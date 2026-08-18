В России количество угонов машин сократилось на 12,9% с начала года

На положительную динамику повлияла установка видеонаблюдения рядом с подъездами и в других местах

Фото: Мария Зверева

С начала года в России было зарегистрировано более 5,8 тыс. угонов и краж транспортных средств, что на 12,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты связывают этот тренд с развитием городских систем видеонаблюдения. Страховые компании подтверждают уменьшение числа преступлений, указывая на трудности с продажей похищенных автомобилей за границей. Вместе с тем наблюдается рост интереса у злоумышленников к грузовикам, фургонам и китайским легковым автомобилям, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным МВД, в первом полугодии 2026 года в России зарегистрировано 2,18 тыс. краж транспортных средств (ст. 158 УК), что на 12,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 1,1 тыс. краж произошло в общественных местах, таких как улицы, площади и парки.

Количество угонов, то есть фактов неправомерного завладения автомобилями без цели хищения (ст. 166 УК), также снизилось на 19,7%, составив 3,65 тыс. случаев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Региональная статистика не совсем однородна: например, в Нижегородской области общая численность автокраж сократилась на 38,2%, в Иркутской области — на 29%, а в Забайкальском крае — на 18%. В Москве отсутствуют конкретные данные за первое полугодие, хотя мэр Сергей Собянин 4 августа сообщал, что с 2010 года число автокраж в городе уменьшилось в 47 раз.

По словам Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза, сокращение числа краж и угонов автомобилей объясняется системными мерами, включая установку видеонаблюдения. Камеры устанавливаются рядом с подъездами и в других местах, обеспечивая онлайн-доступ к полученным данным, что увеличивает риски для угонщиков. В крупных городах становится все меньше мест, где злодеи могли бы разбирать похищенные автомобили, что усложняет их действия, добавляет эксперт.

Никита Егоров