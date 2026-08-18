В июле в РТ реализовано 28 объектов имущества должников на сумму 86 млн рублей

С запуском «Витрины имущества банкротов» изменилась логика поиска объектов

Фото: Динар Фатыхов

В июле в Татарстане было реализовано 28 объектов имущества должников на сумму 86 миллионов рублей. По итогам прошлого месяца в России через торги было продано 310 объектов на общую сумму 980 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФНС России по РТ.

По информации ведомства, предложения о продаже имущества должников размещаются на различных электронных торговых площадках. Для упрощения поиска был создан сервис «Витрина имущества банкротов», который собирает предложения с разных платформ в одном месте. Это позволяет быстро находить объекты по конкурентным ценам. Для тех, кто не располагает временем, доступны услуги профессиональных агентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время на сайте представлено объявление из 29 регионов, и география проекта продолжает расти. В предложение входят различные активы, такие как недвижимость, земельные участки, транспортные средства, техника, оборудование и коммерческие объекты.

С запуском «Витрины имущества банкротов» изменилась логика поиска объектов: теперь нет необходимости отдельно отслеживать информацию на разных торговых площадках. Пользователи могут сначала ознакомиться со всеми доступными объектами в едином сервисе, а затем выбрать конкретные предложения. Это делает торги по имуществу банкротов более доступными для широкой аудитории, а сервис «Витрина имущества банкротов» становится универсальной точкой входа на данный рынок, обеспечивая удобство, прозрачность и эффективность взаимодействия с участниками торгов.

Никита Егоров