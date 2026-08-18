Квартиры с чистовой отделкой в крупных городах РФ подорожали на 11% за полгода

Рост цен обусловлен увеличением стоимости ремонтных работ и высокими рисками для девелоперов

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии средняя стоимость проданного жилья с чистовой отделкой в 40 крупных городах России составила 223 тысячи рублей за квадратный метр, что на 11% выше показателя конца 2025 года, пишет «Коммерсантъ».

Этот рост цен обусловлен увеличением стоимости ремонтных работ и высокими рисками для девелоперов. Эксперты отмечают, что разрыв в ценах между квартирами бизнес-класса с отделкой и без значительно возрос за год. При этом стоимость ремонта растет быстрее, чем цена жилья.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По оценкам, отделочные работы подорожали на 10–15% за год. В компании «Расцветай Столица» указывают, что цены на новостройки без отделки выросли на 20%, тогда как квартиры с отделкой подорожали на 31%. В компании «Метриум» эти показатели составляют 17 и 26% соответственно.

Ранее сообщалось, что уровень распроданности жилья в Татарстане оказался выше, чем в среднем по России.

Никита Егоров