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Центризбирком исключил партию «Яблоко» из бюллетеня по выборам в ГД

11:15, 18.08.2026

Ранее суд установил, что партия нарушила авторские права во время агитации

Центризбирком исключил партию «Яблоко» из бюллетеня по выборам в ГД
Фото: Динар Фатыхов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) исключила партию «Яблоко» из бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу на выборах в Госдуму. Члены комиссии приняли соответствующее решение на заседании, состоявшемся во вторник, пишет РИА «Новости».

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» о признании недействительным списка кандидатов от «Яблока». Суд установил, что партия нарушила авторские права во время агитации и получала денежные средства от лиц, финансируемых из иностранных государств. Накануне Верховный суд подтвердил законность этого решения и отклонил апелляционные жалобы сторон.

Никита Егоров

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