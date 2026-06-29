29 июн 2026

Online-конференция с Гузель Исхаковой, директором ООО «Проект» – организатором Международной агропромышленной выставки «Агроволга»

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29 июня в 11.00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Гузель Исхакова, директор ООО «Проект» — организатор Международной агропромышленной выставки «Агроволга».

Тезисы к беседе:

  • Как «Агроволга» выросла за пять лет и сколько экспонентов зарегистрировалось в 2026 году;
  • Какой сегмент выставки получит особый акцент в этом году;
  • Сколько культур высажено на опытно-демонстрационном поле и сколько времени занимает его подготовка;
  • Конкурс красоты коров, чемпионат по обрезке копыт и другие фишки программы;
  • География экспонентов (Россия и другие страны);
  • Топовые мероприятия деловой программы и высокие гости;
  • Особенности регистрации.

Эксперты

  • Гузель Исхакова директор ООО «Проект» — организатор Международной агропромышленной выставки «Агроволга»

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