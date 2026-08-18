«Росатом» планирует начать строительство АСММ в Мьянме в 2027 году

Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Максим Платонов

«Росатом» намерен приступить к возведению атомной станции малой мощности в Мьянме в 2027 году. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

— Скорость движения определяется не только нами, но и заказчиками. Мы подписали межправсоглашение, дальше у нас большая контрактная «обвязка» и выход на площадку, — передает его слова ТАСС.

«Росатом» рассчитывает до конца текущего года подписать контракт на первичные изыскания, а в следующем году начать их проведение на месте. Фактически это уже будет считаться началом строительства.

Как пояснил гендиректор, станция будет строиться модулями — блоками по два реактора РИТМ-200. Мощность одного такого модуля составит 110 МВт (по 55 МВт на каждый реактор). Общая мощность станции может варьироваться от 110 до 330 МВт в зависимости от числа модулей

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров России и Мьянмы в Москве стороны подписали около 10 двухсторонних документов.

Вадим Вахрушев