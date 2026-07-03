«Это не бизнес, а дорогостоящее хобби»: котята в Казани стоят до 195 тыс. рублей

В мире насчитывается около 66 пород кошек, но в России популярны лишь 15 из них

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана насчитывается около 190 предложений о продаже котят. Цены на пушистых питомцев варьируются от 5 тыс. до 70 тыс. рублей. По словам эксперта, стоимость животных зависит в общей сложности от 100 критериев, но основных — только пять. Подробнее об оценке котов, какие породы кошек в России самые популярные, на что стоит обратить внимание при покупке и сколько стоит минимальный кошачий набор — в материале «Реального времени».

В мире насчитывается около 66 пород кошек

На данный момент в мире насчитывается около 66 пород кошек. Все они отличаются между собой не только внешностью, но и характером, следует из информации, опубликованной на одном из сайтов производителей кормов. При этом среди россиян наиболее популярны лишь 15 из них. В топ любимых хвостатых у граждан попали:

Реальное время / realnoevremya.ru

Самый дорогой котенок в Казани стоит 195 тыс. рублей

На сегодняшний день в Казани насчитывается 193 предложения о продаже котят. Стоимость питомцев варьируется от 5 до 195 тыс. рублей, следует из объявлений, опубликованных на одном из сайтов.

Так, шотландцы и британцы продаются за 10—20 тыс. рублей. Мейн-куны стоят от 5 до 45 тыс. рублей, причем стоимость последнего пушистого обусловлена редким цветом. Около 20 тыс. рублей обойдутся ориентальные, бенгальские, курильские котята, а сфинксы — в 7—13 тыс. рублей. Сибирский или европейский бурманский кот предлагаются за 40—50 тыс. рублей.

скриншот с сайта Авито

Самое дорогое предложение в столице Татарстана — ориентальный котенок стоимостью 195 тыс. рублей. Судя по описанию, стоимость питомца обусловлена «экстрим типом» и «хорошим большим ухом».



— Стоимость котенка зависит от многих факторов, в общей сложности критериев оценки около 100. Среди основных — породистость родителей, наличие тестов о состоянии здоровья, титулов на выставках, популярность или редкость породы и возраст, — сообщил «Реальному времени» кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Например, по его словам, родители «малыша» могли быть чемпионами мира на каком-либо соревновании. Кроме того, цены могут зависеть от конкретного питомника.

Интересно, что, по словам казанских заводчиков, такую сферу деятельности нельзя назвать прибыльным бизнесом.

— Это не бизнес, а дорогостоящее хобби, по крайней мере, если не просто плодить котят. Такая деятельность, скорее, не окупается, чем приносит прибыль, — отметила изданию заводчик Лейсан.

— Вообще не продаются (котята, — прим. ред.). В «минус» работаем, — подчеркнула другой заводчик Екатерина, отвечая на вопрос корреспондента интернет-газеты.

«Петух рыжий. Все время разматывает туалетную бумагу»

Кроме того, владельцы нередко выставляют «шуточные» объявления о продаже кошек за большие деньги. «Реальное время» собрало некоторые из подобных предложений.

Так, в Казани недавно выставили на продажу шотландского прямоухого котенка за 850 тыс. рублей. Владелец заявляет, что продает животное, поскольку оно постоянно «разматывает туалетную бумагу».

скриншот с сайта Авито

— Петух рыжий. Все время разматывает туалетную бумагу. Я сказал, что еще раз так сделает — выставлю на продажу. Недавно мой цветок раскопал, мне не нравится. Договариваться с ним бесполезно. Не советую брать, — следует из описания.

Еще в столице Татарстана пытаются избавиться от другого прямоухого шотландского кота, за которого просят 1 млн рублей.

— Bpoдe кот, нo пo характеpу какoй-то шакaл. Xаpактeр: ужacный, куcaется, царапается, нaпaдaeт иcподтишка, любит пpыгать на лицо и на живoт. Mожeт уpонить все, что нe пpикoлoчено, а если пpикoлочено, то будет пытaтьcя откoлупaть. Oчeнь не любит, когдa eгo трогaют, причем настoлькo, что готов отгрызть вам руку (рискните, если вам не дороги ваши конечности), — говорится в описании.

Также питомец, со слов продавца, предпочитает устраивать спринтерские забеги по квартире, особенно ночью, проверять прочность ваших нервов, будить людей в 4 утра и делать вид, что он никогда ни при чем.

Хозяин подчеркнул, что кот обладает высоким разрушительным потенциалом и «запредельной милотой».

— Мы больше не в силах жить с этой сатаной, поэтому продаем. Торг уместен, — резюмировал продавец.

«Важно понимать, у кого вы берете котенка»

При покупке самого котенка стоит обратить внимание на наличие у него прививок и обработки от экто-эндопаразитов, обратил внимание Уражевский. Причем при любых сомнениях лучше отказаться от приобретения хвостатого у заводчика, отметил эксперт.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Также важно понимать, у кого вы берете котенка. Когда вы пришли к заводчику, обратите внимание на следующие вещи: насколько чисто в квартире, насколько животные довольные, счастливые и ухоженные. Приобретайте нового члена семьи только в том случае, если ничего не вызывает сомнений, — рекомендует ветеринар.

Он также призвал не принимать решение о покупке питомца поспешно. Важно понять для себя, действительно ли вы сможете ухаживать, следить, убирать лоток, прививать и есть ли у вас на всю эту заботу время и возможности, резюмировал Уражевский.

«Миски лучше покупать керамические или металлические»

Согласно опубликованным данным, в первую очередь для котенка следует приобрести переноску, две миски (одну для еды, другую для воды), лоток и наполнитель, лежанку или домик, когтеточку, а также гигиенические аксессуары (расческа, шампунь, полотенце для сушки шерсти после купания, инструмент для подрезания когтей) и игрушки.

— Миски и для корма, и для воды лучше покупать керамические или металлические, так как они не впитывают запахи, а лоток — с высокими бортиками и ободочком. Переноску стоит взять пластиковую, потому что ее легче будет мыть и обрабатывать, — рассказала «Реальному времени» зампредседателя благотворительной организации «Зоозабота» Майя Кренгель.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается наполнителя, то тут все зависит от финансов собственника и его выбора по способу утилизации материала.

— Бывает так, что котенку сначала нужен просто глиняный наполнитель, чтобы питомец привык, а потом уже хозяин его постепенно меняет на тот, который хочет, — резюмировала собеседник издания.

По предварительным подсчетам, минимальный кошачий набор будущему хозяину обойдется в 2 357 рублей. Это следует из опубликованных на разных площадках предложений о продаже товаров. В эту стоимость вошли переноска (1 149 рублей), лежанка (440 рублей), большой лоток с бортиком (312 рублей), когтеточка настенная (=173 рубля), две металлические миски (158 рублей) и глиняный наполнитель (125 рублей).