Эксперт Целиков: продажи Tesla в России сокращаются третий год подряд

Самым успешным для Tesla в России был 2023-й

Фото: Реальное время

В июле на российский учет встало всего 9 новых автомобилей Tesla. А с начала года 89 штук. Июльское снижение на 80%, а нарастающий итог года сократился на 54%. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков, чьи слова приводит «Российская газета».

Продажи Tesla быстро сокращаются третий год подряд. Самым успешным для Tesla в России был 2023 год, когда обладателями новых американских электрокаров стали 1257 россиян. В 2024 году продажи сократились почти вдвое — до 685 единиц.

— В 2025 году на учет встало 449 новых автомобилей Tesla (-34%). И вот в текущем году имеем дальнейшее быстрое сокращение продаж. Такими темпами продажи электрокаров Tesla в России скоро сойдут на нет. Две главные причины — утильсбор и китайские конкуренты, — отмечает эксперт.

Никита Егоров