисе Татарстана Александр Белов.
- 1987 — генеральный директор ООО «Ак Барс Страхование» Гузяль Беляева.
- 1988 — директор Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева Ильнур Гайниев.
- 1996 — президент Федерации баскетбола Татарстана Богдан Богачев.
Кто скончался: Жозеф Луи Пруст и Саша Черный
- 1826 — французский химик Жозеф Луи Пруст (родился 26 сентября 1754 года). Кульминацией его исследований стало открытие закона постоянства состава.
- 1833 — французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс (родился 7 марта 1765 года). В первую очередь он известен как создатель гелиографии — раннего фотографического процесса.
- 1852 — русский писатель-романист Михаил Загоскин (родился 25 июля 1789 года).
- 1911 — британский, ирландский физик и математик Джордж Джонстон Стони (родился 15 февраля 1826 года). Ввел в науку понятие «электрон».
- 1932 — русский поэт Саша Черный (родился 13 октября 1880 года). Его настоящее имя — Александр Гликберг.
- 2021 — советский и российский актер, кинорежиссер Владимир Меньшов (родился 17 сентября 1939 года).
Праздники: День работников флота
- День работников морского и речного флота России. Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 году и отмечается в первое воскресенье июля.
- День трудоголиков. Неофициальный праздник появился в США и сегодня известен во многих странах.
События в истории: нашли первый русский алмаз, в Египте открыли захоронения фараонов, в Москве начались Игры доброй воли
- 1439 — во Флоренции был подписан Акт об объединении Православной и Католической церквей при главенстве Рима — так называемая Флорентийская уния. Документ неоднократно осуждали, а после взятия Константинополя турками в 1453 году о нем перестали вспоминать.
- 1829 — крепостной мальчик Павел Попов, промывавший золотой песок на берегах уральской реки Койвы, нашел первый русский алмаз. Впоследствии их регулярно находили в регионе вплоть до 1930-х годов.
- 1841 — британский предприниматель и миссионер Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку.
- 1865 — при Министерстве финансов США была создана Секретная служба. С 1894 года она стала осуществлять охрану президента США, а с 1917 года — и членов семьи президента.
- 1881 — египтолог Эмиль Бругш открыл уникальную древнеегипетскую гробницу с захоронениями фараонов.
- 1922 — в Женеве ввели так называемый нансеновский паспорт для беженцев. Этот документ заменял эмигрантам национальные или международные паспорта.
- 1924 — открылись VIII летние Олимпийские игры в Париже.
- 1943 — гитлеровская Германия начала операцию «Цитадель», которая переросла в Курскую битву. Она стала одной из решающих битв Второй мировой войны. После окончания Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии и советские войска перешли в наступление.
- 1946 — во время показа мод в Париже впервые представили бикини.
- 1978 — Комитет госбезопасности был преобразован из ведомства при Совете Министров в центральный орган государственного управления СССР.
- 1986 — в Москве начались первые Игры доброй воли, организованные в ответ на бойкот США Олимпийских игр 1980 года и после отказа СССР выступать на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.
- 1991 — Совет Министров ТАССР стал Кабинетом министров ТССР, а со следующего года — Татарстана.
- 1996 — в Великобритании родилось первое клонированное млекопитающее — овечка Долли.
- 2016 — Минобороны России заключило контракт с руководством Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова на создание третьего самолета-разведчика Ту-214Р.
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