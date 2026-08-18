Центризбирком исключил партию «Яблоко» из бюллетеня по выборам в ГД

Ранее суд установил, что партия нарушила авторские права во время агитации

Фото: Динар Фатыхов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) исключила партию «Яблоко» из бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу на выборах в Госдуму. Члены комиссии приняли соответствующее решение на заседании, состоявшемся во вторник, пишет РИА «Новости».

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» о признании недействительным списка кандидатов от «Яблока». Суд установил, что партия нарушила авторские права во время агитации и получала денежные средства от лиц, финансируемых из иностранных государств. Накануне Верховный суд подтвердил законность этого решения и отклонил апелляционные жалобы сторон.

Никита Егоров