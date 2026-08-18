Уровень распроданности жилья в Татарстане оказался выше, чем в среднем по России

Самые высокие показатели распроданности — у жилья класса комфорт

Фото: Динар Фатыхов

По итогам июля 2026 года уровень распроданности жилья (новостройки) в Татарстане составил 56%. Это выше, чем в среднем по России (55%), но ниже, чем, например, в Москве (72%) и Санкт-Петербурге (64%), следует из аналитики ЕИСЖС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если рассматривать аналитику по классам недвижимости, то самые высокие показатели распроданности зафиксированы у жилья класса комфорт (39%). Далее идут типовой класс (34%), элитный класс (29%) и бизнес-класс (28%).

Больше всего продается недвижимости в городах Татарстана с населением от 250 тыс. до 1 млн человек (42%). Следом идут населенные пункты с населением от 1 млн человек (37%), города и села, где проживают 50—250 тыс. человек (30%), а на последнем месте — пункты с населением до 50 тыс. жителей (21%).

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Никита Егоров