Китай передаст Минздраву РТ роботизированные системы для пересадки органов

Опыты начнут проводить на животных в лабораториях

Фото: Динар Фатыхов

Китайская компания «Тудао Медикал» передаст Минздраву Татарстана роботизированные системы, на которых местные врачи будут учиться пересаживать органы. Опыты начнут проводить на животных в лабораториях. Об этом «Реальному времени» сообщил глава министерства Альмир Абашев на полях форума «РОСТКИ». Напомним, что сейчас на мероприятии находится выездная редакция.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В ходе рабочих встреч мы пришли к соглашению о предоставлении роботизированной системы оперативных вмешательств компании «Тудао Медикал», которая передает нам на использование для лабораторных целей пока незарегистрированный медицинский робот. На нем наши доктора будут учиться на лабораторных животных пересадке органов, — сказал он.

Соответствующее соглашение стороны уже подписали, добавил глава Минздрава Татарстана.

Никита Егоров