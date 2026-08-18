В «Рег.ру» назвали причину кратковременного сбоя в интернете

Проблемы могут затронуть не только ресурсы, размещенные у них

Фото: Динар Фатыхов

В «Рег.ру» объяснили причины сбоя, который произошел в Рунете. В компании сообщают: проблемы возникли не из-за внутренней инфраструктуры регистратора, а из-за перебоев с электричеством на крупном узле связи.

— Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в «Рег.ру», — цитирует ТАСС.

В компании надеются, что работу узла удастся восстановить в ближайшее время.

В начале августа в России уже фиксировали массовые проблемы с доступом к интернет-сервисам и мобильной связи. Тогда сбои затронули десятки регионов: пользователи жаловались на недоступность приложений Wildberries, Ozon, онлайн-кинотеатров, банков и ряда операторов связи.

Вадим Вахрушев