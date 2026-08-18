Генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани уходит с поста

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил его медалью «100 лет образования ТАССР»

Фото: пресс-служба раиса РТ

Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани завершает свою работу на данной должности, сообщила пресс-служба казанского Кремля. На встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым дипломата наградили медалью «100 лет образования ТАССР» за его вклад в развитие сотрудничества и укрепление социально-экономического потенциала региона.

пресс-служба раиса РТ

— Давуд Мирзахани завершает свою дипломатическую миссию в Казани. Он возглавлял Генконсульство с 2023 года, — говорится в сообщении.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение взаимодействию с Ираном в рамках российско-иранских отношений. Он поблагодарил Давуда Мирзахани за большой вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Ирана, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.



Никита Егоров